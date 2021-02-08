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Новости Общество
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Львов (4433) монеты (143) НБУ (4809)

НБУ выпустит монету, посвященную Львовской обсерватории. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество

НБУ выпустит монету, посвященную Львовской обсерватории. ФОТО

Монета "250 лет Астрономической обсерватории Львовского университета" номиналом 5 гривен поступит в оборот с 10 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Монета посвящена научно-исследовательскому учреждению Львовского национального университета имени Ивана Франко. Эта обсерватория - одна из старейших в Восточной Европе, она была основана в 1771 году.

Монету номиналом 5 гривен выпустят тиражом в 35 тысяч экземпляров. Ее диаметр составляет 35,00 мм, вес – 16,54 грамм. Изготовлена она из сплава нейзильбера.

НБУ выпустит монету, посвященную Львовской обсерватории 01

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На аверсе монеты на фоне звездного неба изображены малый Государственный Герб Украины, под которым надпись "Україна 2021", в центре – телескоп обсерватории Львовского университета; внизу указан номинал "П`ять гривень", в правом углу - логотип Банкнотно-монетного двора НБУ изображен в правом углу.

На реверсе на фоне панорамы Львова XVIII века изображен собирательный образ тогдашнего астронома; внизу городские стены, на фоне которых надпись "250 років" и здание обсерватории; вверху полукругом надпись: "Астрономічна обсерваторія Львівського університету.

Также на Цензор.НЕТ: В Канаде отчеканили 250 золотых монет в форме украинской писанки. Стоимость изделия около 162 тыс. грн. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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а где эти монеты взять?
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08.02.2021 17:03 Ответить
Офіційний інтернет магазин Нацiонального банку України
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08.02.2021 17:31 Ответить
Подякуймо за обсерваторію австріякам...Можливо,на будівництві обсерваторіі і працював якийсь відсоток українців (русинів) мулярами і підсобниками...та й то навряд...Українці (яких в тамтешньому Львові нараховувалось сім відсотків) спеціалізувались в основному на підмітанні вулиць,асенізаторстві,чистці коменів,торгівлі городиною і дрібними причандалами...Не можна нехтувати історичною правдою в угоду патріотизму...
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08.02.2021 17:09 Ответить
А австріяки яким боком до побудови обсерваторії?
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08.02.2021 20:53 Ответить
Австріяки по 1 розподілу Польщі в 1772 році отримали Галичину зі Львовом включно.
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08.02.2021 22:00 Ответить
А обсерваторія заснована ДО австріяк за ініціативи архієпископа Вацлава Сіраковського (Єзуітський Колегіум). Місто ініціативу підтримало і обсерваторію почали будувати ще до австріяк. А перша згадка вже про саме будівництво 1771 року, тобто, рівно 250 років тому, австріяк у Львові тоді ще не було. Ну і не треба так зневажливо про "аборигенів" Те, що керівні посади займали, фактично, окупанти, зовсім не означає абсолютну розумову неповноцінність місцевого населення. Інше питання, що місцевих тупо не допускали до керівництва і науки. До речі, Львівський університет і Львівська Політехніка одні з найстаріших в Україні і Східній Європі. І там навіть дуже багато славетних місцевих імен. Так що не треба...
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09.02.2021 09:28 Ответить
Татишо! Вернадський,Кондратюк,Глушко,Корольов теж австріяками були за твоєю логікою? НБУ випустить монету, присвячену Львівській обсерваторії - Цензор.НЕТ 159 Ти б Вікіпедію почитав би про ту обсерваторію перед тим як тут маячню нести! Австріяки вже на готове зазіхнули
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08.02.2021 21:14 Ответить
Каждая страна каждый год выпускает уйму памятных монет, каталог Краузе нервно курит в сторонке.
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08.02.2021 18:47 Ответить
 
 