На дорогах України встановлять ще 220 камер фотовідеофіксації, - Аваков. СПИСОК
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Цього року планується встановити 220 камер фотовідеофіксації по Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Twitter написав глава МВС Арсен Аваков.
"Ще більше безпеки на дорогах. Цьогоріч планується встановити 220 камер фотовідеофіксації по Україні. За 8 місяців 2020-го на ділянках роботи 48 комплексів автофіксації порушень ПДР кількість ДТП з постраждалими зменшилася втричі. +210 млн грн у бюджет. Працюємо, крок за кроком", - написав він.
Топ коментарі
+7 Борменталь Незабаром
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+3 Підлога Маккартні
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+3 Люцифер
показати весь коментар10.02.2021 15:05
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буде тобі можливість розігріти свій задрипаний 3-циліндровий екобуст )))
не знаю про дизели но на новые Honda Accord и CRV с 1.5 литровым турбо-мотором имеют непросредственный впрыск и часть бензина попадает в масло. Советуют иногда по трассе прокатиться чтобы бензин из масла выпарился
чи вам сказали топити півгодини?
А после поворота на Украинку, темно как в жо..) дальше белые люди не едут)))
Лучше бы поставили светофоры на пешеходных переходах на трассах и отбойниками разделили встречные полосы