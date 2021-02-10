На дорогах Украины установят еще 220 камер фотовидеофиксации, - Аваков. СПИСОК
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В этом году планируется установить 220 камер фотовидеофиксации по Украине.
Как информируе Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал глава МВД Арсен Аваков.
"Еще больше безопасности на дорогах. В этом году планируется установить 220 камер фотовидеофиксации по Украине. За 8 месяцев 2020-го на участках работы 48 комплексов автофиксации нарушений ПДД количество ДТП с пострадавшими уменьшилось втрое. +210 млн.грн. в бюджет. Работаем, шаг за шагом", - написал он.
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показать весь комментарий10.02.2021 15:25
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буде тобі можливість розігріти свій задрипаний 3-циліндровий екобуст )))
не знаю про дизели но на новые Honda Accord и CRV с 1.5 литровым турбо-мотором имеют непросредственный впрыск и часть бензина попадает в масло. Советуют иногда по трассе прокатиться чтобы бензин из масла выпарился
чи вам сказали топити півгодини?
А после поворота на Украинку, темно как в жо..) дальше белые люди не едут)))
Лучше бы поставили светофоры на пешеходных переходах на трассах и отбойниками разделили встречные полосы