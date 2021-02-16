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Рада частково повернула повноваження в.о. міністрів (уточнено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада частково повернула повноваження в.о. міністрів (уточнено)

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №4531 "Про внесення змін до деяких законів України щодо поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби". Документ передбачає часткове повернення повноважень для виконуючих обов'язків міністрів, які раніше були урізані.

Рішення підтримали 289 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, документ передбачає часткове повернення повноважень для виконуючих обовязків міністрів, які раніше були урізані.

"Оскільки не знайшла підтримку в залі правка №7, вимушений ставити №13. Вона дозволяє виконуючому обовязків підписувати бюджетні відомості та інші фінансові документи, які потрібні для виплати заробітних плат, в тому числі шахтарям та іншим працівникам. Але я вважаю, що в.о. міністра є функцією, яка має забезпечити транзит від одного міністра до іншого. І міністерство не може в процесі цього транзиту позбутися державної власності державних підприємств. Тому ця правка забороняє виконувати функції, покладені пунктом 12-1 частини 2-ї статті 8 цього закону", - сказав в ході пленарного засідання нардеп "Слуги народу" Дмитро Наталуха.

Заступниця голови "Слуги народу" Євгенія Кравчук розповіла Цензор.НЕТ, що таким чином повноваження в.о. міністра розширені лише частково.

За її словами, виконуючий обовязки міністра не зможе:

  • вносити премєр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника міністра, заступника міністра
  • вносити Кабміну подання про утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників апарату міністерства і коштів, передбачених на утримання міністерства, ліквідацію, реорганізацію територіальних органів міністерства як юридичних осіб публічного права, затверджує положення про них;
  • затверджувати структуру апарату міністерства і його територіальних органів,
  • утворювати, ліквідовувати, реорганізовувати за погодженням з Кабінетом Міністрів територіальні органи міністерства як структурні підрозділи апарату міністерства, що не мають статусу юридичної особи;.

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Водночас в.о. міністрів повернули такі повноваження:

  • керівництво діяльністю міністерства;
  • визначення пріоритетів роботи міністерства, затвердження планів роботи міністерства, звітів;
  • забезпечувати виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України;
  • приймати рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство;
  • підписувати накази міністерства, тощо.

Як пише Укрінформ, загалом законопроєкт №4531  спрямований на відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби.

Ухвалений документ встановлює, що конкурси на посади, що обіймають особи, з якими до набрання чинності цим законом укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, оголошуються протягом шести місяців з дня набрання чинності цим законом відповідно до черговості укладення контрактів про проходження державної служби на відповідні посади.

У разі відсутності переможця конкурсу, суб’єкт призначення приймає рішення про проведення повторного конкурсу протягом 10 календарних днів з дня оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Контракти про проходження державної служби на період дії карантину щодо запобігання COVID-19, укладені до набрання чинності цим законом, діють до призначення на посаду держслужби особи за результатами конкурсу, але не більше дев’яти місяців з дня набрання чинності цим законом.

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Оголошені добори для призначення на вакантну посаду державної служби на період дії карантину, рішення за результатами яких неоприлюднені, скасовуються. У разі якщо на день набрання чинності цим законом рішення про призначення на посаду державної служби особи за результатами добору не прийнято, результати відповідного добору скасовуються.

Спеціальна перевірка, встановлена статтею 56 Закону України "Про запобігання корупції", не проводиться стосовно осіб, які призначаються на посади державної служби або в органах місцевого самоврядування не пізніше наступного робочого дня після припинення дії контракту про проходження ними державної служби на період дії карантину, за умови, що стосовно таких осіб уже проводилася спецперевірка під час укладання відповідного контракту.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
теперь витренко сможет дожать коболева и сам сесть на поток...
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16.02.2021 15:35
+9
Да-да, явно под Витренко заточено решение.
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16.02.2021 15:38
+8
Отже, в.о. мністрів, які назначаються в ручному режимі Бубочкою без погодження з ВР і тепер мають повні права по дерибану бюджетних коштів. Во шпана дорвалась. Вони вже чисто берега пустились, неспиняючись...
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16.02.2021 15:35
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Правила форума Рада форумчан
теперь витренко сможет дожать коболева и сам сесть на поток...
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16.02.2021 15:35 Відповісти
Та теперь Беню можно прямо И.О.назначать.
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16.02.2021 15:38 Відповісти
Да-да, явно под Витренко заточено решение.
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16.02.2021 15:38 Відповісти
Вот и сдули парламентско-президентскую республику. Тихо и без проблем.
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16.02.2021 15:44 Відповісти
Як Порох здув під Луценко? Чи якось інакше?
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16.02.2021 18:40 Відповісти
Шулера есть шулера-наперсточники.
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16.02.2021 18:33 Відповісти
Отже, в.о. мністрів, які назначаються в ручному режимі Бубочкою без погодження з ВР і тепер мають повні права по дерибану бюджетних коштів. Во шпана дорвалась. Вони вже чисто берега пустились, неспиняючись...
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16.02.2021 15:35 Відповісти
Мендельшу в суперпрезиденты! Щас Янукович спросит: "А шо, так можно?"
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16.02.2021 15:41 Відповісти
Що Зеля творить, хто б міг подумати. Такими темпами він скоро стане тираном-диктатором одновладцем - таким собі "імператорчиком-наполеончиком".
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16.02.2021 15:50 Відповісти
Без цього йому кранти. Кожна наступна влада звинуватить його, як мінімум, в державній зраді.
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16.02.2021 18:30 Відповісти
Яка чудова фігня!
😂
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16.02.2021 18:41 Відповісти
Вознобновили конкурсы на занятие государственных должностей. Прайс прилагается.
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16.02.2021 16:04 Відповісти
Я так понимаю, что они хотят Витренко премьер-министром сделать. Но главное же не в фамилии Витренко, а в том, как он собирается развивать экономику. Здесь, как всегда у зеленых полный туман. Делить ведь не строить.
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16.02.2021 16:11 Відповісти
Сновавносятся изменения в Конституцию голосованием простого большинства. Рада анулювала урізання повноважень в.о. міністрів - Цензор.НЕТ 2547 И как после них это всё разгребать будут?
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16.02.2021 16:20 Відповісти
земразь и зажопинцы.
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16.02.2021 18:26 Відповісти
Так у и о министров полномочий не было?вот почему зекретина в Эмиратах принимали ,как и о министра,он просто замещал...
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16.02.2021 18:28 Відповісти
Рада отделилась от Украины. Так что это отдельное импотентное государство к Украине никакого отношения не имеет - разве только жрет за счет Украины, и срет ей на голову. Но суть одна - Украине пора выбирать собственное правительство.
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16.02.2021 18:29 Відповісти
Витренко своего все-таки добился - "принимать решение о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство" Источник: https://censor.net/ru/n3248250
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16.02.2021 18:53 Відповісти
Не мытьем, так катаньем - а таки закотять Вітренка у міністри. Ну, от знову напів міри, знову ігрища, знову втрачені роки.
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16.02.2021 19:30 Відповісти
 
 