Выбирать, какой вакциной прививаться, украинцы смогут не раньше лета, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр здравоохранения рассказал о возможности открытия коммерческого рынка вакцин от COVID-19 и российской вакцине.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на издание "Гордон", министр здравоохранения Украины Максим Степанов согласен привиться любой из вакцин, которая будет зарегистрирована в Украине.
"Я хорошо знаю систему и точно знаю: если вакцина зарегистрирована в Украине, - ею можно прививаться. В системе регистрации работают специалисты высокого уровня. Уверен, они не поставят на разрешительных документах свою подпись, если у них будут даже малейшие сомнения. Не говоря уже о том, что мне ставить финальную подпись", - заявил он в своем интервью.
Как известно, Украина планирует привить абсолютно всех граждан за счет государства до 2022 года. Но когда появится возможность самостоительно выбирать вакцину и покупать ее за свой счет для тех, кто не захочет ждать так долго?
"Как только на рынке Украины появятся коммерческие вакцины. Исходя из конъюнктуры и того, что ни один производитель на сегодня не продает вакцины на коммерческий рынок, мне кажется раньше лета это не произойдет", - пояснил Степанов.
На вопрос, согласится ли он привиться российской вакциной, Максим Степанов ответил, что существуют небезосновательные подозрения в ее эффективности.
"Вы читали выводы Бразильской регистрационной службы Anvisa? Исчерпывающий ответ, на мой взгляд.
Второе (и это моя принципиальная позиция) – мы в состоянии обеспечить страну другими эффективными вакцинами из стран, которые не нападали на Украину, не забирали у нас территории и не развязывали войну, что привела к десяткам тысяч смертей украинцев и миллионам беженцев... Вопрос со "Спутником" в политической плоскости, как ни крути. Так вот, кроме бумажки под названием "заявление" и всей этой помпы, с которой эта якобы заявка подавались 6 января, по состоянию на конец января больше ничего нет – ни регистрационных документов, ни досье. Сколько людей они привили у себя в России? У них самих проблемы с этой вакциной: никто не верит, что она эффективна", - подытожил министр.
Пожалуйста, подождите...
Потому что он не украинец, да?
Это напоминалка для кРадуцкого и Зеоманского !
Выбор среди неизвестных не более, чем иллюзия выбора. Подобно выбору билета на экзамене или карты из колоды.
Никто не может заранее знать, какая вакцина окажется для него наиболее подходящей, то есть эффективной и безопасной, даже если перечитать все документы на все вакцины.
Многие требуют дать им "выбор" не понимая, что это ложная свобода выбора.
Если у нас все так следят за своей подписью, то откуда же у нас столько экономических преступлений и коррупция ?