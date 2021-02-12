Печерский суд заметает следы в деле Байдена-Порошенко, - адвокат Головань
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Заявление Печерского суда от 29 января о том, будто он не принимал решения по заявлению нардепа от ОПЗЖ Деркача против Байдена и Порошенко - это манипуляция.
Об этом пишет в блоге на "Украинской правде" адвокат пятого Президента Игорь Головань, информирует Цензор.НЕТ.
Он также опубликовал скрин одного из информационных ресурсов Деркача, где есть четкая ссылка на решение Печерского суда от 11 сентября 2020 года.
"Что же за производство прокуроры зарегистрировали 22 января 2021 во исполнение постановления следственного судьи Печерского суда Волковой начиная от 11 сентября 2020?", - спрашивает Головань.
"В свое время Деркач представил пеструю схему под названием "DemoCorruption" с портретами не только Джозефа Байдена и Петра Порошенко, но и Барака Обамы, Хиллари Клинтон, Джона Керри, Виктории Нуланд. Ну и Джорджа Сороса, как же без него", - объясняет Головань.
"На той схеме, хоть и мелкими буквами, но указанно то же постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киев Волковой С.Я. № 757/38 675/20-к от 11.09.2020р. Следовательно, и решение Печерского суда, и манипуляции с уголовными производствами является ничем иным, как элементом подрывной операции агентуры государства-агрессора", - отмечает Головань.
"Именно поэтому следственный судья Волкова и еще кое-кто впопыхах заметают следы. Ведь перспектива оказаться вслед за Деркачем и Дубинским в санкционном списке для них вполне реальна. А тот факт, что заявитель Деркач скорое закрытие уголовных производств не обжалует, вполне может свидетельствовать о координации действий российских агентов и жителей украинских властных кабинетов", - резюмирует Головань.
"Торопливое заметание следов не удивляет. Ведь санкции в отношении Деркача символически были применены накануне удовлетворения судьей Печерского суда Волковой его жалобы. А последующее применение санкций к участникам связанной с Деркачем пророссийской сети влияния, явно заставило кое-кого в Печерском суде серьезно задуматься", - убежден адвокат Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Хто б що не казав про зовнішнє управління Україною, але я двома руками "ЗА", якщо воно буде здійснено цивілізовано - під егідою G 7, але не росією! І реалізовуватиметься задля наступних перетворень в Україні:
Які ж перетворення слід зробити в суспільному житті України, щоб вивести її в число країн, що динамічно розвиваються - всім відомо - від ЄС, НАТО та США! Для його здійснення потрібно 200-300 мільярдів доларів!!! Де ж їх взяти? Цивілізований світ в умовах пандемії та виходу з неї НЕ погодиться профінансувати згадану суму, тому й виправдано чинитиме опір моїй ідеї...
Тому я вношу пропозицію,з 10-ти пунктів яка надає ясність стосовно джерел фінансування плану перетворень, яка має всім сподобатися та всіх задовольнити:
1. Підготовчий етап. Який авансово мали б профінансувати країни ЄС, НАТО та США! Всі їх затрати мають фінансуватися на поворотній Україною основі, але не за рахунок кредитів.
-ЄС, НАТО та США мали б створити "штаб перетворень в Україні", виділити групи фахівців ( в т.ч. з України) по кожному з напрямків перетворень.
-Фінансові розвідки ЄС, НАТО та США мали б розшукати (разом з тією частиною українських журналістів, політиків та правоохоронців, які будуть здатні очолити в Україні правоохоронні органи та органи влади -після реалізації перетворень) кошти та інші активи олігархів України та корупціонерів, виведені ними в офшори. А їх немало - за 30 років Незалежності - більше пів-трильйона доларів! Це, якщо рахувати їх крадіжки "по-божому", те що вони вивели за 30 років десятину від тридцятирічного ВВП. Але ж самі українські урядовці визнавали і досі визнають, що обсяг тіньової економіки в Україні складає - в межах 50% від ВВП...
2. Другий етап. Початок активних дій.
- Виявлені в офшорах кошти українських олігархів, посередників та політиків активи - конфісковуються і спрямовуються в "Фонд перетворень в Україні"- без жодної "амністії капіталів". "Десятину" з конфіскованих коштів виділяються країнам (як премія і як стимул) пропорційно до розшуканих ними тіньових коштів.
-Іноземним "Штабом перетворень в Україні" розробляється цільова програма перетворень в Україні зі всіма взаємозв'язками, взаємозумовленостями та послідовністю кроків здійснення перетворень.
3. Третій етап. Реалізація розробленої "цільової програми перетворень в Україні" - в часі і просторі.
4. Другий та третій етап Фінансуватиметься виключно з вищезгаданого "Фонду перетворень".
5. Формування Фонду перетворень. Окрім вищезгаданих джерел, в нього слід спрямовувати кошти виграні в міжнародних судах існуючих претензії до росії, та від реалізацїї матеріальної частини конфіскованого майна "строптивих " олігархів. З цього ж Фонду слід буде розрахуватися і за державні іноземні борги України.
6. Четвертий етап. Конфіскація в Україні всіх активів,, на придбання яіких у власників немає підтверджень їх доходами. Це для тих бариг, які не мають активів за кордоном, а лише в Україні. При їх добровільній здачі активів (до четвертого етапу) алииьи їм лише житло, передбачене нинішніми нормами і на 15 років заборонити їм займати любі посади в держаних органах, та на державних підприємствах
7 Як бути з олігархами?
-Тих олігархів, які добровільно віддадуть у "Фонд перетворень"
всі 100% своїх закордонних активів (без жодного втаємничення), - звільнити від кримінальної відповідальності, але їх "імперії" в Україні повністю демонополізувати і вузько спеціалізувати.
-Тих олігархів, які чинитимуть опір, - судити, а їх ВСІ активи конфіскувати!
8.Те ж саме здійснити з політиками! Конфісковувати їх майно та судити, якщо чинитимуть опір ... Які віддадуть награбоване добровільно - на 15 років заборонити їм займати ЛЮБІ посади в сфері державного та місцевого управління (і у всіх гілках влади)
9. Чим економічно вигідна для Заходу моя пропозиція запровадження "цільової програми перетворень в Україні"?
- Тим, що Захід не поніс би жодних фінансових витрат.
-Більше того -Захід отримав би 10% від розшуканих ними тіньових коштів (як премію та стимул).
-Вся модернізація українського виробництва товарів та послуг в Україні мала б реалізовуватися за умов закупівлі Україною передових техніки та технологій, які є саме на Заході.
10. Чим військово-політично вигідна для Заходу моя пропозиція?
-Україна показала б жителям ОРДЛО, Криму, росіянам та білорусам - як можна жити, якщо не конфронтувати з Заходом, не бачити в ньому ворога, а дружити.
-Високий рівень життя в Україні став би магнетичною, притягальною силою до західних цінностей і спонукав би до мирної реінтеграції з Україною (Криму, ОРДЛО, а росію, та Білорусь - до інтеграційних процесів з цивілізованими країнами світу.
-Військовий потенціал росії та Білорусі автоматично перестав би бути частиною загрози цивілізованому світу!
- А в цивілізованого світу частково зменшилася необхідність збільшення бюджетних витрат на оборону.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая прокомментировал «пленки Порошенко-Байдена».
«Это не последний звонок, который еще услышат украинцы», - сказал Зеленский.
Глава государства считает, что ситуацией должны заниматься правоохранительные органы, в частности, прокуратура.
«Я уверен, что все это впереди, представителей прошлой власти ждет много разных приключений и приговоров», - сказал он.
По его информации, на ситуацию уже есть реакция компетентных органов.
«Я знаю, что это может быть воспринято, как государственная измена», - заявил Зеленский, попросив дождаться ответа правоохранителей.
Видно, в детстве, слепые щенки
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали - "Нельзя за флажки!"
...
Волк не может, не должен иначе!
Вот кончается время мое
Тот, которому я предназначен
Улыбнулся и поднял ружье
...
(с)))
А это значит, что все судьи, которые будут поддерживать Коломоя в Украине (а бех их поддержки этот иск вобще ниочем), тоже становятся врагами США.
Так что заметайте, не заметайте, а вы уже на прицеле для санкций.