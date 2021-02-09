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Выбирать, какой вакциной прививаться, украинцы смогут не раньше лета, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Выбирать, какой вакциной прививаться, украинцы смогут не раньше лета, - Степанов

Министр здравоохранения рассказал о возможности открытия коммерческого рынка вакцин от COVID-19 и российской вакцине.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на издание "Гордон", министр здравоохранения Украины Максим Степанов согласен привиться любой из вакцин, которая будет зарегистрирована в Украине.

"Я хорошо знаю систему и точно знаю: если вакцина зарегистрирована в Украине, - ею можно прививаться. В системе регистрации работают специалисты высокого уровня. Уверен, они не поставят на разрешительных документах свою подпись, если у них будут даже малейшие сомнения. Не говоря уже о том, что мне ставить финальную подпись", - заявил он в своем интервью.

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Как известно, Украина планирует привить абсолютно всех граждан за счет государства до 2022 года. Но когда появится возможность самостоительно выбирать вакцину и покупать ее за свой счет для тех, кто не захочет ждать так долго?

"Как только на рынке Украины появятся коммерческие вакцины. Исходя из конъюнктуры и того, что ни один производитель на сегодня не продает вакцины на коммерческий рынок, мне кажется раньше лета это не произойдет", - пояснил Степанов.

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На вопрос, согласится ли он привиться российской вакциной, Максим Степанов ответил, что существуют небезосновательные подозрения в ее эффективности.

"Вы читали выводы Бразильской регистрационной службы Anvisa? Исчерпывающий ответ, на мой взгляд.
Второе (и это моя принципиальная позиция) – мы в состоянии обеспечить страну другими эффективными вакцинами из стран, которые не нападали на Украину, не забирали у нас территории и не развязывали войну, что привела к десяткам тысяч смертей украинцев и миллионам беженцев... Вопрос со "Спутником" в политической плоскости, как ни крути. Так вот, кроме бумажки под названием "заявление" и всей этой помпы, с которой эта якобы заявка подавались 6 января, по состоянию на конец января больше ничего нет – ни регистрационных документов, ни досье. Сколько людей они привили у себя в России? У них самих проблемы с этой вакциной: никто не верит, что она эффективна", - подытожил министр.

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Топ комментарии
+3
кацапской точно не захотят. Впрочем, это и не вакцина в человеческом понимании.
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09.02.2021 11:27
+3
100 000 доз "спутника",купите для ОПЖЗ и их адептов-насильно,вакцинуйте. Выбирать, какой вакциной прививаться, украинцы смогут не раньше лета, - Степанов - Цензор.НЕТ 840
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09.02.2021 11:35
+2
Так ты же уже весь ковид победил! Ты свою статистику видел? У тебя выздоровело уже больше, чем вообще болело! Выбирать, какой вакциной прививаться, украинцы смогут не раньше лета, - Степанов - Цензор.НЕТ 7115
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09.02.2021 11:34
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Якщо взагалі зможуть, казкар.
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09.02.2021 11:23 Ответить
кацапской точно не захотят. Впрочем, это и не вакцина в человеческом понимании.
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09.02.2021 11:27 Ответить
100 000 доз "спутника",купите для ОПЖЗ и их адептов-насильно,вакцинуйте. Выбирать, какой вакциной прививаться, украинцы смогут не раньше лета, - Степанов - Цензор.НЕТ 840
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09.02.2021 11:35 Ответить
Эффективней будет адептов отправить ближе к этому шмурдяку в "атєчєства".
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09.02.2021 11:45 Ответить
Это ж ваши чинуши пихают ваш шмурдяк под видом вакцины. А наши резонно заявляют, что колитесь кацапы сами вашей бояркой.
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09.02.2021 11:43 Ответить
Опыт показывает, что после первого ажиотажа наступает момент, когда вакцину просто некуда девать. Учитывая, что у любой вакцины есть срок годности, к лету вполне может быть вышеописанная ситуация.
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09.02.2021 11:26 Ответить
А чего ж выпердок на посту президента выбирает Пфайзер, а не китайское гавно?
Потому что он не украинец, да?
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09.02.2021 11:24 Ответить
Он еврей. А шо?
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09.02.2021 11:27 Ответить
маланцю стєпанову видніше...
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09.02.2021 11:25 Ответить
НУ КАКАЯ МИЛОТА ,ПРОСТО ПРАЗДНИК ДУШИ ... Выбирать, какой вакциной прививаться, украинцы смогут не раньше лета, - Степанов - Цензор.НЕТ 9230
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09.02.2021 11:26 Ответить
для вас пойдет спутник-вэ (в простонародьи "новичок").
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09.02.2021 11:32 Ответить
вам можно хоть вчера и любой боярой, а Украина сама лицензирует себе вакцины и лицензии ЕС тут не в тему.
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09.02.2021 11:40 Ответить
Какое тебе дело до АстраЗенеки, кацапчик? Вас, кацапов, вакцинируют скотомицином Обирати, якою вакциною робити щеплення, українці зможуть не раніше ніж влітку, - Степанов - Цензор.НЕТ 3121
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09.02.2021 12:09 Ответить
Решай свои проблемы, кацапчик. Это вас вакцинируют скотомицином с отрицательной эффективностью Обирати, якою вакциною робити щеплення, українці зможуть не раніше ніж влітку, - Степанов - Цензор.НЕТ 8469
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09.02.2021 12:20 Ответить
Тыц и нет козьей морды😂🌷
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09.02.2021 12:21 Ответить
Так ты же уже весь ковид победил! Ты свою статистику видел? У тебя выздоровело уже больше, чем вообще болело! Выбирать, какой вакциной прививаться, украинцы смогут не раньше лета, - Степанов - Цензор.НЕТ 7115
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09.02.2021 11:34 Ответить
Какая очередь? Мы с такими министрами будем ждать дольше Буркина Фасо и прививаться вакцинами производства Северной Кореи в 2096 году. Кто доживет.
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09.02.2021 11:41 Ответить
Прививанием населения занимается не ВОЗ. У вас, кацапов, традиционно отсутствуют логические цепочки и причинно-следственные связи.
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09.02.2021 11:42 Ответить
А тебе какое дело до Украинских денег, кацапчик? Поди свои посчитай - может на боярку хватит Выбирать, какой вакциной прививаться, украинцы смогут не раньше лета, - Степанов - Цензор.НЕТ 8047
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09.02.2021 11:48 Ответить
Тебе какое дело до ушей Украинцев - поди свои помой, кацапчик Обирати, якою вакциною робити щеплення, українці зможуть не раніше ніж влітку, - Степанов - Цензор.НЕТ 4887
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09.02.2021 11:58 Ответить
сам небось падла уже прикололся
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09.02.2021 11:39 Ответить
Все производители вакцин за исключением рашинской и китайских, связаны прямым запретом на продажу этой продукции частным фирмам и работают только через глобальну систему COVAX, или по прямым государственным контрактам.
Это напоминалка для кРадуцкого и Зеоманского !
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09.02.2021 12:05 Ответить
добре що людина нічим не переймається і нізащо не відповідає
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09.02.2021 12:05 Ответить
Обіцянки з тією вакциною нагадують буряк на палочці перед ослом.
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09.02.2021 12:07 Ответить
Вакцинування буде безкоштовним, а це означає, що можна буде попиляти бюджетні кошти. При платному це неможливо. Закуплять через прокладки різну х...ню за завищеними цінами.
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09.02.2021 12:10 Ответить
Степанов прямым текстом послал всех нах.й, или вакцинируйтесь китайской.
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09.02.2021 12:18 Ответить
Не правильно называть набор вакцин выбором.
Выбор среди неизвестных не более, чем иллюзия выбора. Подобно выбору билета на экзамене или карты из колоды.
Никто не может заранее знать, какая вакцина окажется для него наиболее подходящей, то есть эффективной и безопасной, даже если перечитать все документы на все вакцины.
Многие требуют дать им "выбор" не понимая, что это ложная свобода выбора.
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09.02.2021 12:53 Ответить
"Уверен, они не поставят на разрешительных документах свою подпись, если у них будут даже малейшие сомнения. Не говоря уже о том, что мне ставить финальную подпись"

Если у нас все так следят за своей подписью, то откуда же у нас столько экономических преступлений и коррупция ?
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09.02.2021 13:03 Ответить
 
 