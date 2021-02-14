Витренко: Даже Минэнерго не знает, сколько газа в хранилищах "Нафтогаза". ВИДЕО

Министерство энергетики Украины не имеет точной информации о том, сколько газа хранится в подземных хранилищах "Нафтогаза".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "Радио Свобода" исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

"Общие цифры. Непрозрачность заключается в том, что публика не знает, сколько газа "Нафтогаза" в подземках. Мало того, там тоже два режима - таможенный склад и нетаможенный складв. И этой информации нет. Мало того, я даже раскрою секрет, я спросил у своих сотрудников, потому что нужно было на Кабмин подавать документы. Минэнергетики сказало, что "Нафтогаз" даже Минэнергетики не предоставляет такие данные", - сказал Витренко.

Он выразил надежду, что эту ситуацию исправят в ближайшее время.

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"Мы держим "Нафтогаз" в государственной собственности для того, чтобы "Нафтогаз" как раз работал там, где есть провалы рынка, где рынок сам по себе не работает эффективно, чтобы "Нафтогаз" выполнял еще какие-то другие функции. Например, обеспечивал безопасность поставок газа. А для этого мы должны видеть, например, сколько у самого "Нафтогаза" в подземке газа. Мало того, мы даже должны видеть, какая, например, себестоимость этого газа в подземке. Потому что много спекуляций звучит на эту тему, что вот "Нафтогаз" закачивает, покупал летом по 3 гривни, а сейчас продает по 7. Я знаю, что это не так. Но на цифрах, например, показать не могу. А это неправильно", - добавил и.о. министра.

В начале января пресс служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что украинские подземные хранилища газа (ПХГ) в 2020 году накопили рекордный запас газа за последние 10 лет - 28,3 миллиарда кубометров.

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