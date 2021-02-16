Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку

16 февраля поступило заявление на регистрацию третьей вакцины для профилактики коронавирусной болезни под обязательство для экстренного медицинского применения. Соответствующие документы подал известный европейский производитель Pfizer.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, в соответствии со статьей 9 Закона Украины о лекарственных средствах, постановления Кабинета Министров от 08.02.2021 года № 95, вакцину оперативно зарегистрировали и передали в Государственный экспертный центр МЗ Украины для осуществления экспертной оценки (соотношение "польза/риск" и проверка регистрационных материалов).

"В "Единое окно" МЗ Украины подано заявление о государственной регистрации вакцины Комирнати/Comirnaty™ ️ производства Pfizer Manufacturing Belgium под обязательство для экстренного медицинского применения. Это уже третья вакцина, регистрация которой началась на территории Украины. Сейчас на регистрации находятся вакцины против COVID-19 от Oxford/AstraZeneca и Sinovac. Команда Министерства здравоохранения прилагает максимум усилий, чтобы украинцы быстрее получили доступ к лучшим европейским вакцинам", - сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от COVID-19 в Украине, - Степанов

Напомним, 15 февраля в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины была подана заявка о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения.