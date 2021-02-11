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"Україна найм'якше серед європейських країн пройшла економічну кризу", - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що за даними інвестиційних компаній, економіка України наприкінці минулого року повернулася на докризовий рівень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий Портал, про це Шмигаль заявив під час онлайн-зустрічі з генеральним директором Конфедерації Європейського бізнесу Маркусом Бейрером і представниками європейських компаній під час робочого візиту в Брюссель.

"Дані Європейської бізнес-асоціації також зазначають, що Україна найм'якше серед європейських країн пройшла економічну кризу. Ми втратили лише 4,5% ВВП. Цього року, згідно з прогнозами, зростання економіки України буде понад 4,6%", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що боротьба з корупцією - одне з головних завдань України.

Читайте також: Україна розраховує отримати другий транш ЄС навесні 2021 року, - Шмигаль
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Топ коментарі
+30
"Украина мягче всех среди европейских стран прошла экономический кризис", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7450
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10.02.2021 17:57
+23
Нет,просто экономики нет,поэтому так мягко и прошли.
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10.02.2021 18:05
+22
"Украина мягче всех среди европейских стран прошла экономический кризис", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4928
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10.02.2021 17:58
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Украина в кризисе живет и уже много лет, тут уже все и так все развалено, нечего разваливать просто дальше, некуда дальше падать, уже дно! вся страна нищая!
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11.02.2021 09:18 Відповісти
скажіть цьому лисому дауну, що УКРАЇНА - НАЙБІДНІША КРАЇНА ЄВРОПИ!!! Гірше тільки у Косово! Тому падати по великому рахунку вже немає куди. Чим цей дебіл хвалиться??? Тим, що ми на другому місці по бідності???
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11.02.2021 09:45 Відповісти
Дуже сумно за країну, коли такі постаті очолюють уряд країни. Та й влучно таки підібрані дописувачами епітети відносно нього. Ще гірше, коли такий високий посадовець сам вірить у видану ним нісенітницю. Це ж треба до такого опуститись, краще б уже мовчав, може б і виглядав мудріше, а так повне дно, яке давно дало тріщину і протікає. А країна далі летить у глибоку ... прірву.
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11.02.2021 15:21 Відповісти
Оно и видно.
И именно поэтому очередные гос бонды не удалось разместить на вмешнем рынке.
Если это не дефолт, то что это?
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11.02.2021 10:04 Відповісти
Чергова порція говнєца в вуха зебуїнів...
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11.02.2021 10:11 Відповісти
Що воно верзе 🤣🤣🤣.... янєлох подилився тим що сам приймає.
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11.02.2021 10:35 Відповісти
Єстєствєнно...
"То, что мертво, умереть не может!""Україна найм'якше серед європейських країн пройшла економічну кризу", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6296
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11.02.2021 10:41 Відповісти
У нас постійна криза, ми пройдем легко шо хоч.
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11.02.2021 11:26 Відповісти
Та невже. А вот Украинцы тяжелее всех пережили. В Европе выдавали людям денежную помощь, списывали коммуналку, снабжали медсредствами и едой. А у нас умудрились коммуналку поднять во время локдауна и инфляцию разогнать.
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11.02.2021 11:58 Відповісти
Вишенка на торте девальвация гривны на 15%!
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11.02.2021 13:14 Відповісти
Это ,шо он такое сказал ,это типа падать уже не куда ,и так на дне были 🤦🤔🙄😱🤫
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11.02.2021 12:24 Відповісти
Интересно, на какой срок Ахметов купил у Ермака должность премьер-министра?
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11.02.2021 13:15 Відповісти
У Шмыгаля справка есть ?
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11.02.2021 13:52 Відповісти
ОСОБЕННО МЯГКО ШМЫГАЛЬ ПРОШМЫГАЛ !)
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11.02.2021 13:59 Відповісти
Шмигаль у Брюсселі розповів, як ідуть реформи у влади Зеленського:
"Реформи відбуваються системно та результативно" (с)
"Україна найм'якше серед європейських країн пройшла економічну кризу", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8502
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11.02.2021 14:47 Відповісти
в духе- рожденный ползать упасть не может
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11.02.2021 18:31 Відповісти
говорящая голова..ахметов методичку новую дал....
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11.02.2021 19:56 Відповісти
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