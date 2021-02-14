РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14638 посетителей онлайн
Новости Экономика
11 188 108
Газ (10095) Нафтогаз (3099) Витренко Юрий (376) Минэнерго (215)

Витренко: Даже Минэнерго не знает, сколько газа в хранилищах "Нафтогаза". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Министерство энергетики Украины не имеет точной информации о том, сколько газа хранится в подземных хранилищах "Нафтогаза".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "Радио Свобода" исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

"Общие цифры. Непрозрачность заключается в том, что публика не знает, сколько газа "Нафтогаза" в подземках. Мало того, там тоже два режима - таможенный склад и нетаможенный складв. И этой информации нет. Мало того, я даже раскрою секрет, я спросил у своих сотрудников, потому что нужно было на Кабмин подавать документы. Минэнергетики сказало, что "Нафтогаз" даже Минэнергетики не предоставляет такие данные", - сказал Витренко.

Он выразил надежду, что эту ситуацию исправят в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витренко объяснил, почему "Нафтогаз" является убыточным

"Мы держим "Нафтогаз" в государственной собственности для того, чтобы "Нафтогаз" как раз работал там, где есть провалы рынка, где рынок сам по себе не работает эффективно, чтобы "Нафтогаз" выполнял еще какие-то другие функции. Например, обеспечивал безопасность поставок газа. А для этого мы должны видеть, например, сколько у самого "Нафтогаза" в подземке газа. Мало того, мы даже должны видеть, какая, например, себестоимость этого газа в подземке. Потому что много спекуляций звучит на эту тему, что вот "Нафтогаз" закачивает, покупал летом по 3 гривни, а сейчас продает по 7. Я знаю, что это не так. Но на цифрах, например, показать не могу. А это неправильно", - добавил и.о. министра.

В начале января пресс служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что украинские подземные хранилища газа (ПХГ) в 2020 году накопили рекордный запас газа за последние 10 лет - 28,3 миллиарда кубометров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Критических угроз нет, надеемся закончить зиму без веерных отключений, - и.о. главы Минэнерго Витренко

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+16
А что, "Нафтогаз" у нас- отдельное государство? Может, пора навести порядок в этой шараге?
показать весь комментарий
14.02.2021 15:38
+16
Юрік, та здавай ти всіх! Може умовний термін отримаєш.
показать весь комментарий
14.02.2021 15:38
+16
Как вы можете, а кто тогда маме Коболева деньги будет пересылать, чтобы она с голоду не умерла.
показать весь комментарий
14.02.2021 15:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
вітренко, іді к своєй мамє.
показать весь комментарий
14.02.2021 22:52 Ответить
А что знает министерство?Если его спросить сколько премий себе начислили,то ответит за пару секунд,даже если разбудить ночью.13 блоков ТЕС остановили одновременно на ремонт,это просто вредительство,за которое нужно садить,а не три раза протаскивать на пост министра.
показать весь комментарий
15.02.2021 00:37 Ответить
это не секрет
там не газгольдеры с точным обьемом
а "пещеры" и "штольни"
так шо нет и не будет точных
цифр....
показать весь комментарий
15.02.2021 01:38 Ответить
Витренко: Даже Минэнерго не знает, сколько газа с3,14з...но в из хранилищах "Нафтогаза"...
показать весь комментарий
15.02.2021 04:51 Ответить
был такой разведчик-нелегал Конон Молодый, который после обмена написал книгу... после возврата в Союз он выступал на заводах, фабриках и т.п... на одной из таких встреч его спросили - "как Вы стали миллионером"... (он был миллионером, владел сетью автоматов по продаже продуктов питания в Великобритании)... на что Молодый ответил - надо правильно читать Карла Маркса... формула крайне проста - деньги-товар-деньги... правда, после одной из встреч, которая была у него с рабочим коллективом на ЗИЛе в середине 60--х годов, ему навсегда закрыли эти встречи... просто за какой-то промежуток времени до встречи его провели по заводу, все показали, рассказали... и выйдя на сцену, Молодый сказал - ЗИЛ - прекрасная машина (на тот момент так и было), но вы неправильно понимаете экономику... дайте мне этот завод в управление на 2-3 года и он станет известен во всем мире... вопрос задачи таков - как могут ыдыйоты типа витренко, шмугаля и прочей гыдоты управлять тем, в чем они ничто... более того, надо специально быт либло обученным, либо специально задроченным на то, чтобы прибыльные предприятия делать убыточными...
показать весь комментарий
15.02.2021 07:03 Ответить
Интересно, летом купить по три, а зимой продать по семь - это не спекуляция, тогда что это?
У людей должна быть тоже возможность такой неспекуляции, а экономии и выгодного вложения денег, купить хотя бы себе газ летом по три. Чтобы это не были просто деньги, которые потом спишут после использования газа, а это должны быть конвертировано в купленные кубометры газа.
Газ в хранилищах секретная информация понятно почему- чтобы не сесть за его растрату в крупных размерах. Где наше НАБУ? Где аудит госкомпаний, которые убыточные, но топменеджмент получает огромные зарплаты и премии.
показать весь комментарий
15.02.2021 07:06 Ответить
Сільська логіка:
Якщо закачати в погріб балон газу, а потім спробувать його отримать назад, вийде якась хурня. Ну да, тири-пири устаткування, тири-пири соляні копальні, газонепроникні пласти. Один хрін назад отримається менше і чимсь забруднене. А потім вода в криницях якась не така. Шото там не то.
До речі, що там любила мама ГГ( в дівоцтві Дубинська Вітренко: Навіть Міненерго не знає, скільки газу у сховищах "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 2424 ) ? Прогресивний соціалізм?
показать весь комментарий
15.02.2021 10:01 Ответить
этот беспредел продолжается десятилетиями : газовый бизнес - пенка для президентов , зеля с гончаруком пропагандировали " либертаризм " , а это ничто иное , как разрушение государственной власти ... модное словечко отбросили , а государственную власть рушат ... а что касается витренко , так он когда то всю свою з/п перечислял в какой то фонд .... и конечно , нужно " использованную подмоченную прокладку " утилизировать лет на 15 или хотя бы выбросить nachер ...
показать весь комментарий
15.02.2021 13:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 