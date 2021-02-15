На Полтавщине объявили двухдневный траур по погибшим на Донбассе воинам

В Кременчуге Полтавской области объявили траур 15 и 16 февраля по землякам Александром Войтенко и Вячеславом Алексеенко, которые погибли на Донбассе в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом сообщили в Кременчугском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

"15−16 февраля 2021 года в Кременчуге объявлен траур в связи с гибелью в зоне проведения операции Объединенных сил двух военнослужащих 81-й отдельной аэромобильной бригады - жителей города Кременчуга", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в Кременчуге приспущены государственные флаги и ограничено проведение развлекательных мероприятий.

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Напомним, около 10 утра 14 февраля во время перемещения в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военнослужащих: капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).