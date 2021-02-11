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"Украина мягче всех среди европейских стран прошла экономический кризис", - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что по данным инвестиционных компаний, экономика Украины в конце прошлого года вернулась на докризисный уровень.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный Портал, об этом Шмыгаль заявил во время онлайн-встречи с генеральным директором Конфедерации Европейского бизнеса Маркусом Бейрером и представителями европейских компаний в ходе рабочего визита в Брюссель.

"Данные Европейской бизнес-ассоциации также отмечают, что Украина мягче всех среди европейских стран прошла экономический кризис. Мы потеряли лишь 4,5% ВВП. В этом году, согласно прогнозам, рост экономики Украины будет более 4,6%", - отметил глава правительства.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что борьба с коррупцией - одна из главных задач Украины.

Читайте: Украина рассчитывает получить второй транш ЕС весной 2021 года, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+30
"Украина мягче всех среди европейских стран прошла экономический кризис", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7450
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10.02.2021 17:57
+23
Нет,просто экономики нет,поэтому так мягко и прошли.
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10.02.2021 18:05
+22
"Украина мягче всех среди европейских стран прошла экономический кризис", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4928
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10.02.2021 17:58
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Украина в кризисе живет и уже много лет, тут уже все и так все развалено, нечего разваливать просто дальше, некуда дальше падать, уже дно! вся страна нищая!
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11.02.2021 09:18 Ответить
скажіть цьому лисому дауну, що УКРАЇНА - НАЙБІДНІША КРАЇНА ЄВРОПИ!!! Гірше тільки у Косово! Тому падати по великому рахунку вже немає куди. Чим цей дебіл хвалиться??? Тим, що ми на другому місці по бідності???
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11.02.2021 09:45 Ответить
Дуже сумно за країну, коли такі постаті очолюють уряд країни. Та й влучно таки підібрані дописувачами епітети відносно нього. Ще гірше, коли такий високий посадовець сам вірить у видану ним нісенітницю. Це ж треба до такого опуститись, краще б уже мовчав, може б і виглядав мудріше, а так повне дно, яке давно дало тріщину і протікає. А країна далі летить у глибоку ... прірву.
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11.02.2021 15:21 Ответить
Оно и видно.
И именно поэтому очередные гос бонды не удалось разместить на вмешнем рынке.
Если это не дефолт, то что это?
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11.02.2021 10:04 Ответить
Чергова порція говнєца в вуха зебуїнів...
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11.02.2021 10:11 Ответить
Що воно верзе 🤣🤣🤣.... янєлох подилився тим що сам приймає.
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11.02.2021 10:35 Ответить
Єстєствєнно...
"То, что мертво, умереть не может!""Україна найм'якше серед європейських країн пройшла економічну кризу", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6296
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11.02.2021 10:41 Ответить
У нас постійна криза, ми пройдем легко шо хоч.
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11.02.2021 11:26 Ответить
Та невже. А вот Украинцы тяжелее всех пережили. В Европе выдавали людям денежную помощь, списывали коммуналку, снабжали медсредствами и едой. А у нас умудрились коммуналку поднять во время локдауна и инфляцию разогнать.
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11.02.2021 11:58 Ответить
Вишенка на торте девальвация гривны на 15%!
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11.02.2021 13:14 Ответить
Это ,шо он такое сказал ,это типа падать уже не куда ,и так на дне были 🤦🤔🙄😱🤫
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11.02.2021 12:24 Ответить
Интересно, на какой срок Ахметов купил у Ермака должность премьер-министра?
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11.02.2021 13:15 Ответить
У Шмыгаля справка есть ?
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11.02.2021 13:52 Ответить
ОСОБЕННО МЯГКО ШМЫГАЛЬ ПРОШМЫГАЛ !)
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11.02.2021 13:59 Ответить
Шмигаль у Брюсселі розповів, як ідуть реформи у влади Зеленського:
"Реформи відбуваються системно та результативно" (с)
"Україна найм'якше серед європейських країн пройшла економічну кризу", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8502
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11.02.2021 14:47 Ответить
в духе- рожденный ползать упасть не может
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11.02.2021 18:31 Ответить
говорящая голова..ахметов методичку новую дал....
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11.02.2021 19:56 Ответить
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