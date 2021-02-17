Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Жителей Бельгии предупредили о появлении большого количества поддельных вакцин, преимущественно российского происхождения.
Предупреждение сделал Национальный кризисный центр Бельгии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Кампания вакцинации в Бельгии набирает обороты ... Вместе с тем мы предупреждаем всех о поддельных вакцинах, преимущественно российского происхождения. Эти вакцины не прошли надлежащего тестирования на безопасность и эффективность", - заявила Сабина Штордер из правительственной оперативной группы вакцинации.
Она призвала граждан не покупать такие вакцины. Штодер подчеркнула, что безопасную и эффективную вакцину можно получить только в медицинских учреждениях по месту жительства, в больницах или в центрах вакцинации, где и препараты, и прививки являются бесплатными.
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По информации издания VRT, благодаря введенным в Бельгии ограничительным мерам и строгому контролю за их соблюдением количество новых случаев коронавируса значительно снизилось по сравнению с прошлой неделей.
Бельгия только недавно начала вакцинацию. По данным на 14 февраля, первую прививку от коронавируса получили 366 558 бельгийцев, составляет 3,98 процента от общей численности взрослого населения страны, а 190 324 человека получили и вторую дозу препарата (2,07%).
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Стервятник социальных сетей
Неочевидные синонимы русского языка: Оптимизировать = раз@бать
покупать можно.
а можно бесплатно в медучреждении штрыкнуться
так вам и надо!
https://nv.ua/ukr/world/countries/vakcina-astrazeneca-dva-regioni-shveciji-prizupinili-vakcinaciyu-preparatom-ostanni-novini-50141665.html
А у нас таки спецы - тоже кол-во новых случаев снизилось, и это , ваще - на шару!!! Абсолютно без вакцинации!!! Такие у нас целители! Только словом!!! )