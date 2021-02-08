Появление COVID-19 могло произойти из-за изменения климата, - исследование
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Ученые выявили связь между изменением климата в Южном Китае и возникновением SARS-CoV-2 - вируса, вызвавшего пандемию COVID-19.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, исследование было проведено учеными из Кембриджского университета, Потсдамского института изучения климатических изменений и Гавайского университета.
"Исследование выявило масштабные изменения типа растительности в южной китайской провинции Юньнань и прилегающих районах Мьянмы и Лаоса за последнее столетие. Климатические изменения, включая повышение температуры, солнечного света и атмосферного углекислого газа, которые влияют на рост растений и деревьев, изменили естественную среду обитания от тропических кустарников до тропических саванн и лиственных лесов. Это создало подходящую среду обитания для многих видов летучих мышей, которые преимущественно живут в лесах", - говорится в сообщении.
По данным ученых, переселение летучих мышей в другие районы привело к новым взаимодействиям между животными и вирусами, в результате чего более вредные вирусы передавались или эволюционировали. Мировая популяция летучих мышей является "резервуаром" примерно для 3 тыс. различных типов коронавируса, причем каждый вид этих животных является носителем в среднем 2,7 типов коронавируса - большинство из них не проявляют симптомов.
"Увеличение числа видов летучих мышей в конкретном регионе, вызванное изменением климата, может увеличить вероятность того, что там присутствует, передается или развивается вредный для человека коронавирус", - говорится в сообщении.
Большинство коронавирусов, переносимых летучими мышами, не могут передаваться человеку. Но несколько коронавирусов, которые, как известно, заражают людей, очень вероятно, произошли от летучих мышей, в том числе три, которые могут привести к человеческим жертвам: ближневосточный респираторный синдром, а также тяжелый острый респираторный синдром SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2, утверждают ученые.
Кроме того, исследование показало, что за последнее столетие изменение климата также привело к увеличению числа видов летучих мышей в регионах вокруг Центральной Африки и разбросанных участков в Центральной и Южной Америке.
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Вирусы были, есть и будут есть всегда!
Вирусам пох на научные теории и исследования. Они будут только благодарны растяпам из лабораторий по их типа исследованию)
Без всякой конспиралогии нас ждут все новые и новые эпидемии!
Готовтесь, чем больше тварей на земле и чем плотнее они живут, тем чаще и глыбше и ширше!
1. Закон вероятности. Если мутция 1 раз в год на 100 млн человек, то в Украине это 1 на 2,5 года, а в Китае 14 в год.
2. Плотность населения.
3. Неразборчивость в еде и меого мест с антисанитарными условиями.
- Хто всравсь?
- Невістка
- Так її ж дома не було.
- Так он же спідниця висить.
c'est la vie, имеется ввиду ЖИЗНЬ в широком понимании)
Нужно попросить ктьайцев сожрать всмех этих летучих мышей, только хорошо прожаренных!