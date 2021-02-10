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Правду про справу "вагнерівців" дізнаємося, коли зміниться влада, - Забродський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Правду про справу "вагнерівців" дізнаємося, коли зміниться влада, - Забродський

Шанси на створення тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців" мінімальні.

Учасник війни проти російських окупантів, нардеп "Європейської Солідарності" Михайло Забродський в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів, що в кулуарному спілкуванні колеги, в тому числі з монобільшості, безпосередньо оперують такими поняттями, як загроза імпічменту.

"Хочу підкреслити: вони чітко розуміють, до чого може призвести процес подальшого винесення на широкий загал цієї справи і з’ясування усіх її обставин. Я не хочу бути провидцем, однак, на жаль, на сьогоднішній день шанси на її створення мінімальні. Але наша фракція буде й надалі наполягати на створенні Тимчасової слідчої комісії. Ми в цьому прагненні неодинокі. У нас є союзники і в інших фракціях, включаючи окремих представників монобільшості", - підкреслив парламентарій.

У той же час, нардеп дуже сподівається на те, що громадськість дізнається правду в цій справі.

"Скоріш за все тоді, коли відповідні посадові особи, залучені до цієї справи (якщо такі є), знайдуть в собі мужність проявити державницьку позицію та бажання до пошуку правди. І, найголовніше, готовність у разі необхідності (якщо так складуться обставини) визнати, в тому числі, свою можливу провину. Варіант, коли зміниться влада, нині здається найбільш реальнішим. Тому що будь-яка владна команда, яка прийде, не знехтує актуальністю, яку зараз має це питання (і матиме ще багато років)", - зазначив Забродський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримання вагнерівців могли зупинити через злий умисел або помилково, - журналіст Bellingcat Грозєв

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Також дивіться: "Якщо провести розслідування у справі "вагнерівців", то для імпічменту Зеленського будуть всі підстави", - Бутусов. ВIДЕО

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Топ коментарі
+15
Под Йловайском легла Псковская дивизия ВДВ,земля стекловатой паскудам путлера..
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10.02.2021 10:25
+13
Так ведь после событий в Иловайске власть уже вроде бы сменилась...или ты зебил этого не заметил??
И полтора года после этого прошло уже....
Кто или что мешает твоему зеленому стаду расследовать события в Иловайске??
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10.02.2021 10:22
+9
Ось тобі правда: по наказу Порошенка (на той час Верховного головнокомандуючого) українські катери йшли українськими водами з українського міста Одеса в українське місто Бердянськ через українську керченську протоку. Всі, хто вважають по іншому, а саме - кацапи, малороси, колаборанти знайшли в цій акції кримінал з боку України і Порошенка особисто. Доречі міжнародний трибунал теж знайшов кримінал, але з боку Мордора. На чиїй ви стороні вирішуйте самі.
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10.02.2021 10:26
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Под Йловайском легла Псковская дивизия ВДВ,земля стекловатой паскудам путлера..
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10.02.2021 10:25 Відповісти
Спокойнее.
Зебил из трусов выпрыгивает, чтобы перевести стрелки с неприкрытой госизмены Зеленского и Ермака на другую тему.
Реагируя на его высеры, вы ему в это помогаете.
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10.02.2021 10:48 Відповісти
Так ведь после событий в Иловайске власть уже вроде бы сменилась...или ты зебил этого не заметил??
И полтора года после этого прошло уже....
Кто или что мешает твоему зеленому стаду расследовать события в Иловайске??
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10.02.2021 10:22 Відповісти
Вряд ли после такого количества прочтения...твой бред...зебил...перестанет быть бредом...
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10.02.2021 10:39 Відповісти
От того, что ты разжевал гавно, друг мой, оно, увы , не перестало быть гавном!
Официант, следующую порцию!
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10.02.2021 10:54 Відповісти
зеленому мешает то же что и пороху. добавь до этого зеленополье (выставили бат на пристреленое градом место) всего один залп и бата нет. командование не пострадало "почему то". добавь выход из дебальцево, где за час до выхода, в прямом эфире прозвучало (поздравляю с началом выхода, удачи) и таких случаев сотни.
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10.02.2021 11:24 Відповісти
Правду о деле "вагнеровцев" узнаем, когда сменится власть, - Забродский - Цензор.НЕТ 4472
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10.02.2021 10:14 Відповісти
Вияв нарідної "мудрості". Зробили себе ДВА рази. Час проводити "референдум".
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10.02.2021 10:38 Відповісти
неозброєних!
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10.02.2021 10:17 Відповісти
Такой мощный был прорыв, что, когда кацапы их таранили, они шли курсом ОТ Керченского пролива. Так через что был прорыв?
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10.02.2021 10:20 Відповісти
Ось тобі правда: по наказу Порошенка (на той час Верховного головнокомандуючого) українські катери йшли українськими водами з українського міста Одеса в українське місто Бердянськ через українську керченську протоку. Всі, хто вважають по іншому, а саме - кацапи, малороси, колаборанти знайшли в цій акції кримінал з боку України і Порошенка особисто. Доречі міжнародний трибунал теж знайшов кримінал, але з боку Мордора. На чиїй ви стороні вирішуйте самі.
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10.02.2021 10:26 Відповісти
Не зовсім точно висловився - мав на увазі нашо було вводити дивний військовий стан.
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10.02.2021 10:30 Відповісти
Если дерьмак с зеленским не успеют уничтожить все доказательства.
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10.02.2021 10:19 Відповісти
"Правду о деле "вагнеровцев" узнаем, когда сменится власть, - Забродский" - и правду про визит в Оман тоже узнаем после смены власти. - Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Чтобы быстрее узнать правду, надо быстрее сменить власть.
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10.02.2021 10:21 Відповісти
База данных на Мавзолейных хмырей находится в надежном месте...
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10.02.2021 10:21 Відповісти
Який сенс в тій правді? Її і так всі знають.У нас крім "оголосили підозру" і "йому загрожує" більше ніякого покарання не існує.Так що правда на вироки і посадки не впливає,від слова "ніяк".
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10.02.2021 10:35 Відповісти
Ага, "узнаем правду" ... О деятельности януковских регионалов узнали правду ... (ну как узнали, 10% от того что было узнали). И шо? Правда нужна, если есть понимание что с этой "правдой" дальше делать. А узнать, чтобы узнать ...? Такое ... Мы и так знаем, что операцию слили в ОП и Зеля об этом знал.
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10.02.2021 10:37 Відповісти
Вже стільки задокументованої інформації виклав ЦЕНЗОР а подеякі ще будуть шукати правду через 10 років. А через 10 ще через 10 ,а потім ще трішки трішки.
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10.02.2021 10:50 Відповісти
Так! Ми маємо почати з себе, с зарплатні, пенсій, побутових питань. Бо це і є наша сила! А все інше підтягнеться!
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10.02.2021 10:57 Відповісти
Мы сегодня уже знаем о предательстве Порошенка с Крымом, с Иловайском, с Минском и тд. Мы сегодня как и тогда молчим о своих пенсиях и зп и считаем эти вопросы не актуальными... Нас втягивают в какие-то глобальные темы, а начать нужно с малого! Уважаем ли мы себя? Нам нужно побороться за себя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.02.2021 10:54 Відповісти
Опять, Шурик!
Опять ты забыл про щепку от креста распятого и закопанного в Приднестровье брата!
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10.02.2021 10:57 Відповісти
Думайте про те, що не вистачає нам особисто!
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10.02.2021 11:03 Відповісти
я понимаю это по своему. президент, зная что его люди слили операцию, тем самым подтвердив что работают на рф делает все чтоб не допустить расследования, доказивая этим свою причасность к преступлению (измене Украине). то есть все ясно как Божий день. надо успеть наворовать столько, чтоб после президенского срока можно было откупиться от любых дел УК. значить под любым предлогом нужно досидеть в кресле, даже если вся команда, предатели. в замен эти же предатели не дадут сделать импичмент или проводить любые расследования. может у кого то другое мнение а я думаю именно так.
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10.02.2021 11:15 Відповісти
Не неси пургу, генерал! Много мы узнали правды о Януковиче. когда к власти пришел "сивочолий гетьман"? А о нем самом мы многое узнали, когда пришел "нелох"? Вряд ли что будем знать, когда и он снова займется своим обычным делом - игрой причинным местом на рояле!
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10.02.2021 11:19 Відповісти
да хрен там, США не станут молчать, всё расскажут как оно было, ещё в розыск причасных подадут
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10.02.2021 13:11 Відповісти
І, на хвилинку, не ЯКЩО, а КОЛИ
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10.02.2021 14:36 Відповісти
 
 