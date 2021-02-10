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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
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ВСК (440) Забродский (65) ЧВК Вагнера (1278)

Правду о деле "вагнеровцев" узнаем, когда сменится власть, - Забродский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Правду о деле

Шансы на создание временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев" минимальны.

Участник войны против российских оккупантов, нардеп "Европейской Солидарности" Михаил Забродский в интервью Цензор.НЕТ рассказал, что в кулуарном общении коллеги, в том числе из монобольшинства, напрямую оперируют такими понятиями, как угроза импичмента.

"Хочу подчеркнуть: они четко понимают, к чему может привести процесс дальнейшего вынесения на суд общественности этого дела и выяснения всех его обстоятельств. Я не хочу быть провидцем, однако, к сожалению, на сегодняшний день шансы на ее создание (ВСК. - Ред.) минимальны. Но наша фракция будет и дальше настаивать на создании Временной следственной комиссии. Мы в этом стремлении неодиноки. У нас есть союзники и в других фракциях, включая отдельных представителей монобольшинства", - подчеркнул парламентарий.

В то же время, нардеп очень надеется на то, что общественность узнает правду по этому делу.

"Скорее всего тогда, когда соответствующие должностные лица, привлеченные к этому делу (если таковые имеются), найдут в себе мужество проявить государственную позицию и желание к поиску правды. И, самое главное, готовность в случае необходимости (если так сложатся обстоятельства) признать, в том числе, свою возможную вину. Вариант, когда сменится власть, сейчас кажется наиболее реальным. Потому что любая властная команда, которая придет, не будет пренебрегать актуальностью, которую сейчас имеет этот вопрос (и будет иметь еще много лет)", - подчеркнул Забродский.

Читайте: Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский

Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

Читайте: Bellingcat готовит расследование, а Netflix снимет фильм о деле "вагнеровцев", - Порошенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Под Йловайском легла Псковская дивизия ВДВ,земля стекловатой паскудам путлера..
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10.02.2021 10:25
+13
Так ведь после событий в Иловайске власть уже вроде бы сменилась...или ты зебил этого не заметил??
И полтора года после этого прошло уже....
Кто или что мешает твоему зеленому стаду расследовать события в Иловайске??
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10.02.2021 10:22
+9
Ось тобі правда: по наказу Порошенка (на той час Верховного головнокомандуючого) українські катери йшли українськими водами з українського міста Одеса в українське місто Бердянськ через українську керченську протоку. Всі, хто вважають по іншому, а саме - кацапи, малороси, колаборанти знайшли в цій акції кримінал з боку України і Порошенка особисто. Доречі міжнародний трибунал теж знайшов кримінал, але з боку Мордора. На чиїй ви стороні вирішуйте самі.
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10.02.2021 10:26
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Под Йловайском легла Псковская дивизия ВДВ,земля стекловатой паскудам путлера..
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10.02.2021 10:25 Ответить
Спокойнее.
Зебил из трусов выпрыгивает, чтобы перевести стрелки с неприкрытой госизмены Зеленского и Ермака на другую тему.
Реагируя на его высеры, вы ему в это помогаете.
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10.02.2021 10:48 Ответить
Так ведь после событий в Иловайске власть уже вроде бы сменилась...или ты зебил этого не заметил??
И полтора года после этого прошло уже....
Кто или что мешает твоему зеленому стаду расследовать события в Иловайске??
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10.02.2021 10:22 Ответить
Вряд ли после такого количества прочтения...твой бред...зебил...перестанет быть бредом...
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10.02.2021 10:39 Ответить
От того, что ты разжевал гавно, друг мой, оно, увы , не перестало быть гавном!
Официант, следующую порцию!
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10.02.2021 10:54 Ответить
зеленому мешает то же что и пороху. добавь до этого зеленополье (выставили бат на пристреленое градом место) всего один залп и бата нет. командование не пострадало "почему то". добавь выход из дебальцево, где за час до выхода, в прямом эфире прозвучало (поздравляю с началом выхода, удачи) и таких случаев сотни.
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10.02.2021 11:24 Ответить
Правду о деле "вагнеровцев" узнаем, когда сменится власть, - Забродский - Цензор.НЕТ 4472
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10.02.2021 10:14 Ответить
Вияв нарідної "мудрості". Зробили себе ДВА рази. Час проводити "референдум".
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10.02.2021 10:38 Ответить
неозброєних!
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10.02.2021 10:17 Ответить
Такой мощный был прорыв, что, когда кацапы их таранили, они шли курсом ОТ Керченского пролива. Так через что был прорыв?
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10.02.2021 10:20 Ответить
Ось тобі правда: по наказу Порошенка (на той час Верховного головнокомандуючого) українські катери йшли українськими водами з українського міста Одеса в українське місто Бердянськ через українську керченську протоку. Всі, хто вважають по іншому, а саме - кацапи, малороси, колаборанти знайшли в цій акції кримінал з боку України і Порошенка особисто. Доречі міжнародний трибунал теж знайшов кримінал, але з боку Мордора. На чиїй ви стороні вирішуйте самі.
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10.02.2021 10:26 Ответить
Не зовсім точно висловився - мав на увазі нашо було вводити дивний військовий стан.
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10.02.2021 10:30 Ответить
Если дерьмак с зеленским не успеют уничтожить все доказательства.
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10.02.2021 10:19 Ответить
"Правду о деле "вагнеровцев" узнаем, когда сменится власть, - Забродский" - и правду про визит в Оман тоже узнаем после смены власти. - Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Чтобы быстрее узнать правду, надо быстрее сменить власть.
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10.02.2021 10:21 Ответить
База данных на Мавзолейных хмырей находится в надежном месте...
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10.02.2021 10:21 Ответить
Який сенс в тій правді? Її і так всі знають.У нас крім "оголосили підозру" і "йому загрожує" більше ніякого покарання не існує.Так що правда на вироки і посадки не впливає,від слова "ніяк".
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10.02.2021 10:35 Ответить
Ага, "узнаем правду" ... О деятельности януковских регионалов узнали правду ... (ну как узнали, 10% от того что было узнали). И шо? Правда нужна, если есть понимание что с этой "правдой" дальше делать. А узнать, чтобы узнать ...? Такое ... Мы и так знаем, что операцию слили в ОП и Зеля об этом знал.
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10.02.2021 10:37 Ответить
Вже стільки задокументованої інформації виклав ЦЕНЗОР а подеякі ще будуть шукати правду через 10 років. А через 10 ще через 10 ,а потім ще трішки трішки.
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10.02.2021 10:50 Ответить
Так! Ми маємо почати з себе, с зарплатні, пенсій, побутових питань. Бо це і є наша сила! А все інше підтягнеться!
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10.02.2021 10:57 Ответить
Мы сегодня уже знаем о предательстве Порошенка с Крымом, с Иловайском, с Минском и тд. Мы сегодня как и тогда молчим о своих пенсиях и зп и считаем эти вопросы не актуальными... Нас втягивают в какие-то глобальные темы, а начать нужно с малого! Уважаем ли мы себя? Нам нужно побороться за себя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.02.2021 10:54 Ответить
Опять, Шурик!
Опять ты забыл про щепку от креста распятого и закопанного в Приднестровье брата!
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10.02.2021 10:57 Ответить
Думайте про те, що не вистачає нам особисто!
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10.02.2021 11:03 Ответить
я понимаю это по своему. президент, зная что его люди слили операцию, тем самым подтвердив что работают на рф делает все чтоб не допустить расследования, доказивая этим свою причасность к преступлению (измене Украине). то есть все ясно как Божий день. надо успеть наворовать столько, чтоб после президенского срока можно было откупиться от любых дел УК. значить под любым предлогом нужно досидеть в кресле, даже если вся команда, предатели. в замен эти же предатели не дадут сделать импичмент или проводить любые расследования. может у кого то другое мнение а я думаю именно так.
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10.02.2021 11:15 Ответить
Не неси пургу, генерал! Много мы узнали правды о Януковиче. когда к власти пришел "сивочолий гетьман"? А о нем самом мы многое узнали, когда пришел "нелох"? Вряд ли что будем знать, когда и он снова займется своим обычным делом - игрой причинным местом на рояле!
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10.02.2021 11:19 Ответить
да хрен там, США не станут молчать, всё расскажут как оно было, ещё в розыск причасных подадут
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10.02.2021 13:11 Ответить
І, на хвилинку, не ЯКЩО, а КОЛИ
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10.02.2021 14:36 Ответить
 
 