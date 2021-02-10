ЦИК зарегистрировала трех кандидатов на довыборах в Раду 28 марта
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала трех кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в округах № 87 в Ивано-Франковской и №50 в Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
В частности, как говорится в сообщении, 9 февраля ЦИК зарегистрировала кандидата в народные депутаты Александра Шевченко, выдвинутого партией "За будущее", в одномандатном избирательном округе № 87 на промежуточных выборах 28 марта 2021 года.
Ранее ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в народные депутаты: Викторию Шилову - в округе № 50 (Донецкая область) и Михаила Ноняка - в округе № 87 (Ивано-Франковская область).
Напоминаем, 28 марта 2021 года состоятся промежуточные выборы в Раду в округах №87 и № 50.
Выборы в округе Донецкой области назначены после досрочного прекращения полномочий внефракционного депутата Руслана Требушкина, избранного городским головой Покровска Донецкой области.
Выборы в 87 округе пройдут в связи со сложением полномочий народным депутатом из фракции "Слуга народа" Зиновием Андриевичем после избрания его городским головой города Надвирна.
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