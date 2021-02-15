Проректор харьковского вуза Бахтояров угодил в скандал из-за комментария о "долбанных бандерлогах". СКРИНШОТ
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Комментарий Виталия Бахтоярова появился под постом о переименовании харьковской школы, которая носит имя маршала Жукова. Проректор утверждает, что его страницу взломали.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Виталий Бахтояров - проректор по хозяйственно-административной части Харьковского государственного университета питания и торговли. 10 февраля под публикацией о переименовании школы, названной в честь маршала Жукова, с его профиля был оставлен следующий комментарий:
Вскоре комментарий исчез, но пользователи успели сделать скриншот.
Ректор университета Александр Черевко заявил, что по этому делу проводят разбирательство.
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"В своей пояснительной записке, которую написал мне проректор по административно-хозяйственной части Виталий Бахтояров, он никаких высказываний не выкладывал со своей страницы. Его страницу взломали и от его имени разместили эти клеветнические заявления. Мы заявили об этом в СБУ, СБУ уже с ним разговаривала, он написал пояснительные записки. Проректор всегда стоял на государственнической позиции, я это могу подтвердить, я никогда от него не слышал никаких высказываний против государственной власти, против Украины или в поддержку России. Он сказал, что все, что было на его странице, он удалил", - заявил ректор.
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Колоду тягати , замість мінного трала,під час розмінування !!!)))
15.02.2021 16:02
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Предавший один раз - предаст и второй раз
КОМУНЯКА.
Им как раз нет никакого смысла это делать!
И почту, что бы восстановить не смог!
Вали нах в свою парашу и там дрочи на сралиных, члениных и жуковых!
Выродки рода человеческого, иначе и не назвать этих тварей.
Тогда могут всплыть удивительные подробности: не просто взломали аккаунт но и ноутбук украли с мобильником!
Ну справа в СБУ вже заведена - ней вони і розберуться
Деякі речі досить просто дослідити - якщо маєш доступ ...