"Украина мягче всех среди европейских стран прошла экономический кризис", - Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что по данным инвестиционных компаний, экономика Украины в конце прошлого года вернулась на докризисный уровень.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный Портал, об этом Шмыгаль заявил во время онлайн-встречи с генеральным директором Конфедерации Европейского бизнеса Маркусом Бейрером и представителями европейских компаний в ходе рабочего визита в Брюссель.
"Данные Европейской бизнес-ассоциации также отмечают, что Украина мягче всех среди европейских стран прошла экономический кризис. Мы потеряли лишь 4,5% ВВП. В этом году, согласно прогнозам, рост экономики Украины будет более 4,6%", - отметил глава правительства.
Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что борьба с коррупцией - одна из главных задач Украины.
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