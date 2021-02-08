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Поява COVID-19 могла статися через зміну клімату, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Поява COVID-19 могла статися через зміну клімату, - дослідження

Вчені виявили зв'язок між зміною клімату в Південному Китаї і виникненням SARS-CoV-2 - вірусу, що викликав пандемію COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, дослідження було проведене вченими з Кембриджського університету, Потсдамського інституту вивчення кліматичних змін і Гавайського університету.

"Дослідження виявило масштабні зміни типу рослинності в південній китайській провінції Юньнань і прилеглих районах М'янми і Лаосу за останнє сторіччя. Кліматичні зміни, включаючи підвищення температури, сонячного світла та атмосферного вуглекислого газу, які впливають на ріст рослин і дерев, змінили природне місце існування від тропічних чагарників до тропічних саван і листяних лісів. Це створило сприятливе середовище проживання для багатьох видів кажанів, які переважно живуть у лісах", - ідеться в повідомленні.

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За даними вчених, переселення кажанів в інші райони призвело до нових взаємодій між тваринами і вірусами, внаслідок чого більш шкідливі віруси передавалися або еволюціонували. Світова популяція кажанів є "резервуаром" приблизно для 3 тис. різних типів коронавірусу, причому кожен вид цих тварин є носієм у середньому 2,7 типів коронавірусу - більшість із них не виявляють симптомів.

"Збільшення числа видів кажанів у конкретному регіоні, викликане зміною клімату, може збільшити ймовірність того, що там присутній, передається або розвивається шкідливий для людини коронавірус", - ідеться в повідомленні.

Більшість коронавірусів, які переносяться кажанами, не можуть передаватися людині. Але кілька коронавірусів, які, як відомо, заражають людей, дуже ймовірно, походять від кажанів, у тому числі три, які можуть привести до людських жертв: близькосхідний респіраторний синдром, а також важкий гострий респіраторний синдром SARS-CoV-1 і SARS- CoV-2, стверджують вчені.

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Крім того, дослідження показало, що за останнє сторіччя зміна клімату також призвела до збільшення числа видів кажанів у регіонах навколо Центральної Африки і розкиданих ділянок у Центральній і Південній Америці.
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Топ коментарі
+7
Ага, ну как же не связать одну удобную страшилку с другой: "изменение климата" и "вирус". Одна хорошо работает на повышение налогов (и, в конечном счёте, полный отъём денег у работающего населения), другая - позволяет "строить колоннами" и загонять в стойло ранее свободное население Запада. Странно что только сейчас кто-то додумался связать две эти сказочки вместе.
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08.02.2021 15:41
+5
Ага - погода виновата, что под Новосибом лаборатория ипанула Появление COVID-19 могло произойти из-за изменения климата, - исследование - Цензор.НЕТ 6243
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08.02.2021 15:40
+4
Ахах. Казалось бы за уши не притянешь климат. Но нет. Дело Гретты живо.
Появление COVID-19 могло произойти из-за изменения климата, - исследование - Цензор.НЕТ 6165
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08.02.2021 15:44
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Так вроде ж бабуся из Вуханя съела летучую мышь или не? Появление COVID-19 могло произойти из-за изменения климата, - исследование - Цензор.НЕТ 177
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08.02.2021 15:36 Відповісти
Ну, или мышь бабусю...
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08.02.2021 16:05 Відповісти
китай и есть самый большой производитель парникового эффекта
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08.02.2021 17:13 Відповісти
Кацапы летучую мышь трахнули лишней хромосомой?
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08.02.2021 15:38 Відповісти
Появление COVID-19 могло произойти из-за изменения климата, - исследование - Цензор.НЕТ 832 Сказал, вирус потому, что летучие мыши спасались от прожорливых китайцев в другие регионы. И теперь вот - в ответ прилетело.
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08.02.2021 15:39 Відповісти
Годі спробувати мене налякати, навіжені- на Homo sapiens це не спрацьовує.
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08.02.2021 15:39 Відповісти
Почему-то все вирусы прут из Китая, неужели только там климат меняется )))
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08.02.2021 15:39 Відповісти
Ну да. Пуп Земли. Появление COVID-19 могло произойти из-за изменения климата, - исследование - Цензор.НЕТ 6925 Именно климат производит утечку вирусов из вирусных лабораторий Китая.
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08.02.2021 15:46 Відповісти
Наиболее благоприятная среда для мутации вирусов - наиболее плотно заселенные площади с круглогодичной активностью животного мира (среднемесячная температура 5-35 град, повышенная и средняя влажность).

Вирусы были, есть и будут есть всегда!

Вирусам пох на научные теории и исследования. Они будут только благодарны растяпам из лабораторий по их типа исследованию)

Без всякой конспиралогии нас ждут все новые и новые эпидемии!

Готовтесь, чем больше тварей на земле и чем плотнее они живут, тем чаще и глыбше и ширше!
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08.02.2021 16:02 Відповісти
Много причин.
1. Закон вероятности. Если мутция 1 раз в год на 100 млн человек, то в Украине это 1 на 2,5 года, а в Китае 14 в год.
2. Плотность населения.
3. Неразборчивость в еде и меого мест с антисанитарными условиями.
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08.02.2021 16:10 Відповісти
Почему же из Китая? И
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08.02.2021 16:29 Відповісти
Ага - погода виновата, что под Новосибом лаборатория ипанула Появление COVID-19 могло произойти из-за изменения климата, - исследование - Цензор.НЕТ 6243
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08.02.2021 15:40 Відповісти
Ага, ну как же не связать одну удобную страшилку с другой: "изменение климата" и "вирус". Одна хорошо работает на повышение налогов (и, в конечном счёте, полный отъём денег у работающего населения), другая - позволяет "строить колоннами" и загонять в стойло ранее свободное население Запада. Странно что только сейчас кто-то додумался связать две эти сказочки вместе.
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08.02.2021 15:41 Відповісти
Очень удобно, китайцы сняли с себя ответственность. Был бы это климат, ложились бы штабелями. А тут попробуй обмани 8млдр.
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08.02.2021 15:42 Відповісти
Який в біса клімат? Президентські вибори в Україні "Бідоносця"
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08.02.2021 15:42 Відповісти
Щось згадалося:
- Хто всравсь?
- Невістка
- Так її ж дома не було.
- Так он же спідниця висить.
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08.02.2021 15:48 Відповісти
Не обращайте внимания. У него других постов нет.
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08.02.2021 16:47 Відповісти
Ну у каждого свои тараканы в голове. Кому что болит. Поява COVID-19 могла статися через зміну клімату, - дослідження - Цензор.НЕТ 8910
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08.02.2021 16:52 Відповісти
"На жаль" не невістка, гірше.
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08.02.2021 17:00 Відповісти
Ну може і гірше. Сперічатись не буду. Але у всякому разі до ковіду він жодного стосунку не має. Поява COVID-19 могла статися через зміну клімату, - дослідження - Цензор.НЕТ 6098 Ковід же не з Кварталу 95 походження має.
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08.02.2021 17:10 Відповісти
Також не маю наміру сперечатися, чисто гіпотетичне порівняння, можна сказати співпадіння.
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08.02.2021 18:15 Відповісти
нєхєр кацапам бавитися бактеріологічною зброєю щоб потім не створювати легенди прикриття про "омеріканських дєрьмократічєскіг носєкомих распрастранітєлєй"
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08.02.2021 15:43 Відповісти
Ахах. Казалось бы за уши не притянешь климат. Но нет. Дело Гретты живо.
Появление COVID-19 могло произойти из-за изменения климата, - исследование - Цензор.НЕТ 6165
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08.02.2021 15:44 Відповісти
Странник Виртуальный 2cc6e9e4 Цю Грету запрошують на різні конференції.Вона ж психічно хвора.Що вона взагалі може вирішувати? Видно,що на заході також не все впорядку.
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08.02.2021 16:25 Відповісти
Здається вже не так часто запрошують. Грета відіграла свою скрипку. Може відпочивати. Поява COVID-19 могла статися через зміну клімату, - дослідження - Цензор.НЕТ 5021
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08.02.2021 16:42 Відповісти
Странник Виртуальный 2cc6e9e4 Ну то інших знайдуть.Захід стає схожий на совок.
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08.02.2021 17:05 Відповісти
Доки торгувать квотами на викіди вигідно доти все це й буде тривати.
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08.02.2021 17:08 Відповісти
ну "прічьом" тута пудін...?
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08.02.2021 15:45 Відповісти
Та не ,то кацапов дела ... Появление COVID-19 могло произойти из-за изменения климата, - исследование - Цензор.НЕТ 8733
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08.02.2021 15:53 Відповісти
Пускай обяснят где в вирусе взялся человеческий белок и елементы РНК ВИЧ.
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08.02.2021 15:53 Відповісти
А тут и пояснять нех, вирусня рекомбинурует (не совсем верно, но...) между собой, и не только. На то она и вирусня, сотни лярдов вариантов и на выходе имеем нечто жижнеспособное в одиночном экземпляре, который быстро, быстро размножается)

c'est la vie, имеется ввиду ЖИЗНЬ в широком понимании)
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08.02.2021 16:12 Відповісти
Забагато людей на квадратний кілометр в певних точках планети.
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08.02.2021 16:06 Відповісти
учитывая что ковид нашли в пробах крови за 2019 год в италии....
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08.02.2021 16:14 Відповісти
Ці казочки ще на початку епідемії розповідали.І що вони мають під зміною клімату? З якого періоду відміряється сталий клімат? Клімат завжди змінювався.Цього року до речі зима нормальна.
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08.02.2021 16:22 Відповісти
То, вже не лабораторія в Ухані винна?
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08.02.2021 16:59 Відповісти
Млять!
Нужно попросить ктьайцев сожрать всмех этих летучих мышей, только хорошо прожаренных!
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08.02.2021 17:21 Відповісти
А может это Карма?
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08.02.2021 20:43 Відповісти
 
 