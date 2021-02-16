Рада частково повернула повноваження в.о. міністрів (уточнено)

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №4531 "Про внесення змін до деяких законів України щодо поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби". Документ передбачає часткове повернення повноважень для виконуючих обов'язків міністрів, які раніше були урізані.

Рішення підтримали 289 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, документ передбачає часткове повернення повноважень для виконуючих обовязків міністрів, які раніше були урізані.

"Оскільки не знайшла підтримку в залі правка №7, вимушений ставити №13. Вона дозволяє виконуючому обовязків підписувати бюджетні відомості та інші фінансові документи, які потрібні для виплати заробітних плат, в тому числі шахтарям та іншим працівникам. Але я вважаю, що в.о. міністра є функцією, яка має забезпечити транзит від одного міністра до іншого. І міністерство не може в процесі цього транзиту позбутися державної власності державних підприємств. Тому ця правка забороняє виконувати функції, покладені пунктом 12-1 частини 2-ї статті 8 цього закону", - сказав в ході пленарного засідання нардеп "Слуги народу" Дмитро Наталуха.

Заступниця голови "Слуги народу" Євгенія Кравчук розповіла Цензор.НЕТ, що таким чином повноваження в.о. міністра розширені лише частково.

За її словами, виконуючий обовязки міністра не зможе:

вносити премєр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника міністра, заступника міністра

вносити Кабміну подання про утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників апарату міністерства і коштів, передбачених на утримання міністерства, ліквідацію, реорганізацію територіальних органів міністерства як юридичних осіб публічного права, затверджує положення про них;

затверджувати структуру апарату міністерства і його територіальних органів,

утворювати, ліквідовувати, реорганізовувати за погодженням з Кабінетом Міністрів територіальні органи міністерства як структурні підрозділи апарату міністерства, що не мають статусу юридичної особи;.

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Водночас в.о. міністрів повернули такі повноваження:

керівництво діяльністю міністерства;

визначення пріоритетів роботи міністерства, затвердження планів роботи міністерства, звітів;

забезпечувати виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України;

приймати рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство;

підписувати накази міністерства, тощо.

Як пише Укрінформ, загалом законопроєкт №4531 спрямований на відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби.

Ухвалений документ встановлює, що конкурси на посади, що обіймають особи, з якими до набрання чинності цим законом укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, оголошуються протягом шести місяців з дня набрання чинності цим законом відповідно до черговості укладення контрактів про проходження державної служби на відповідні посади.

У разі відсутності переможця конкурсу, суб’єкт призначення приймає рішення про проведення повторного конкурсу протягом 10 календарних днів з дня оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Контракти про проходження державної служби на період дії карантину щодо запобігання COVID-19, укладені до набрання чинності цим законом, діють до призначення на посаду держслужби особи за результатами конкурсу, але не більше дев’яти місяців з дня набрання чинності цим законом.

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Оголошені добори для призначення на вакантну посаду державної служби на період дії карантину, рішення за результатами яких неоприлюднені, скасовуються. У разі якщо на день набрання чинності цим законом рішення про призначення на посаду державної служби особи за результатами добору не прийнято, результати відповідного добору скасовуються.

Спеціальна перевірка, встановлена статтею 56 Закону України "Про запобігання корупції", не проводиться стосовно осіб, які призначаються на посади державної служби або в органах місцевого самоврядування не пізніше наступного робочого дня після припинення дії контракту про проходження ними державної служби на період дії карантину, за умови, що стосовно таких осіб уже проводилася спецперевірка під час укладання відповідного контракту.