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Рада частично вернула полномочия и.о. министров (уточнено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада частично вернула полномочия и.о. министров (уточнено)

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4531 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы". Документ предусматривает частичный возврат полномочий для исполняющих обязанностей министров, которые ранее были урезаны.

Решение поддержали 289 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ. 

В частности, законопроектом предусматривается частичный возврат полномочий для исполняющих обязанностей министров.

"Поскольку не нашла поддержку в зале правка №7, вынужден ставить №13. Она позволяет исполняющему обязанностей подписывать бюджетные сведения и другие финансовые документы, необходимые для выплаты заработных плат, в том числе шахтерам и другим работникам. Но я считаю, что и. о. министра является функцией, которая должна обеспечить транзит от одного министра к другому. И министерство не может в процессе этого транзита избавиться государственной собственности государственных предприятий. Поэтому эта правка запрещает выполнять функции, возложенные пунктом 12-1 части 2-й статьи 8 этого закона", - сказал в ходе пленарного заседания нардеп "Слуги народа" Дмитрий Наталуха.

Заместитель председателя "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала Цензор.НЕТ, что таким образом полномочия и.о. министра расширенные лишь частично.

По ее словам, исполняющий обязанности министра не сможет:

  • вносить премьер-министру Украины предложения относительно назначения на должности первого заместителя министра, заместителя министра;
  • вносить в Кабмин представление об образовании в пределах предельной численности государственных служащих и работников аппарата министерства и средств, предусмотренных на содержание министерства, ликвидации, реорганизации территориальных органов министерства как юридических лиц публичного права, утверждать положения о них;
  • утверждать структуру аппарата министерства и его территориальных органов,
  • образовывать, ликвидировать, реорганизовывать по согласованию с Кабинетом Министров территориальные органы министерства как структурные подразделения аппарата министерства, не имеющие статуса юридического лица.

В то же время и.о. министров вернули следующие полномочия:

  • руководство деятельностью министерства;
  • определение приоритетов работы министерства, утверждение планов работы министерства, отчетов;
  • обеспечивать выполнение обязательств, взятых по международным договорам Украины;
  • принимать решение о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство;
  • подписывать приказы министерства.

Как пишет Укринформ, в целом законопроект №4531 направлен на возобновление конкурсов на занятие должностей государственной службы.

Принятый документ устанавливает, что конкурсы на должности, которые занимают лица, с которыми до вступления в силу данного закона были заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, объявляются в течение шести месяцев со дня вступления в силу данного закона в соответствии с очередностью заключения контрактов о прохождении государственной службы на соответствующие должности.

В случае отсутствия победителя конкурса, субъект назначения принимает решение о проведении повторного конкурса в течение 10 календарных дней со дня опубликования результатов конкурса на Едином портале вакансий государственной службы.

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Контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина по предотвращению COVID-19, заключенные до вступления в силу данного закона, действуют до назначения на должность госслужбы лица по результатам конкурса, однако не более девяти месяцев со дня вступления в силу данного закона.

Объявленные доотборы для назначения на вакантную должность государственной службы на период действия карантина, решения по результатам которых необнародованы, отменяются. В случае, если на день вступления в силу данного закона решение о назначении на должность государственной службы лица по результатам доотбора не принято, результаты соответствующего доотбора отменяются.

Специальная проверка, установленная статьей 56 Закона Украины "О предотвращении коррупции", не проводится в отношении лиц, назначаемых на должности государственной службы или в органах местного самоуправления не позднее следующего рабочего дня после прекращения действия контракта о прохождении ими государственной службы на период действия карантина, при условии, что в отношении этих лиц уже проводилась спецпроверка при заключении соответствующего договора.

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Топ комментарии
+11
теперь витренко сможет дожать коболева и сам сесть на поток...
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16.02.2021 15:35
+9
Да-да, явно под Витренко заточено решение.
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16.02.2021 15:38
+8
Отже, в.о. мністрів, які назначаються в ручному режимі Бубочкою без погодження з ВР і тепер мають повні права по дерибану бюджетних коштів. Во шпана дорвалась. Вони вже чисто берега пустились, неспиняючись...
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16.02.2021 15:35
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Правила форума Совет форумчан
теперь витренко сможет дожать коболева и сам сесть на поток...
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16.02.2021 15:35 Ответить
Та теперь Беню можно прямо И.О.назначать.
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16.02.2021 15:38 Ответить
Да-да, явно под Витренко заточено решение.
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16.02.2021 15:38 Ответить
Вот и сдули парламентско-президентскую республику. Тихо и без проблем.
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16.02.2021 15:44 Ответить
Як Порох здув під Луценко? Чи якось інакше?
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16.02.2021 18:40 Ответить
Шулера есть шулера-наперсточники.
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16.02.2021 18:33 Ответить
Отже, в.о. мністрів, які назначаються в ручному режимі Бубочкою без погодження з ВР і тепер мають повні права по дерибану бюджетних коштів. Во шпана дорвалась. Вони вже чисто берега пустились, неспиняючись...
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16.02.2021 15:35 Ответить
Мендельшу в суперпрезиденты! Щас Янукович спросит: "А шо, так можно?"
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16.02.2021 15:41 Ответить
Що Зеля творить, хто б міг подумати. Такими темпами він скоро стане тираном-диктатором одновладцем - таким собі "імператорчиком-наполеончиком".
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16.02.2021 15:50 Ответить
Без цього йому кранти. Кожна наступна влада звинуватить його, як мінімум, в державній зраді.
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16.02.2021 18:30 Ответить
Яка чудова фігня!
😂
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16.02.2021 18:41 Ответить
Вознобновили конкурсы на занятие государственных должностей. Прайс прилагается.
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16.02.2021 16:04 Ответить
Я так понимаю, что они хотят Витренко премьер-министром сделать. Но главное же не в фамилии Витренко, а в том, как он собирается развивать экономику. Здесь, как всегда у зеленых полный туман. Делить ведь не строить.
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16.02.2021 16:11 Ответить
Сновавносятся изменения в Конституцию голосованием простого большинства. Рада анулювала урізання повноважень в.о. міністрів - Цензор.НЕТ 2547 И как после них это всё разгребать будут?
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16.02.2021 16:20 Ответить
земразь и зажопинцы.
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16.02.2021 18:26 Ответить
Так у и о министров полномочий не было?вот почему зекретина в Эмиратах принимали ,как и о министра,он просто замещал...
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16.02.2021 18:28 Ответить
Рада отделилась от Украины. Так что это отдельное импотентное государство к Украине никакого отношения не имеет - разве только жрет за счет Украины, и срет ей на голову. Но суть одна - Украине пора выбирать собственное правительство.
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16.02.2021 18:29 Ответить
Витренко своего все-таки добился - "принимать решение о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство" Источник: https://censor.net/ru/n3248250
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16.02.2021 18:53 Ответить
Не мытьем, так катаньем - а таки закотять Вітренка у міністри. Ну, от знову напів міри, знову ігрища, знову втрачені роки.
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16.02.2021 19:30 Ответить
 
 