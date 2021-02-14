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газ (2586) Нафтогаз (1242) Вітренко Юрій (370) Міненерго (360)

Вітренко: Навіть Міненерго не знає, скільки газу у сховищах "Нафтогазу". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Міністерство енергетики України не має точної інформації про те, скільки газу зберігається у підземних сховищах "Нафтогазу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

"Загальні цифри є. Непрозорість полягає в тому, що публіка не знає, скільки газу "Нафтогазу" в підземках. Крім того, там є теж два режими - митний склад і немитний склад. І цієї інформації немає. Ба більше, я навіть розкрию таємницю. Я запитав у своїх співробітників, бо потрібно було на Кабмін подавати документи. Міненергетики сказало, що "Нафтогаз" навіть Міненергетики не надає такі дані", – сказав Вітренко.

Він висловив сподівання, що цю ситуацію виправлять найближчим часом.

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"Ми тримаємо "Нафтогаз" у державній власності для того, щоб "Нафтогаз" якраз працював там, де є провали ринку, де ринок сам собою не працює ефективно, щоб "Нафтогаз" виконував ще якісь інші функції. Наприклад, гарантував безпеку постачання газу. А для цього ми маємо бачити, наприклад, скільки в самого "Нафтогазу" у підземці газу. Ба більше, ми навіть маємо бачити, яка, наприклад, собівартість цього газу у підземці. Бо багато спекуляцій лунає на цю тему. Мовляв, "Нафтогаз" закачує, купував влітку по 3 гривні, а зараз продає по 7. Я знаю, що це не так. Але на цифрах, наприклад, показати я не можу. А це неправильно", - додав в.о. міністра.

На початку січня пресслужба НАК "Нафтогаз України" повідомила, що українські підземні сховища газу (ПСГ) у 2020 році накопичили рекордний запас газу за останні 10 років - 28,3 млрд кубометрів.

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Топ коментарі
+16
А что, "Нафтогаз" у нас- отдельное государство? Может, пора навести порядок в этой шараге?
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14.02.2021 15:38
+16
Юрік, та здавай ти всіх! Може умовний термін отримаєш.
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14.02.2021 15:38
+16
Как вы можете, а кто тогда маме Коболева деньги будет пересылать, чтобы она с голоду не умерла.
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14.02.2021 15:40
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вітренко, іді к своєй мамє.
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14.02.2021 22:52 Відповісти
А что знает министерство?Если его спросить сколько премий себе начислили,то ответит за пару секунд,даже если разбудить ночью.13 блоков ТЕС остановили одновременно на ремонт,это просто вредительство,за которое нужно садить,а не три раза протаскивать на пост министра.
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15.02.2021 00:37 Відповісти
это не секрет
там не газгольдеры с точным обьемом
а "пещеры" и "штольни"
так шо нет и не будет точных
цифр....
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15.02.2021 01:38 Відповісти
Витренко: Даже Минэнерго не знает, сколько газа с3,14з...но в из хранилищах "Нафтогаза"...
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15.02.2021 04:51 Відповісти
был такой разведчик-нелегал Конон Молодый, который после обмена написал книгу... после возврата в Союз он выступал на заводах, фабриках и т.п... на одной из таких встреч его спросили - "как Вы стали миллионером"... (он был миллионером, владел сетью автоматов по продаже продуктов питания в Великобритании)... на что Молодый ответил - надо правильно читать Карла Маркса... формула крайне проста - деньги-товар-деньги... правда, после одной из встреч, которая была у него с рабочим коллективом на ЗИЛе в середине 60--х годов, ему навсегда закрыли эти встречи... просто за какой-то промежуток времени до встречи его провели по заводу, все показали, рассказали... и выйдя на сцену, Молодый сказал - ЗИЛ - прекрасная машина (на тот момент так и было), но вы неправильно понимаете экономику... дайте мне этот завод в управление на 2-3 года и он станет известен во всем мире... вопрос задачи таков - как могут ыдыйоты типа витренко, шмугаля и прочей гыдоты управлять тем, в чем они ничто... более того, надо специально быт либло обученным, либо специально задроченным на то, чтобы прибыльные предприятия делать убыточными...
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15.02.2021 07:03 Відповісти
Интересно, летом купить по три, а зимой продать по семь - это не спекуляция, тогда что это?
У людей должна быть тоже возможность такой неспекуляции, а экономии и выгодного вложения денег, купить хотя бы себе газ летом по три. Чтобы это не были просто деньги, которые потом спишут после использования газа, а это должны быть конвертировано в купленные кубометры газа.
Газ в хранилищах секретная информация понятно почему- чтобы не сесть за его растрату в крупных размерах. Где наше НАБУ? Где аудит госкомпаний, которые убыточные, но топменеджмент получает огромные зарплаты и премии.
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15.02.2021 07:06 Відповісти
Сільська логіка:
Якщо закачати в погріб балон газу, а потім спробувать його отримать назад, вийде якась хурня. Ну да, тири-пири устаткування, тири-пири соляні копальні, газонепроникні пласти. Один хрін назад отримається менше і чимсь забруднене. А потім вода в криницях якась не така. Шото там не то.
До речі, що там любила мама ГГ( в дівоцтві Дубинська Вітренко: Навіть Міненерго не знає, скільки газу у сховищах "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 2424 ) ? Прогресивний соціалізм?
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15.02.2021 10:01 Відповісти
этот беспредел продолжается десятилетиями : газовый бизнес - пенка для президентов , зеля с гончаруком пропагандировали " либертаризм " , а это ничто иное , как разрушение государственной власти ... модное словечко отбросили , а государственную власть рушат ... а что касается витренко , так он когда то всю свою з/п перечислял в какой то фонд .... и конечно , нужно " использованную подмоченную прокладку " утилизировать лет на 15 или хотя бы выбросить nachер ...
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15.02.2021 13:13 Відповісти
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