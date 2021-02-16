У Раді зареєстрували законопроєкт Кабміну про НАБУ

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у відповідність до вимог Конституції України.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, законопроєкт №5070 було зареєстровано в понеділок, 15 лютого, передає Цензор.НЕТ.

Ініціатором законопроєкту виступає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Текст законопроєкту та супровідні документи поки не оприлюднені.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді привести статус Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у відповідність до вимог Конституції. Відповідний проєкт закону було схвалено на позачерговому засіданні уряду 15 лютого.

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Міністр юстиції Денис Малюська у Facebook заявив, що у схваленому урядом законопроєкті про статус Національного антикорупційного бюро України зазначено, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ.