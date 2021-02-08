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НБУ випустить монету, присвячену Львівській обсерваторії. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

НБУ випустить монету, присвячену Львівській обсерваторії. ФОТО

Монета "250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету" номіналом 5 гривень надійде в обіг із 10 лютого.

Про це інформує пресслужба Національного банку України, передає Цензор.НЕТ.

Монета присвячена науково-дослідній установі Львівського національного університету імені Івана Франка. Ця обсерваторія - одна з найстаріших у Східній Європі, вона була заснована в 1771 році.

Монету номіналом 5 гривень випустять тиражем у 35 тисяч екземплярів. Її діаметр становить 35,00 мм, вага - 16,54 грам. Виготовлена вона зі сплаву нейзильберу.

НБУ випустить монету, присвячену Львівській обсерваторії 01

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На аверсі монети на тлі зоряного неба зображені малий Державний Герб України, під яким напис "Україна 2021", у центрі - телескоп обсерваторії Львівського університету; внизу зазначено номінал "п`ять гривень", у правому кутку - логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі на тлі панорами Львова XVIII століття зображений збірний образ тодішнього астронома; внизу міські стіни, на тлі яких напис "250 років" і будівля обсерваторії; угорі півколом напис: "Астрономічна Обсерваторія Львівського університету".

Також на Цензор.НЕТ: У Канаді викарбували 250 золотих монет у формі української писанки. Вартість виробу приблизно 162 тис. грн. ФОТО
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а где эти монеты взять?
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08.02.2021 17:03 Відповісти
Офіційний інтернет магазин Нацiонального банку України
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08.02.2021 17:31 Відповісти
Подякуймо за обсерваторію австріякам...Можливо,на будівництві обсерваторіі і працював якийсь відсоток українців (русинів) мулярами і підсобниками...та й то навряд...Українці (яких в тамтешньому Львові нараховувалось сім відсотків) спеціалізувались в основному на підмітанні вулиць,асенізаторстві,чистці коменів,торгівлі городиною і дрібними причандалами...Не можна нехтувати історичною правдою в угоду патріотизму...
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08.02.2021 17:09 Відповісти
А австріяки яким боком до побудови обсерваторії?
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08.02.2021 20:53 Відповісти
Австріяки по 1 розподілу Польщі в 1772 році отримали Галичину зі Львовом включно.
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08.02.2021 22:00 Відповісти
А обсерваторія заснована ДО австріяк за ініціативи архієпископа Вацлава Сіраковського (Єзуітський Колегіум). Місто ініціативу підтримало і обсерваторію почали будувати ще до австріяк. А перша згадка вже про саме будівництво 1771 року, тобто, рівно 250 років тому, австріяк у Львові тоді ще не було. Ну і не треба так зневажливо про "аборигенів" Те, що керівні посади займали, фактично, окупанти, зовсім не означає абсолютну розумову неповноцінність місцевого населення. Інше питання, що місцевих тупо не допускали до керівництва і науки. До речі, Львівський університет і Львівська Політехніка одні з найстаріших в Україні і Східній Європі. І там навіть дуже багато славетних місцевих імен. Так що не треба...
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09.02.2021 09:28 Відповісти
Татишо! Вернадський,Кондратюк,Глушко,Корольов теж австріяками були за твоєю логікою? НБУ випустить монету, присвячену Львівській обсерваторії - Цензор.НЕТ 159 Ти б Вікіпедію почитав би про ту обсерваторію перед тим як тут маячню нести! Австріяки вже на готове зазіхнули
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08.02.2021 21:14 Відповісти
Каждая страна каждый год выпускает уйму памятных монет, каталог Краузе нервно курит в сторонке.
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08.02.2021 18:47 Відповісти
 
 