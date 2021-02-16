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Новости Политика Украины
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В Раде зарегистрировали законопроект Кабмина о НАБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде зарегистрировали законопроект Кабмина о НАБУ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституции Украины.

Согласно информации на сайте парламента, законопроект №5070 был зарегистрирован в понедельник, 15 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Инициатором законопроекта выступает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Текст законопроекта и сопроводительные документы пока не обнародованы.

Как сообщалось, Кабинет министров предлагает Верховной Раде привести статус Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституции. Соответствующий проект закона был одобрен на внеочередном заседании правительства 15 февраля.

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Министр юстиции Денис Малюська в Facebook заявил, что в одобренном правительством законопроекте о статусе Национального антикоррупционного бюро Украины указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ.
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Короче у земразей задача чтобы Запад отвернулся от Украины. Спасибо зебилам...
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16.02.2021 10:00 Ответить
Сдается мне, что эти ЗЕдегенераты решили МВФ шантажировать при помощи НАБУ.

Они реально не понимают, кто они такие для МВФ.
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16.02.2021 10:06 Ответить
А пострадает, как всегда, Украина.
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16.02.2021 10:25 Ответить
Не. Так вам денег никто не даст.
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16.02.2021 10:04 Ответить
Идет банальная зачистка неудобных. У НАБУ тоже достаточно косяков, но ЗЕля рвется к абсолютной власти уже в открытую. Клоун думает, что он станет украинским путиным, если всех подомнет под себя.
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16.02.2021 10:05 Ответить
Скорее он станет криворожским Каддафи.
В Раде зарегистрировали законопроект Кабмина о НАБУ - Цензор.НЕТ 9339
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16.02.2021 10:07 Ответить
Вряд-ли. Нарід втомився. Всеобщая депрессуха и пох@изм. Лишь бы как-то выжить. А там - как карты лягут. Ну не Ливия мы, не доросли ещё.
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16.02.2021 10:30 Ответить
статус антиукраинского правительства в Украине , покупающего електроенергию в окупанта Украины и белоруского диктатора пора тоже привести к требованию Конституции Украины и признать такую деятельность как антиукраинскую и наносящую вред экономической безопасности Украины и отношениям Украины с ЕС и США
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16.02.2021 10:30 Ответить
Зареєстрували без висновків венеціанської комісії. І голосувати будуть без висновків, бо "невідкладний"...
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16.02.2021 12:02 Ответить
 
 