РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15155 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 035 24
Зеленский (16541) образование (2225) указ (528)

Зеленский учредил Консультативный совет по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский учредил Консультативный совет по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О Консультативном совете по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Согласно документу, Консультативный совет создается как консультативно-совещательный орган при главе государства.

Основными задачами Консультативного совета является мониторинг современного образовательного пространства, состояния реформирования системы общего среднего образования, анализ законодательства Украины в этой сфере.

Консультативный совет будет готовить предложения по обеспечению доступности и высокого качества общего среднего образования, прав участников образовательного процесса, совершенствование законодательства Украины об общем среднем образовании и актуализации его основных задач.

Читайте: На Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов, - СМИ. СКРИНШОТЫ

Среди задач совета - обеспечение инновационного развития общего среднего образования, формирование компетентностей соискателей образования, оценивания результатов обучения учащихся, обеспечение профессионального развития учителей, соблюдение гарантий государства по, в частности, оплате труда, социального и пенсионного обеспечения и тд.

Также совет будет заниматься развитием государственно-частного партнерства в сфере образования, способствовать координации центральной и местной власти, предприятий и учебных заведений по развитию современного и безопасного образовательной среды.

Президент этим указом также утвердил состав Консультативного совета по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования. Возглавил совет народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин.

Также читайте: Львовские садики и школы прекращают обучение из-за непогоды, - горсовет

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Головним консультантом туди ЛЮСЮ! Він по ПТУ розбирається добре.
показать весь комментарий
16.02.2021 17:04
+4
10:07 "Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь": Учебник с пропагандой "русского мира" может попасть в школы в следующем году"
показать весь комментарий
16.02.2021 17:18
+3
Ця рада буде зовсім не про реформи.
А про шкарлетизацію освіти.
показать весь комментарий
16.02.2021 17:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головним консультантом туди ЛЮСЮ! Він по ПТУ розбирається добре.
показать весь комментарий
16.02.2021 17:04 Ответить
Або ,як мінімум, надзіратєлжєм його в жіночі общаги ПТУ!
показать весь комментарий
16.02.2021 17:05 Ответить
И обязательно Мишу Саакашвили. Там срочно нужны рЫформы
показать весь комментарий
16.02.2021 21:54 Ответить
При совке мы знали математику , физику , химию (как могли) . Сейчас ничего толком не знают . Задолбали детей реформами .
показать весь комментарий
16.02.2021 17:06 Ответить
Ця рада буде зовсім не про реформи.
А про шкарлетизацію освіти.
показать весь комментарий
16.02.2021 17:12 Ответить
Кацапізацію дітей.
"Адессу аснавали узкие"
показать весь комментарий
16.02.2021 17:15 Ответить
Уже с десяток консультативных советов создано при Зеленском по многим направлениям жизнедеятельности Украины... толку ноль.
показать весь комментарий
16.02.2021 17:07 Ответить
І ще один совєт від ЗЄ. "Страна совєтов" скоро буде в нас.
показать весь комментарий
16.02.2021 17:07 Ответить
савєтав
показать весь комментарий
16.02.2021 17:24 Ответить
Сватов.
показать весь комментарий
16.02.2021 17:34 Ответить
Туди зебіл призначить ватанів, які повинні будуть змінити освітній процес в Україні в угоду *****.
показать весь комментарий
16.02.2021 17:10 Ответить
10:07 "Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь": Учебник с пропагандой "русского мира" может попасть в школы в следующем году"
показать весь комментарий
16.02.2021 17:18 Ответить
Ги.
Зеленский учредил Консультативный совет по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования - Цензор.НЕТ 5557
показать весь комментарий
16.02.2021 17:13 Ответить
Не знущайтесь з мужчин, асобєнно у воєннай хформе , а то закриють вас разом з каналами.
показать весь комментарий
16.02.2021 17:27 Ответить
Він що,зовсім їб###нутий?
показать весь комментарий
16.02.2021 17:23 Ответить
Намуя? Такую же муйню нас заставляли читать по завершению очередного исторического съезда ЦК КПСС(по-моему это был 26-й по счету). Нифуя непонятно, никому не нужно и в результате - развал. Зеленский набрался 25-х кадров с той эпохи, которые прочно засели в его башке и пытается рулить в соответствии сказанному в программе "Время". Других знаний-то нет, вот и приходится компенсировать пробелы отрывками из когда-то увиденного по ТВ. Не хотели в совок, зебобики? Вот он самый классический совок: тупой, убогий, серый(уже не зеленый). Имитация деятельности(за исключением воровства, там они без всяких консультаций все под себя мнут) как и когда-то. Скоро впору будет объявлять перестройку, поскольку завязли по самое не могу. Да, и новое мЫшление не забыть. Без него никуда.
показать весь комментарий
16.02.2021 17:28 Ответить
В Росії вже тренінги у школах школярів з ФСБешниками по участі у акціях протесту. Вовці вже пора себе вчитись захищати теж - може Арестовича пошлють на тренінги, це його поле діяльності.
показать весь комментарий
16.02.2021 17:32 Ответить
Так и будет. Читать книги он не умеет, а картинки яркие он запоминает. А если в них есть еще пресловутый 25-й кадр, то все. Это у него на всю жизнь. и пока не реализует увиденное, не уймется.
показать весь комментарий
16.02.2021 17:37 Ответить
з'явилося страшне прокляття,що б 50 років вашим президентом був Зеленський)
показать весь комментарий
16.02.2021 17:33 Ответить
Осел раздувает штат чинуш до громадных размеров....
показать весь комментарий
16.02.2021 17:48 Ответить
Опять Зеленский подписал то, чем никогда не занимался.

Л
показать весь комментарий
16.02.2021 17:52 Ответить
А, може б змусити належним чином працювати Міністерство Освіти і Науки (котре відповідальне за галузь)? А відповідний прфільний комітет ВР - замало? Потрібна ще одна шобла паразитів - "консультантів" (нізащо не відповідальних)?
показать весь комментарий
16.02.2021 18:37 Ответить
Может имеет смысл создать Министерство образования?
Ах да, у нас есть Министерство образования...
Зеленський заснував Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти - Цензор.НЕТ 2644
показать весь комментарий
16.02.2021 20:07 Ответить
 
 