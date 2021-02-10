На дорогах України встановлять ще 220 камер фотовідеофіксації, - Аваков. СПИСОК

Цього року планується встановити 220 камер фотовідеофіксації по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Twitter написав глава МВС Арсен Аваков.

"Ще більше безпеки на дорогах. Цьогоріч планується встановити 220 камер фотовідеофіксації по Україні. За 8 місяців 2020-го на ділянках роботи 48 комплексів автофіксації порушень ПДР кількість ДТП з постраждалими зменшилася втричі. +210 млн грн у бюджет. Працюємо, крок за кроком", - написав він.







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