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Полтавщина (732) Донбас (21733) військовослужбовці (3944)

На Полтавщині оголосили дводенний траур за загиблими на Донбасі воїнами

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На Полтавщині оголосили дводенний траур за загиблими на Донбасі воїнами

У Кременчуці Полтавської області оголосили траур 15 і 16 лютого за земляками Олександром Войтенком і В'ячеславом Олексієнком, які загинули на Донбасі внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

Про це повідомили в Кременчуцькій міській раді, передає Цензор.НЕТ.

"15-16 лютого 2021 року в Кременчуці оголошено жалобу у зв'язку із загибеллю в зоні проведення операції Об'єднаних сил двох військовослужбовців 81-ї окремої аеромобільної бригади - жителів міста Кременчука", - йдеться в заяві.

Зазначають, що в Кременчуці приспущені державні прапори та обмежено проведення розважальних заходів.

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Нагадаємо, близько 10 ранку 14 лютого під час переміщення в районі Новолуганського з метою перевірки несення служби і зміни військовослужбовців на вогневих позиціях унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої зазнали поранень, несумісних із життям, троє військовослужбовців: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), старший солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) і старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).
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Царство небесне, вічна пам'ять нашим Героям, щирі співчуття їх родинам, дорогою ціною платить Україна, біль і сьози...
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15.02.2021 14:18 Відповісти
На Полтавщині оголосили дводенний траур за загиблими на Донбасі воїнами - Цензор.НЕТ 4878
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15.02.2021 14:35 Відповісти
співчуття родинам Героїв..
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15.02.2021 14:36 Відповісти
Вічна пам'ять. Біль. Жаль .

та ЛЮТЬ!
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15.02.2021 15:07 Відповісти
 
 