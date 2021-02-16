Рада частично вернула полномочия и.о. министров (уточнено)

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4531 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы". Документ предусматривает частичный возврат полномочий для исполняющих обязанностей министров, которые ранее были урезаны.

Решение поддержали 289 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, законопроектом предусматривается частичный возврат полномочий для исполняющих обязанностей министров.

"Поскольку не нашла поддержку в зале правка №7, вынужден ставить №13. Она позволяет исполняющему обязанностей подписывать бюджетные сведения и другие финансовые документы, необходимые для выплаты заработных плат, в том числе шахтерам и другим работникам. Но я считаю, что и. о. министра является функцией, которая должна обеспечить транзит от одного министра к другому. И министерство не может в процессе этого транзита избавиться государственной собственности государственных предприятий. Поэтому эта правка запрещает выполнять функции, возложенные пунктом 12-1 части 2-й статьи 8 этого закона", - сказал в ходе пленарного заседания нардеп "Слуги народа" Дмитрий Наталуха.

Заместитель председателя "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала Цензор.НЕТ, что таким образом полномочия и.о. министра расширенные лишь частично.

По ее словам, исполняющий обязанности министра не сможет:

вносить премьер-министру Украины предложения относительно назначения на должности первого заместителя министра, заместителя министра;

вносить в Кабмин представление об образовании в пределах предельной численности государственных служащих и работников аппарата министерства и средств, предусмотренных на содержание министерства, ликвидации, реорганизации территориальных органов министерства как юридических лиц публичного права, утверждать положения о них;

утверждать структуру аппарата министерства и его территориальных органов,

образовывать, ликвидировать, реорганизовывать по согласованию с Кабинетом Министров территориальные органы министерства как структурные подразделения аппарата министерства, не имеющие статуса юридического лица.

В то же время и.о. министров вернули следующие полномочия:

руководство деятельностью министерства;

определение приоритетов работы министерства, утверждение планов работы министерства, отчетов;

обеспечивать выполнение обязательств, взятых по международным договорам Украины;

принимать решение о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство;

подписывать приказы министерства.

Как пишет Укринформ, в целом законопроект №4531 направлен на возобновление конкурсов на занятие должностей государственной службы.

Принятый документ устанавливает, что конкурсы на должности, которые занимают лица, с которыми до вступления в силу данного закона были заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, объявляются в течение шести месяцев со дня вступления в силу данного закона в соответствии с очередностью заключения контрактов о прохождении государственной службы на соответствующие должности.

В случае отсутствия победителя конкурса, субъект назначения принимает решение о проведении повторного конкурса в течение 10 календарных дней со дня опубликования результатов конкурса на Едином портале вакансий государственной службы.

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Контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина по предотвращению COVID-19, заключенные до вступления в силу данного закона, действуют до назначения на должность госслужбы лица по результатам конкурса, однако не более девяти месяцев со дня вступления в силу данного закона.

Объявленные доотборы для назначения на вакантную должность государственной службы на период действия карантина, решения по результатам которых необнародованы, отменяются. В случае, если на день вступления в силу данного закона решение о назначении на должность государственной службы лица по результатам доотбора не принято, результаты соответствующего доотбора отменяются.

Специальная проверка, установленная статьей 56 Закона Украины "О предотвращении коррупции", не проводится в отношении лиц, назначаемых на должности государственной службы или в органах местного самоуправления не позднее следующего рабочего дня после прекращения действия контракта о прохождении ими государственной службы на период действия карантина, при условии, что в отношении этих лиц уже проводилась спецпроверка при заключении соответствующего договора.

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