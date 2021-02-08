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Появление COVID-19 могло произойти из-за изменения климата, - исследование

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Появление COVID-19 могло произойти из-за изменения климата, - исследование

Ученые выявили связь между изменением климата в Южном Китае и возникновением SARS-CoV-2 - вируса, вызвавшего пандемию COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, исследование было проведено учеными из Кембриджского университета, Потсдамского института изучения климатических изменений и Гавайского университета.

"Исследование выявило масштабные изменения типа растительности в южной китайской провинции Юньнань и прилегающих районах Мьянмы и Лаоса за последнее столетие. Климатические изменения, включая повышение температуры, солнечного света и атмосферного углекислого газа, которые влияют на рост растений и деревьев, изменили естественную среду обитания от тропических кустарников до тропических саванн и лиственных лесов. Это создало подходящую среду обитания для многих видов летучих мышей, которые преимущественно живут в лесах", - говорится в сообщении.

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По данным ученых, переселение летучих мышей в другие районы привело к новым взаимодействиям между животными и вирусами, в результате чего более вредные вирусы передавались или эволюционировали. Мировая популяция летучих мышей является "резервуаром" примерно для 3 тыс. различных типов коронавируса, причем каждый вид этих животных является носителем в среднем 2,7 типов коронавируса - большинство из них не проявляют симптомов.

"Увеличение числа видов летучих мышей в конкретном регионе, вызванное изменением климата, может увеличить вероятность того, что там присутствует, передается или развивается вредный для человека коронавирус", - говорится в сообщении.

Большинство коронавирусов, переносимых летучими мышами, не могут передаваться человеку. Но несколько коронавирусов, которые, как известно, заражают людей, очень вероятно, произошли от летучих мышей, в том числе три, которые могут привести к человеческим жертвам: ближневосточный респираторный синдром, а также тяжелый острый респираторный синдром SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2, утверждают ученые.

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Кроме того, исследование показало, что за последнее столетие изменение климата также привело к увеличению числа видов летучих мышей в регионах вокруг Центральной Африки и разбросанных участков в Центральной и Южной Америке.
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Топ комментарии
+7
Ага, ну как же не связать одну удобную страшилку с другой: "изменение климата" и "вирус". Одна хорошо работает на повышение налогов (и, в конечном счёте, полный отъём денег у работающего населения), другая - позволяет "строить колоннами" и загонять в стойло ранее свободное население Запада. Странно что только сейчас кто-то додумался связать две эти сказочки вместе.
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08.02.2021 15:41
+5
Ага - погода виновата, что под Новосибом лаборатория ипанула Появление COVID-19 могло произойти из-за изменения климата, - исследование - Цензор.НЕТ 6243
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08.02.2021 15:40
+4
Ахах. Казалось бы за уши не притянешь климат. Но нет. Дело Гретты живо.
Появление COVID-19 могло произойти из-за изменения климата, - исследование - Цензор.НЕТ 6165
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08.02.2021 15:44
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Так вроде ж бабуся из Вуханя съела летучую мышь или не? Появление COVID-19 могло произойти из-за изменения климата, - исследование - Цензор.НЕТ 177
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08.02.2021 15:36 Ответить
Ну, или мышь бабусю...
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08.02.2021 16:05 Ответить
китай и есть самый большой производитель парникового эффекта
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08.02.2021 17:13 Ответить
Кацапы летучую мышь трахнули лишней хромосомой?
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08.02.2021 15:38 Ответить
Появление COVID-19 могло произойти из-за изменения климата, - исследование - Цензор.НЕТ 832 Сказал, вирус потому, что летучие мыши спасались от прожорливых китайцев в другие регионы. И теперь вот - в ответ прилетело.
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08.02.2021 15:39 Ответить
Годі спробувати мене налякати, навіжені- на Homo sapiens це не спрацьовує.
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08.02.2021 15:39 Ответить
Почему-то все вирусы прут из Китая, неужели только там климат меняется )))
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08.02.2021 15:39 Ответить
Ну да. Пуп Земли. Появление COVID-19 могло произойти из-за изменения климата, - исследование - Цензор.НЕТ 6925 Именно климат производит утечку вирусов из вирусных лабораторий Китая.
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08.02.2021 15:46 Ответить
Наиболее благоприятная среда для мутации вирусов - наиболее плотно заселенные площади с круглогодичной активностью животного мира (среднемесячная температура 5-35 град, повышенная и средняя влажность).

Вирусы были, есть и будут есть всегда!

Вирусам пох на научные теории и исследования. Они будут только благодарны растяпам из лабораторий по их типа исследованию)

Без всякой конспиралогии нас ждут все новые и новые эпидемии!

Готовтесь, чем больше тварей на земле и чем плотнее они живут, тем чаще и глыбше и ширше!
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08.02.2021 16:02 Ответить
Много причин.
1. Закон вероятности. Если мутция 1 раз в год на 100 млн человек, то в Украине это 1 на 2,5 года, а в Китае 14 в год.
2. Плотность населения.
3. Неразборчивость в еде и меого мест с антисанитарными условиями.
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08.02.2021 16:10 Ответить
Почему же из Китая? И
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08.02.2021 16:29 Ответить
Ага - погода виновата, что под Новосибом лаборатория ипанула Появление COVID-19 могло произойти из-за изменения климата, - исследование - Цензор.НЕТ 6243
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08.02.2021 15:40 Ответить
Ага, ну как же не связать одну удобную страшилку с другой: "изменение климата" и "вирус". Одна хорошо работает на повышение налогов (и, в конечном счёте, полный отъём денег у работающего населения), другая - позволяет "строить колоннами" и загонять в стойло ранее свободное население Запада. Странно что только сейчас кто-то додумался связать две эти сказочки вместе.
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08.02.2021 15:41 Ответить
Очень удобно, китайцы сняли с себя ответственность. Был бы это климат, ложились бы штабелями. А тут попробуй обмани 8млдр.
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08.02.2021 15:42 Ответить
Який в біса клімат? Президентські вибори в Україні "Бідоносця"
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08.02.2021 15:42 Ответить
Щось згадалося:
- Хто всравсь?
- Невістка
- Так її ж дома не було.
- Так он же спідниця висить.
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08.02.2021 15:48 Ответить
Не обращайте внимания. У него других постов нет.
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08.02.2021 16:47 Ответить
Ну у каждого свои тараканы в голове. Кому что болит. Поява COVID-19 могла статися через зміну клімату, - дослідження - Цензор.НЕТ 8910
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08.02.2021 16:52 Ответить
"На жаль" не невістка, гірше.
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08.02.2021 17:00 Ответить
Ну може і гірше. Сперічатись не буду. Але у всякому разі до ковіду він жодного стосунку не має. Поява COVID-19 могла статися через зміну клімату, - дослідження - Цензор.НЕТ 6098 Ковід же не з Кварталу 95 походження має.
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08.02.2021 17:10 Ответить
Також не маю наміру сперечатися, чисто гіпотетичне порівняння, можна сказати співпадіння.
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08.02.2021 18:15 Ответить
нєхєр кацапам бавитися бактеріологічною зброєю щоб потім не створювати легенди прикриття про "омеріканських дєрьмократічєскіг носєкомих распрастранітєлєй"
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08.02.2021 15:43 Ответить
Ахах. Казалось бы за уши не притянешь климат. Но нет. Дело Гретты живо.
Появление COVID-19 могло произойти из-за изменения климата, - исследование - Цензор.НЕТ 6165
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08.02.2021 15:44 Ответить
Странник Виртуальный 2cc6e9e4 Цю Грету запрошують на різні конференції.Вона ж психічно хвора.Що вона взагалі може вирішувати? Видно,що на заході також не все впорядку.
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08.02.2021 16:25 Ответить
Здається вже не так часто запрошують. Грета відіграла свою скрипку. Може відпочивати. Поява COVID-19 могла статися через зміну клімату, - дослідження - Цензор.НЕТ 5021
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08.02.2021 16:42 Ответить
Странник Виртуальный 2cc6e9e4 Ну то інших знайдуть.Захід стає схожий на совок.
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08.02.2021 17:05 Ответить
Доки торгувать квотами на викіди вигідно доти все це й буде тривати.
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08.02.2021 17:08 Ответить
ну "прічьом" тута пудін...?
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08.02.2021 15:45 Ответить
Та не ,то кацапов дела ... Появление COVID-19 могло произойти из-за изменения климата, - исследование - Цензор.НЕТ 8733
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08.02.2021 15:53 Ответить
Пускай обяснят где в вирусе взялся человеческий белок и елементы РНК ВИЧ.
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08.02.2021 15:53 Ответить
А тут и пояснять нех, вирусня рекомбинурует (не совсем верно, но...) между собой, и не только. На то она и вирусня, сотни лярдов вариантов и на выходе имеем нечто жижнеспособное в одиночном экземпляре, который быстро, быстро размножается)

c'est la vie, имеется ввиду ЖИЗНЬ в широком понимании)
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08.02.2021 16:12 Ответить
Забагато людей на квадратний кілометр в певних точках планети.
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08.02.2021 16:06 Ответить
учитывая что ковид нашли в пробах крови за 2019 год в италии....
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08.02.2021 16:14 Ответить
Ці казочки ще на початку епідемії розповідали.І що вони мають під зміною клімату? З якого періоду відміряється сталий клімат? Клімат завжди змінювався.Цього року до речі зима нормальна.
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08.02.2021 16:22 Ответить
То, вже не лабораторія в Ухані винна?
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08.02.2021 16:59 Ответить
Млять!
Нужно попросить ктьайцев сожрать всмех этих летучих мышей, только хорошо прожаренных!
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08.02.2021 17:21 Ответить
А может это Карма?
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08.02.2021 20:43 Ответить
 
 