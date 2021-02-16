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Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку

16 февраля поступило заявление на регистрацию третьей вакцины для профилактики коронавирусной болезни под обязательство для экстренного медицинского применения. Соответствующие документы подал известный европейский производитель Pfizer.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, в соответствии со статьей 9 Закона Украины о лекарственных средствах, постановления Кабинета Министров от 08.02.2021 года № 95, вакцину оперативно зарегистрировали и передали в Государственный экспертный центр МЗ Украины для осуществления экспертной оценки (соотношение "польза/риск" и проверка регистрационных материалов).

"В "Единое окно" МЗ Украины подано заявление о государственной регистрации вакцины Комирнати/Comirnaty™ ️ производства Pfizer Manufacturing Belgium под обязательство для экстренного медицинского применения. Это уже третья вакцина, регистрация которой началась на территории Украины. Сейчас на регистрации находятся вакцины против COVID-19 от Oxford/AstraZeneca и Sinovac. Команда Министерства здравоохранения прилагает максимум усилий, чтобы украинцы быстрее получили доступ к лучшим европейским вакцинам", - сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от COVID-19 в Украине, - Степанов

Напомним, 15 февраля в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины была подана заявка о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
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Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 9661
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16.02.2021 21:22
+5
Гляжу, поднимается меленно в гору лошадка, везущая хворосту воз..
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16.02.2021 21:21
+5
Не лашадка, а віслюк, не воз а лісапєт, і не хворост, а пургу. Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 8634
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16.02.2021 21:31
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Вау,пошел шебурш,ждемс очердного популизма без явного отмыва в откате...
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16.02.2021 21:20 Ответить
Гляжу, поднимается меленно в гору лошадка, везущая хворосту воз..
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16.02.2021 21:21 Ответить
Не лашадка, а віслюк, не воз а лісапєт, і не хворост, а пургу. Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 8634
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16.02.2021 21:31 Ответить
Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 9661
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16.02.2021 21:22 Ответить
Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 2889
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16.02.2021 21:24 Ответить
Шо,свинособака,угробили боярского помоями"спутник",которые тебе ,свинья,и всей твоей семейке насильно вольют)
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16.02.2021 21:35 Ответить
Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 9080
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16.02.2021 21:44 Ответить
Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 9957
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16.02.2021 21:28 Ответить
Намічається дует з кобзоном )Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 464
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16.02.2021 21:30 Ответить
Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 9296
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16.02.2021 21:33 Ответить
Ця перевірка має зайняти не більше 15 хвилин.
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16.02.2021 21:34 Ответить
Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 8261
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16.02.2021 21:36 Ответить
А где почти 700 млн грн перечисленных китайцМинздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 6621Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 3660
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16.02.2021 21:41 Ответить
Как-то Литва отложила использование phaizer, условия хранения не позволяют, ну не можем. А тут я, весь в белом)))
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16.02.2021 21:44 Ответить
ну ту на цензоре писали, что есть частные конторы которые могут хранить доз 500.
надо искать на цензоре, а поиск херню всякую выдает.
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16.02.2021 21:47 Ответить
Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 3176
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16.02.2021 21:47 Ответить
А судьи кто?
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17.02.2021 03:21 Ответить
МОЗ зареєстрував вакцину Pfizer і передав на експертну оцінку - Цензор.НЕТ 3055
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17.02.2021 04:48 Ответить
МОЗ зареєстрував вакцину Pfizer і передав на експертну оцінку - Цензор.НЕТ 5971
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17.02.2021 04:53 Ответить
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ВАКЦИНУ ОТ КЛЕПТОКРАТИИ !!! ПСИХОСОМАТИЧЕСКУЮ !!! ЧТОБЫ РЫГАЛИ ПОСТОЯННО ПОКА НАВОРОВАННОЕ НЕ ОТДАДУТ НАЗАД !)
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17.02.2021 08:14 Ответить
Я не понял они что прикалываються ,шо там регистрировать и проверять , все нормальные страны ее применяют , почему раньше этого не сделали , было три месяца . И самое главное , как они собрались ее проверять , понюхать , или посмотреть на цвет МОЗ зареєстрував вакцину Pfizer і передав на експертну оцінку - Цензор.НЕТ 7593 идиоты
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17.02.2021 15:39 Ответить
 
 