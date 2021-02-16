Зеленский учредил Консультативный совет по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О Консультативном совете по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Согласно документу, Консультативный совет создается как консультативно-совещательный орган при главе государства.

Основными задачами Консультативного совета является мониторинг современного образовательного пространства, состояния реформирования системы общего среднего образования, анализ законодательства Украины в этой сфере.

Консультативный совет будет готовить предложения по обеспечению доступности и высокого качества общего среднего образования, прав участников образовательного процесса, совершенствование законодательства Украины об общем среднем образовании и актуализации его основных задач.

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Среди задач совета - обеспечение инновационного развития общего среднего образования, формирование компетентностей соискателей образования, оценивания результатов обучения учащихся, обеспечение профессионального развития учителей, соблюдение гарантий государства по, в частности, оплате труда, социального и пенсионного обеспечения и тд.

Также совет будет заниматься развитием государственно-частного партнерства в сфере образования, способствовать координации центральной и местной власти, предприятий и учебных заведений по развитию современного и безопасного образовательной среды.

Президент этим указом также утвердил состав Консультативного совета по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования. Возглавил совет народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин.

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