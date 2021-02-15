На Полтавщині оголосили дводенний траур за загиблими на Донбасі воїнами

У Кременчуці Полтавської області оголосили траур 15 і 16 лютого за земляками Олександром Войтенком і В'ячеславом Олексієнком, які загинули на Донбасі внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

Про це повідомили в Кременчуцькій міській раді, передає Цензор.НЕТ.

"15-16 лютого 2021 року в Кременчуці оголошено жалобу у зв'язку із загибеллю в зоні проведення операції Об'єднаних сил двох військовослужбовців 81-ї окремої аеромобільної бригади - жителів міста Кременчука", - йдеться в заяві.

Зазначають, що в Кременчуці приспущені державні прапори та обмежено проведення розважальних заходів.

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Нагадаємо, близько 10 ранку 14 лютого під час переміщення в районі Новолуганського з метою перевірки несення служби і зміни військовослужбовців на вогневих позиціях унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої зазнали поранень, несумісних із життям, троє військовослужбовців: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), старший солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) і старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).