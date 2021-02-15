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Полтавщина (905) Донбасс (26945) военнослужащие (5636)

На Полтавщине объявили двухдневный траур по погибшим на Донбассе воинам

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

На Полтавщине объявили двухдневный траур по погибшим на Донбассе воинам

В Кременчуге Полтавской области объявили траур 15 и 16 февраля по землякам Александром Войтенко и Вячеславом Алексеенко, которые погибли на Донбассе в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом сообщили в Кременчугском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

"15−16 февраля 2021 года в Кременчуге объявлен траур в связи с гибелью в зоне проведения операции Объединенных сил двух военнослужащих 81-й отдельной аэромобильной бригады - жителей города Кременчуга", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в Кременчуге приспущены государственные флаги и ограничено проведение развлекательных мероприятий.

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Напомним, около 10 утра 14 февраля во время перемещения в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военнослужащих: капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).
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Царство небесне, вічна пам'ять нашим Героям, щирі співчуття їх родинам, дорогою ціною платить Україна, біль і сьози...
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15.02.2021 14:18 Ответить
На Полтавщині оголосили дводенний траур за загиблими на Донбасі воїнами - Цензор.НЕТ 4878
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15.02.2021 14:35 Ответить
співчуття родинам Героїв..
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15.02.2021 14:36 Ответить
Вічна пам'ять. Біль. Жаль .

та ЛЮТЬ!
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15.02.2021 15:07 Ответить
 
 