273 населенных пункта в 12 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Из-за осложнения погодных условий обесточены 273 населенных пунктов в 12 областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В ночь с 8 на 9 февраля в результате сложных погодных условий (порывы ветра, налипание мокрого снега) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 273 населенных пункта в 12 областях, а именно: Одесская - 85, Херсонская - 54, Черновицкая - 40, Николаевская - 34, Запорожская - 12, Полтавская - 12, Киевская - 10, Кировоградская - 10, Донецкая - 7, Закарпатская - 5, Житомирская - 3 и Днепропетровска - 1", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По информации "Укравтодора" проезд на дорогах общего пользования обеспечен, за исключением ограничения движения на отдельных участках автодорог.

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Согласно решению КГГА о запрете въезда с 15:00 8 февраля в г.. Киева крупногабаритного транспорта, с целью недопущения накопления крупногабаритного транспорта в пределах Киевской области ограничено движение крупногабаритного транспорта в пределах Киевской (М-01 Киев-Чернигов, М 03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Полтавской (М-03 Киев- Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Ровенской (М-06 Киев-Чоп), Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель), Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев -Знамьянка, Н-08 Борисполь-Мариуполь) и Черниговской (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы) областей.

Всего в определенных местах отстоя и объектах сервиса находится более 3 тыс. ед. тяжеловесного автотранспорта. На въездах в г. Киев ГСЧС развернуло 8 пунктов обогрева.

На территории Волынской области с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники ограничено движение всех транспортных средств на автодороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь между пгт Торчин и с. Шклинь, а также тяжеловесных транспортных средств на автодорогах Т-03-02 Пища-Козин между г. Владимир-Волынский и с. Павловка и Т-03-05 Нововолынск-Михайловка между с. Павловка и пгт Михайловка и Т-03-03 Луцк-Дубно (в пределах области).

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Для мониторинга обстановки на случай осложнения погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС привлечены 6 единиц техники и 14 человек личного состава.

Подразделениями ГСЧС осуществлена буксировка 279 транспортных средств (из них 13 карет СМП и 10 автобусов) и оказана помощь 500 лицам.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлечено около 2 тыс. 375 человек и 1 тыс. 790 ед. техники, в том числе от "Укравтодора" 1 тыс. 939 человек и 1 тыс. 667 ед. техники, от ГСЧС 435 человек и 120 ед. техники.

Координацию действий по транспортному сообщению осуществляют межведомственные штабы "Укравтодора" и Службы автомобильных дорог в областях.