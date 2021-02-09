273 населені пункти у 12 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов знеструмлено 273 населені пункти у 12 областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"У ніч із 8 на 9 лютого внаслідок складних погодних умов (пориви вітру, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 273 населених пунктів в 12 областях, а саме: Одеська – 85, Херсонська – 54, Чернівецька – 40, Миколаївська – 34, Запорізька – 12, Полтавська – 12, Київська – 10, Кіровоградська – 10, Донецька – 7, Закарпатська – 5, Житомирська – 3 та Дніпропетровська – 1", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За інформацією "Укравтодору" проїзд на дорогах загального користування забезпечено, за винятком обмеження руху на окремих ділянках автодоріг.

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Згідно з рішенням КМДА про заборону в’їзду з 15:00 8 лютого до м. Києва великогабаритного транспорту, з метою недопущення накопичення великогабаритного транспорту в межах Київської області, обмежено рух великогабаритного транспорту в межах Київської (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь), Полтавської (М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь), Рівненської (М-06 Київ-Чоп), Житомирської (М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель), Черкаської (М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь) та Чернігівської (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми) областей.

Всього у визначених місцях відстою та об'єктах сервісу перебуває понад 3 тис. од. великовагового автотранспорту. На в'їздах до м. Києва ДСНС розгорнуто 8 пунктів обігріву.

На території Волинської області з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки обмежено рух усіх транспортних засобів на автодорозі Т-18-02 Маюничі-Шклинь між смт Торчин та с. Шклинь, а також великовагових транспортних засобів на автодорогах Т-03-02 Піща-Козин між м. Володимир-Волинський і с. Павлівка та Т-03-05 Нововолинськ-Локачі між с. Павлівка і смт Локачі та Т-03-03 Луцьк-Дубно (в межах області).

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Для моніторингу обстановки на випадок ускладнення погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 6 одиниць техніки та 14 чоловік особового складу.

Підрозділами ДСНС здійснено буксирування 279 транспортних засобів (з них 13 карет ШМД та 10 автобусів) та надано допомогу 500 особам.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучено приблизно 2 тис. 375 осіб та 1 тис. 790 од. техніки, в тому числі від "Укравтодору" 1 тис. 939 осіб та 1 тис. 667 од. техніки, від ДСНС 435 осіб та 120 од. техніки.

Координацію дій щодо транспортного сполучення здійснює міжвідомчі штаби "Укравтодору" та Служби автомобільних доріг в областях.