УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8845 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 280 9
НАБУ (3426) ВР (11730) Кабмін (6261) звільнення (1511) Ситник (772)

У Раді зареєстрували законопроєкт Кабміну про НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Раді зареєстрували законопроєкт Кабміну про НАБУ

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у відповідність до вимог Конституції України.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, законопроєкт №5070 було зареєстровано в понеділок, 15 лютого, передає Цензор.НЕТ.

Ініціатором законопроєкту виступає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Текст законопроєкту та супровідні документи поки не оприлюднені.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді привести статус Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у відповідність до вимог Конституції. Відповідний проєкт закону було схвалено на позачерговому засіданні уряду 15 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнення директора НАБУ Ситника: в Мін'юсті розповіли, чому схвалили законопроєкт

Міністр юстиції Денис Малюська у Facebook заявив, що у схваленому урядом законопроєкті про статус Національного антикорупційного бюро України зазначено, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Короче у земразей задача чтобы Запад отвернулся от Украины. Спасибо зебилам...
показати весь коментар
16.02.2021 10:00 Відповісти
Сдается мне, что эти ЗЕдегенераты решили МВФ шантажировать при помощи НАБУ.

Они реально не понимают, кто они такие для МВФ.
показати весь коментар
16.02.2021 10:06 Відповісти
А пострадает, как всегда, Украина.
показати весь коментар
16.02.2021 10:25 Відповісти
Не. Так вам денег никто не даст.
показати весь коментар
16.02.2021 10:04 Відповісти
Идет банальная зачистка неудобных. У НАБУ тоже достаточно косяков, но ЗЕля рвется к абсолютной власти уже в открытую. Клоун думает, что он станет украинским путиным, если всех подомнет под себя.
показати весь коментар
16.02.2021 10:05 Відповісти
Скорее он станет криворожским Каддафи.
В Раде зарегистрировали законопроект Кабмина о НАБУ - Цензор.НЕТ 9339
показати весь коментар
16.02.2021 10:07 Відповісти
Вряд-ли. Нарід втомився. Всеобщая депрессуха и пох@изм. Лишь бы как-то выжить. А там - как карты лягут. Ну не Ливия мы, не доросли ещё.
показати весь коментар
16.02.2021 10:30 Відповісти
статус антиукраинского правительства в Украине , покупающего електроенергию в окупанта Украины и белоруского диктатора пора тоже привести к требованию Конституции Украины и признать такую деятельность как антиукраинскую и наносящую вред экономической безопасности Украины и отношениям Украины с ЕС и США
показати весь коментар
16.02.2021 10:30 Відповісти
Зареєстрували без висновків венеціанської комісії. І голосувати будуть без висновків, бо "невідкладний"...
показати весь коментар
16.02.2021 12:02 Відповісти
 
 