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МОЗ зареєстрував вакцину Pfizer і передав на експертну оцінку

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

МОЗ зареєстрував вакцину Pfizer і передав на експертну оцінку

16 лютого надійшла заява на реєстрацію третьої вакцини для профілактики коронавірусної хвороби під зобов'язання для екстреного медичного застосування. Відповідні документи подав відомий європейський виробник Pfizer.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, відповідно до статті 9 Закону України про лікарські засоби, постанови Кабінету Міністрів від 08.02.2021 року №95, вакцину оперативно зареєстрували і передали в Державний експертний центр МОЗ України для здійснення експертної оцінки (співвідношення "користь/ризик" і перевірка реєстраційних матеріалів).

"В "Єдине вікно" МОЗ України подано заяву про державну реєстрацію вакцини Комірнаті/Comirnaty ™ виробництва Pfizer Manufacturing Belgium під зобов'язання для екстреного медичного застосування. Це вже третя вакцина, реєстрація якої почалася на території України. Зараз на реєстрації перебувають вакцини проти COVID- 19 від Oxford/AstraZeneca і Sinovac. Команда Міністерства охорони здоров'я докладає максимум зусиль, щоб українці швидше отримали доступ до найкращих європейських вакцин", - повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Нагадаємо, 15 лютого в Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України була подана заявка про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Pfizer подала документи на реєстрацію вакцини проти COVID-19 в Україні, - Степанов
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Топ коментарі
+7
Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 9661
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16.02.2021 21:22
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Гляжу, поднимается меленно в гору лошадка, везущая хворосту воз..
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16.02.2021 21:21
+5
Не лашадка, а віслюк, не воз а лісапєт, і не хворост, а пургу. Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 8634
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16.02.2021 21:31
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Вау,пошел шебурш,ждемс очердного популизма без явного отмыва в откате...
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16.02.2021 21:20 Відповісти
Гляжу, поднимается меленно в гору лошадка, везущая хворосту воз..
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16.02.2021 21:21 Відповісти
Не лашадка, а віслюк, не воз а лісапєт, і не хворост, а пургу. Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 8634
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16.02.2021 21:31 Відповісти
Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 9661
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16.02.2021 21:22 Відповісти
Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 2889
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16.02.2021 21:24 Відповісти
Шо,свинособака,угробили боярского помоями"спутник",которые тебе ,свинья,и всей твоей семейке насильно вольют)
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16.02.2021 21:35 Відповісти
Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 9080
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16.02.2021 21:44 Відповісти
Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 9957
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16.02.2021 21:28 Відповісти
Намічається дует з кобзоном )Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 464
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16.02.2021 21:30 Відповісти
Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 9296
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16.02.2021 21:33 Відповісти
Ця перевірка має зайняти не більше 15 хвилин.
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16.02.2021 21:34 Відповісти
Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 8261
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16.02.2021 21:36 Відповісти
А где почти 700 млн грн перечисленных китайцМинздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 6621Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 3660
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16.02.2021 21:41 Відповісти
Как-то Литва отложила использование phaizer, условия хранения не позволяют, ну не можем. А тут я, весь в белом)))
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16.02.2021 21:44 Відповісти
ну ту на цензоре писали, что есть частные конторы которые могут хранить доз 500.
надо искать на цензоре, а поиск херню всякую выдает.
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16.02.2021 21:47 Відповісти
Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку - Цензор.НЕТ 3176
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16.02.2021 21:47 Відповісти
А судьи кто?
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17.02.2021 03:21 Відповісти
МОЗ зареєстрував вакцину Pfizer і передав на експертну оцінку - Цензор.НЕТ 3055
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17.02.2021 04:48 Відповісти
МОЗ зареєстрував вакцину Pfizer і передав на експертну оцінку - Цензор.НЕТ 5971
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17.02.2021 04:53 Відповісти
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ВАКЦИНУ ОТ КЛЕПТОКРАТИИ !!! ПСИХОСОМАТИЧЕСКУЮ !!! ЧТОБЫ РЫГАЛИ ПОСТОЯННО ПОКА НАВОРОВАННОЕ НЕ ОТДАДУТ НАЗАД !)
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17.02.2021 08:14 Відповісти
Я не понял они что прикалываються ,шо там регистрировать и проверять , все нормальные страны ее применяют , почему раньше этого не сделали , было три месяца . И самое главное , как они собрались ее проверять , понюхать , или посмотреть на цвет МОЗ зареєстрував вакцину Pfizer і передав на експертну оцінку - Цензор.НЕТ 7593 идиоты
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17.02.2021 15:39 Відповісти
 
 