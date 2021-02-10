ЦВК зареєструвала трьох кандидатів на довиборах у Раду 28 березня

Центральна виборча комісія зареєструвала трьох кандидатів у народні депутати на проміжних виборах в округах № 87 в Івано-Франківській та №50 у Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Зокрема, як ідеться в повідомленні, 9 лютого ЦВК зареєструвала кандидата в народні депутати Олександра Шевченка, висунутого партією "За майбутнє", в одномандатному виборчому окрузі № 87 на проміжних виборах 28 березня 2021 року.

Раніше ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів у народні депутати: Вікторію Шилову - в окрузі № 50 (Донецька область) і Михайла Ноняка - в окрузі № 87 (Івано-Франківська область).

Нагадуємо, 28 березня 2021 року відбудуться проміжні вибори в Раду в округах №87 і № 50.

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Вибори в окрузі Донецької області призначені після дострокового припинення повноважень позафракційного депутата Руслана Требушкіна, обраного міським головою Покровська Донецької області.

Вибори у 87 окрузі відбудуться у зв'язку зі складанням повноважень народним депутатом з фракції "Слуга народу" Зіновієм Андрієвичем після обрання його міським головою міста Надвірна.

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