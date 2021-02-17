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Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности

Жителей Бельгии предупредили о появлении большого количества поддельных вакцин, преимущественно российского происхождения.

Предупреждение сделал Национальный кризисный центр Бельгии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Кампания вакцинации в Бельгии набирает обороты ... Вместе с тем мы предупреждаем всех о поддельных вакцинах, преимущественно российского происхождения. Эти вакцины не прошли надлежащего тестирования на безопасность и эффективность", - заявила Сабина Штордер из правительственной оперативной группы вакцинации.

Она призвала граждан не покупать такие вакцины. Штодер подчеркнула, что безопасную и эффективную вакцину можно получить только в медицинских учреждениях по месту жительства, в больницах или в центрах вакцинации, где и препараты, и прививки являются бесплатными.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней, - Степанов

По информации издания VRT, благодаря введенным в Бельгии ограничительным мерам и строгому контролю за их соблюдением количество новых случаев коронавируса значительно снизилось по сравнению с прошлой неделей.

Бельгия только недавно начала вакцинацию. По данным на 14 февраля, первую прививку от коронавируса получили 366 558 бельгийцев, составляет 3,98 процента от общей численности взрослого населения страны, а 190 324 человека получили и вторую дозу препарата (2,07%).

Также на Цензор.НЕТ: Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+33
В этой новости 2 слова не удивительны совсем, "подделывают" и "раиссия".
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17.02.2021 00:30
+19
Сначала Кацапия создала вирус, потом фейковую истерию вокруг него, потом организовала фейковую борьбу вместе с фейковыми лекарствами. В профите прогнозировалось бабло и ореол исцелителя. Что то не сраслось теперь добирают фальсификатом.
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17.02.2021 00:35
+18
Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 3595
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17.02.2021 00:32
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Правила форума Совет форумчан
В этой новости 2 слова не удивительны совсем, "подделывают" и "раиссия".
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17.02.2021 00:30 Ответить
Или, "получающие бесплатно", "покупают"...
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17.02.2021 00:59 Ответить
если этот шмурдяк успешно попал в Бельгию (т.е. в Евросоюз!) то тяжело представить, чем будут колоть украинцев
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17.02.2021 07:56 Ответить
Для дебилов *какая разница*. Ведь они давно уколотые клинической наследственностью: шовинизмом и шизофренией.
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17.02.2021 10:12 Ответить
неудивительны
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17.02.2021 10:38 Ответить
Неажыданна...
Никогда не было и вот опять...
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17.02.2021 00:32 Ответить
Алооо !. ..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
.
. . . .. . ....
......
.
..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


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.https://uploads.disquscdn.com/images/8f20aae830d5afb567c4b937e4b7d9ec0984c0c57c0b9433bc231615a03db338.jpg .
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Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 3261

Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 3261
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17.02.2021 00:36 Ответить
Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 6877
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17.02.2021 00:46 Ответить
на правду ввх був недалеким від істини. Згадайте скільки кацапських мамаш відмовилося від своїх синів, які були знищені на донбасі.
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17.02.2021 07:25 Ответить
Они были рождены, чтоб здохнув погасить кредит.
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17.02.2021 08:00 Ответить
Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 3595
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17.02.2021 00:32 Ответить
Сначала Кацапия создала вирус, потом фейковую истерию вокруг него, потом организовала фейковую борьбу вместе с фейковыми лекарствами. В профите прогнозировалось бабло и ореол исцелителя. Что то не сраслось теперь добирают фальсификатом.
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17.02.2021 00:35 Ответить
трупы тоже фейковые?
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17.02.2021 01:51 Ответить
не, почему? Биологическое оружие ведь реальное, с малой или корректируемой вирулентностью, но - вполне смертельное.
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17.02.2021 03:10 Ответить
Та вони роблять вакцину з кізяків. Це їхній улюблений матеріал.
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17.02.2021 00:44 Ответить
НАРКОМан МИД рф - лаВРУН - - пожаловался , что в ЕС вытесняют усский ызык .. особенно в ПРИБАЛТИКИ и ФИНЛЯНДИИ .. , -- да КОМУ ОН НУЖЭН .. Усский ызык -- ызык - УБИЙЦ ВОРРРОВ и ПОДЛЕЦОВ !. УПРАЗНИТЬ его за НЕ НАДОБНОСТЬЮ -- ОТВЕТИЛИ в КОЛЛУАРАХ лаВРУНУ !!,,
. И ЭТО ПРЕКРАСТНО !!!.. .

.
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17.02.2021 00:45 Ответить
я понял так - кацапы подделывают вакцину -- т.е. они заменяют вакцины мировых производителей своим Спутником !? .. я всегда догадывался что эта кацапо-вакцина несет какой-то зловещий смысл - заразить-убить-сделать инвалидами и т.д. побольше людей во всем мире..
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17.02.2021 00:48 Ответить


Стервятник социальных сетей



Неочевидные синонимы русского языка: Оптимизировать = раз@бать
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17.02.2021 00:51 Ответить
Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 6621
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17.02.2021 00:53 Ответить
Дурна інформація... Посуди сам: цукор в Росії на 100% виробляється з цукрових буряків. Заводи переробляють буряки на протязі двох-трьох місяців після збирання. Зараз лютий. Цукрова сировина на заводах уже закінчилася. Зараз заводи або переробляють первинний бурий цукор, або фасують вже рафінований, очищений. Викидать напівфабрикат чи готову продукцію ніхто не буде - вона не псується... Ну, може лише злежаться у мішках, за час тривалого зберігання. Тобто, "виробництво" може "обвалиться", реально, якщо у цьому році сільськогосподарські підприємства зменшать, у зв"язку з падінням закупки сировини, кількість площ для посіву цукрового буряка... Однак, нагадую - зараз лютий... Сіять почнуть лише в травні... До цього часу багато чого може зміниться в політиці... Виробництво молока і молочних продуктів - те ж саме... Вони що, будуть його зливать у каналізацію? Не вірю... Будуть зменшувать поголів"я ВРХ? Це ближче до істини, хоча це теж сумнівно - це справа місяців, а то і років... Значить, що? Будуть "затоварюваться склади. Масло - продукт обмеженого строку зберігання. Почнеться КОНТРАБАНДА... Те масло і цукор буде "вимиваться" на інші ринки, якщо вони запропонують вищу ціну... "Драконовські" заходи призведуть лише до реального знищення цукрової та молочної промисловості... Але це буде лише через рік-два... А зараз іде обвал не "виробництва", а "поставок" продукції на внутрішній ринок... Тому підприємці, просто, будуть працювать "на склад", до зміни політичної та економічної кон"юктури, або переключаться на експортні операції... І те, і інше ударить по рейтингу влади...
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17.02.2021 04:22 Ответить
К этому все шло.
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17.02.2021 00:57 Ответить
Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 713
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17.02.2021 00:58 Ответить
да как же их не видеть везде, если они везде лезут ?
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17.02.2021 01:19 Ответить
Стыдно под своим флагом,лахта, выступать?🙄🙄🙄
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17.02.2021 06:07 Ответить
"..Она призвала граждан не покупать такие вакцины." -- не знал, что в Бельгии гражданам вакцинацию надо покупать. Ну да ладно...проехали.
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17.02.2021 01:01 Ответить
покупать не надо.

покупать можно.

а можно бесплатно в медучреждении штрыкнуться
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17.02.2021 01:20 Ответить
ну и зачем тогда покупать?
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17.02.2021 01:30 Ответить
а зачем существуют ершики по 600 евро? Для определенной категории, которые не хотят бесплатно.
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17.02.2021 01:54 Ответить
ну может кому лень тратить время на поход в больничку - купил и дома штрыкнулся
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17.02.2021 01:55 Ответить
Как можно покупать вакцину с рук, то есть не из холодильника?
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17.02.2021 03:07 Ответить
а гадалки нафига? а наперсточники? а лотореи? лох, хоть и обеспеченный - не мамонт...
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17.02.2021 03:12 Ответить
целуйте в ПАСЕ россию в ж*пу дальше, стройте СП, ездите к ним на чемпионаты.
так вам и надо!
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17.02.2021 01:04 Ответить
а что....так и будет.
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17.02.2021 01:19 Ответить
Два региона Швеции остановили вакцинацию из-за побочных эффектов прививки от Astrazeneca. Из 400 медработников, сделавших прививку, 100 испытали побочные эффекты в виде лихорадки.

Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 8528
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17.02.2021 01:16 Ответить
Фигня. Лихорадка лихорадке рознь. Вот у Зе когда ломка тоже лихорадка...
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17.02.2021 01:21 Ответить
У Зе с коксом нет проблем, скорее отходняк у него.
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17.02.2021 01:55 Ответить
а ты сколько побочного эффекта получаешь от распространения кремлёвских фейков ?
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17.02.2021 01:22 Ответить
Через побічні ефекти у чверті щеплених. Два регіони Швеції призупинили вакцинацію AstraZeneca

https://nv.ua/ukr/world/countries/vakcina-astrazeneca-dva-regioni-shveciji-prizupinili-vakcinaciyu-preparatom-ostanni-novini-50141665.html
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17.02.2021 01:35 Ответить
назови хоть одно лекарство без побочных эффектов ?
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17.02.2021 01:51 Ответить
Треба бути самогубцею, щоб прищепитися кацапячою вакциною. У них навіть віники купувати небезпечно, що вже казати про вакцину.
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17.02.2021 01:40 Ответить
взагалі кацапу давати гроші небезпечно. Він одразу вкладе їх в наступний злочин.
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17.02.2021 02:02 Ответить
На підробній вакцині написано, що вона з росії?
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17.02.2021 03:02 Ответить
на кацапах написано, що вони здатні на все
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17.02.2021 03:40 Ответить
Кто бы сомневался....!
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17.02.2021 01:50 Ответить
Ви можете уявити якийсь злочин, на який не здатен кацап? Я ні.
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17.02.2021 02:04 Ответить
-"количество новых случаев коронавируса значительно снизилось по сравнению с прошлой неделей.Источник: https://censor.net/ru/n3248350"

А у нас таки спецы - тоже кол-во новых случаев снизилось, и это , ваще - на шару!!! Абсолютно без вакцинации!!! Такие у нас целители! Только словом!!! )
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17.02.2021 03:16 Ответить
Фуфломицин Путлера подвергается мутации Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 6583а побочные симптомы делают Шариковых пачками...Обезьяны Гориллы и Шимпанзе Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 8391
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17.02.2021 03:48 Ответить
Не все то золото, что в Мавзолее воняет.... Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 1297кремлевскую таблетку ваши предки жрали?тогда вам в гугл...
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17.02.2021 03:50 Ответить
Вы не поняли цимус этого эксперимента...,а Булгаков 100 лет назад понял до мельчайших деталей Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 7990
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17.02.2021 03:52 Ответить
в оригинале не "поддельная", а "не получившая пока сертификацию"... Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 6061
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17.02.2021 04:53 Ответить
А я сегодня вакцинируюсь и вам удачи в следующем году Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 78
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17.02.2021 04:56 Ответить
Кацапи не підроблюють вакцини. Просто під маркою вакцин вони розповсюджують бойові отруйні речовини, на кшалт "Новічка"...
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17.02.2021 05:37 Ответить
Мертвечука в Бельгию. Пусть пояснит за "товар")
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17.02.2021 07:30 Ответить
Росіяни підробляють вакцини: бельгійців попередили про небезпеку - Цензор.НЕТ 8596
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17.02.2021 08:51 Ответить
Росіяни підробляють вакцини: бельгійців попередили про небезпеку - Цензор.НЕТ 9249
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17.02.2021 09:45 Ответить
Підробка це ще не найгірше...А ось заміна її, на НОВАЧОК...Оце БІМБА буде. Росіяни підробляють вакцини: бельгійців попередили про небезпеку - Цензор.НЕТ 1281
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17.02.2021 09:53 Ответить
В ветке опять появились лаптеногие под американским флагом с дезой о вреде западных вакцин.
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17.02.2021 16:19 Ответить
 
 