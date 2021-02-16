В Раде зарегистрировали законопроект Кабмина о НАБУ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституции Украины.

Согласно информации на сайте парламента, законопроект №5070 был зарегистрирован в понедельник, 15 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Инициатором законопроекта выступает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Текст законопроекта и сопроводительные документы пока не обнародованы.

Как сообщалось, Кабинет министров предлагает Верховной Раде привести статус Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституции. Соответствующий проект закона был одобрен на внеочередном заседании правительства 15 февраля.

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Министр юстиции Денис Малюська в Facebook заявил, что в одобренном правительством законопроекте о статусе Национального антикоррупционного бюро Украины указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ.