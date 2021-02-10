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На дорогах України встановлять ще 220 камер фотовідеофіксації, - Аваков. СПИСОК

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Цього року планується встановити 220 камер фотовідеофіксації по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Twitter написав глава МВС Арсен Аваков.

"Ще більше безпеки на дорогах. Цьогоріч планується встановити 220 камер фотовідеофіксації по Україні. За 8 місяців 2020-го на ділянках роботи 48 комплексів автофіксації порушень ПДР кількість ДТП з постраждалими зменшилася втричі. +210 млн грн у бюджет. Працюємо, крок за кроком", - написав він.

На дорогах України встановлять ще 220 камер фотовідеофіксації, - Аваков 01
На дорогах України встановлять ще 220 камер фотовідеофіксації, - Аваков 02
На дорогах України встановлять ще 220 камер фотовідеофіксації, - Аваков 03

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На дорогах України встановлять ще 220 камер фотовідеофіксації, - Аваков 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
тоді треба розміщувати ті камери в мусарських кабінетах
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10.02.2021 15:25
+3
Полицейское государство. Нормальному маньяку уже и поманьячить негде - везде камеры стоят На дорогах Украины установят еще 220 камер фотовидеофиксации, - Аваков - Цензор.НЕТ 6034
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10.02.2021 15:03
+3
Это хорошо. Менты как класс исчезнут.
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10.02.2021 15:05
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Полицейское государство. Нормальному маньяку уже и поманьячить негде - везде камеры стоят На дорогах Украины установят еще 220 камер фотовидеофиксации, - Аваков - Цензор.НЕТ 6034
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10.02.2021 15:03 Відповісти
тоді треба розміщувати ті камери в мусарських кабінетах
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10.02.2021 15:25 Відповісти
Это хорошо. Менты как класс исчезнут.
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10.02.2021 15:05 Відповісти
даешь камеры с красной пленкой! На дорогах Украины установят еще 220 камер фотовидеофиксации, - Аваков - Цензор.НЕТ 3882
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10.02.2021 15:06 Відповісти
Все це буде мати сенс лише при миттєвому зворотньому зв'язку - перевищив швидкість зразу на смартфон прилітає штраф.Павлівський рефлекс на порушення попереджувального знаку... І не треба про технічні складнощі....
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10.02.2021 15:11 Відповісти
Камеры будут как-то обозначаться?
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10.02.2021 15:12 Відповісти
Waze будет очень скоро знать все эти места и предупреждать. Сбавил скорость проехал ручкой помахал в камеру и погнал дальше.
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10.02.2021 15:12 Відповісти
Дивись мій попередній допис.. На дорогах Украины установят еще 220 камер фотовидеофиксации, - Аваков - Цензор.НЕТ 1090
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10.02.2021 15:14 Відповісти
так вимкни сотовий передавач. в google maps вже можна завантажити мапу регіона для користування offline. таких впертих як я це не зупинить На дорогах України встановлять ще 220 камер фотовідеофіксації, - Аваков - Цензор.НЕТ 9451
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10.02.2021 16:07 Відповісти
А фиксация для фиксации - кормушка ментовского сисадмина...
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10.02.2021 15:12 Відповісти
Та я понимаю... Но, имею вот такую рекомендацию своего сервисного центра "Форд": ввиду того, что у меня турбо-дизель, минимум раз в месяц, выехать на трассу и развить 140, а лучше 150 км/ч. На секунды. Я не знаю причину, теперь надо будет поинтересоваться, бо возникают сложности, как очевидно. Кстати, а никто не знает- а реально- зачем мне нужны 150 км/ч???
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10.02.2021 15:15 Відповісти
ну заплатиш раз в місяць 125 гривень (якщо вкладешься в 10 днів, чи скіки там)!

буде тобі можливість розігріти свій задрипаний 3-циліндровий екобуст )))
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10.02.2021 15:27 Відповісти
Да??? У меня 4 цилиндра, правда, на 2,0 движка. Просто мне реально интересно- зачем это??? Думал, что кто-то сталкивался...
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10.02.2021 15:35 Відповісти
Да чушь всё это, не обращай внимания. Или смени машину на какого-либо нормального производителя ))
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10.02.2021 15:52 Відповісти
Не-а! Я люблю своего "Кугу". Не хочу менять! Ладно, придется съездить, пусть обоснуют.
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10.02.2021 15:53 Відповісти
Встречал советы автолюбовников "отжечь" для прожига катализатора, но там речь точно не о секундах а о минутах
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10.02.2021 16:01 Відповісти
Скоро я это узнаю точно. Вполне вероятно- завтра. У нас пока можно ездить, в Мариуполе сейчас +4.
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10.02.2021 16:04 Відповісти
Куга это же американский Edge? отличный аппарат
не знаю про дизели но на новые Honda Accord и CRV с 1.5 литровым турбо-мотором имеют непросредственный впрыск и часть бензина попадает в масло. Советуют иногда по трассе прокатиться чтобы бензин из масла выпарился
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10.02.2021 16:13 Відповісти
ні! Edge це окрема модель і вона теж представлена на українському ринку!
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10.02.2021 16:16 Відповісти
Куга это американский Эскейп.
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10.02.2021 16:21 Відповісти
а понял тот что чуть поменьше - они похожи, у нас Кугу не продают сравнить визуально трудно
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10.02.2021 16:25 Відповісти
і що вона в тебе - розганяється до 150 км на годину?
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10.02.2021 15:56 Відповісти
Это юмор такой? Мой "Куга" легко разгоняется до 180, что я проделывал не единожды. Правда, на идеальной трассе.
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10.02.2021 15:58 Відповісти
і при попутному вітрі )))
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10.02.2021 16:00 Відповісти
Понял, это просто стёб, с вашей стороны...
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10.02.2021 16:02 Відповісти
та ні, я на повному серьозі! скільки вам хвилин треба щоб розігнатися до 150 км на годину?
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10.02.2021 16:14 Відповісти
Понятия не имею. Это случалось много раз, но никогда я не пытался это осознать, по времени. Какие-то секунды. Вовсе небольшие секунды. До сотни он легко разгоняется секунд за 9, не более. У меня, кстати- КПП-механика 6 передач.
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10.02.2021 16:20 Відповісти
ну той заїзжаєте за знак "кінець обмежень" и пришвидшуєтесь до 150-ти, з такою динамікою вам вистачить секунд 15-20
чи вам сказали топити півгодини?
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10.02.2021 16:22 Відповісти
Вовсе нет. Речь шла именно о секундах. Теперь- я узнаю о каких именно секундах. Хрен зна... у нас есть единственный участок, где это можно делать безопасно: трасса новенькая Мариуполь-Запорожье.
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10.02.2021 16:24 Відповісти
а, так ви тамошній! можна чудово розігнатися по дорозі на Днєпр - тією дорогою що Запоріжжя-Дніпро по правому березі! Я там нещодавно проїзжав, на окремих участках 250 км на годину - легко
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10.02.2021 19:05 Відповісти
Если турбодизель - 140 надо чтобы сажу спалить в сажевом фильтре. А то по городу выхлопная и фильтр не прогреваются достаточно. Но ехать минут 10-15 надо. Или затяжной подъем. Нагрузка нужна, чтоы фильтр до ~500 градусов прогреть.
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10.02.2021 22:18 Відповісти
Что за глупости? Если рекомендуется прогнать мотор на высоких оборотах,то не переключайся на "последние" передачи .
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10.02.2021 15:35 Відповісти
Вот!!! Я по своей наивности так и полагаю. Но... таки серьезный центр, я там уже пять лет обслуживаюсь, подвохов не замечал. Но... что есть- то есть. А ехать туда, за консультацией- это довольно далеко. Потому и спросил.
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10.02.2021 15:38 Відповісти
На низших передачах уменьшится нагрузка на двигатель, так что это не совсем равнозначно
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10.02.2021 15:55 Відповісти
Во! Уже появились варианты, благодарю!
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10.02.2021 15:59 Відповісти
Может, для начала эти дороги надо почистить и отремонтировать, а уж потом, что-то на них устанавливать?
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10.02.2021 15:16 Відповісти
На Конча-Заспу как всегда опять не хватит...
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10.02.2021 15:27 Відповісти
На Конча-Заспу на трассе ночью освещение как днем) и все пешеходные со светофорами)
А после поворота на Украинку, темно как в жо..) дальше белые люди не едут)))
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10.02.2021 15:50 Відповісти
И вчера, по моим наблюдениям, самая чистая дорога в Киеве) чистый асфальт)))
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10.02.2021 15:59 Відповісти
Поперше треба нормальні знаки ставити та дороги. Я повністю згоден, що треба контролювати швидкість. Але, наприклад, траса Харків - Дніпро. Так звана бетонка. На багатьох ділянках стоїть зниження швидкісті до 50 км. На трасі, яка не проходить через населенні пункти, навіщо?? В декільких випадках це старі знаки які було поставлено при ремонті, який вже не проводиться, в інших - це тому, що там ями на дорозі. Дешевше ж поставити знак ніж відремонтувати.
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10.02.2021 15:32 Відповісти
Какое имеют отношение к безопасности камеры? Никакого) только съем бабла
Лучше бы поставили светофоры на пешеходных переходах на трассах и отбойниками разделили встречные полосы
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10.02.2021 15:39 Відповісти
Таки камеры- имеют! Непосредственное отношение. Правда, это знают те, кто сталкивался с проблемой, например- при продаже тачки. Когда я свою "Хонду" продавал, то мне вывалили, при переоформлении- 5(пять) штрафов, за превышение. А чудик-покупатель был не местный. И вот что делать??? Чувак честно приехал... желает купить... а тут такой вот пердимонокль. Я к тому, что у меня не было времени ни на какое обжалование. Пришлось немедленно оплатить. Неприятная и недешевая штука, надо сказать.
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10.02.2021 15:45 Відповісти
Не згрішиш - не покаєшся... Є така гарна штука "Електронний кабінет водія". Перевіряєш після поїздки і можеш впевнитися, чи попався чи ні.
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10.02.2021 16:08 Відповісти
Та теперь- я знаю, *********. Уже зарегился там. Бо реально- неприятно.
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10.02.2021 16:10 Відповісти
Камеры к ДТП не имеют никакого отношения. Цена ментовской статистики такая же как договорам с россией. Авакян выполняет заказ по наполнению бюджета за счет карманов автомобилистов. Большая часть от суммы штрафа идет на финансирование МВД. Глупо спрашивать: Заинтересован ли Авакян, что бы этих штрафов было как можно больше. Злые языки поговаривают о личном гешефте "незаменимого", т.к. установка этих т.н."комплексов" - это десятки млн. грн. В воздухе повис вопрос: Причем здесь безопасность движения и ДТП? Продолжаем сцать в глаза? Опять "все дураки, а я самый умный"?
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10.02.2021 15:56 Відповісти
Стопудово,откат на закупках камер , плюс процент от штрафов.Ничего героического для страны за так Авакян делать не будет.
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10.02.2021 16:00 Відповісти
Головний спосіб наповнення бюджету.
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10.02.2021 18:56 Відповісти
Достал аваков своими камерами! Пусть себе на голову еще одну вцепит!
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10.02.2021 19:28 Відповісти
 
 