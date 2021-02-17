Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности

Жителей Бельгии предупредили о появлении большого количества поддельных вакцин, преимущественно российского происхождения.

Предупреждение сделал Национальный кризисный центр Бельгии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Кампания вакцинации в Бельгии набирает обороты ... Вместе с тем мы предупреждаем всех о поддельных вакцинах, преимущественно российского происхождения. Эти вакцины не прошли надлежащего тестирования на безопасность и эффективность", - заявила Сабина Штордер из правительственной оперативной группы вакцинации.

Она призвала граждан не покупать такие вакцины. Штодер подчеркнула, что безопасную и эффективную вакцину можно получить только в медицинских учреждениях по месту жительства, в больницах или в центрах вакцинации, где и препараты, и прививки являются бесплатными.

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По информации издания VRT, благодаря введенным в Бельгии ограничительным мерам и строгому контролю за их соблюдением количество новых случаев коронавируса значительно снизилось по сравнению с прошлой неделей.

Бельгия только недавно начала вакцинацию. По данным на 14 февраля, первую прививку от коронавируса получили 366 558 бельгийцев, составляет 3,98 процента от общей численности взрослого населения страны, а 190 324 человека получили и вторую дозу препарата (2,07%).

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