Проректор харьковского вуза Бахтояров угодил в скандал из-за комментария о "долбанных бандерлогах". СКРИНШОТ

Комментарий Виталия Бахтоярова появился под постом о переименовании харьковской школы, которая носит имя маршала Жукова. Проректор утверждает, что его страницу взломали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Виталий Бахтояров - проректор по хозяйственно-административной части Харьковского государственного университета питания и торговли. 10 февраля под публикацией о переименовании школы, названной в честь маршала Жукова, с его профиля был оставлен следующий комментарий:

Вскоре комментарий исчез, но пользователи успели сделать скриншот.

Ректор университета Александр Черевко заявил, что по этому делу проводят разбирательство.

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"В своей пояснительной записке, которую написал мне проректор по административно-хозяйственной части Виталий Бахтояров, он никаких высказываний не выкладывал со своей страницы. Его страницу взломали и от его имени разместили эти клеветнические заявления. Мы заявили об этом в СБУ, СБУ уже с ним разговаривала, он написал пояснительные записки. Проректор всегда стоял на государственнической позиции, я это могу подтвердить, я никогда от него не слышал никаких высказываний против государственной власти, против Украины или в поддержку России. Он сказал, что все, что было на его странице, он удалил", - заявил ректор.

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