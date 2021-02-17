Росіяни підробляють вакцини: бельгійців попередили про небезпеку
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Мешканців Бельгії попередили про появу великої кількості підроблених вакцин, переважно російського походження.
Попередження зробив Національний кризовий центр Бельгії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Кампанія вакцинації в Бельгії набирає обертів... Водночас ми попереджаємо всіх про підроблені вакцини, переважно російського походження. Ці вакцини не пройшли належного тестування на безпеку та ефективність", - заявила Сабіна Штордер з урядової оперативної групи вакцинації.
Вона закликала громадян не купувати такі вакцини. Штодер наголосила, що отримати безпечну та ефективну вакцину можна лише у медичних закладах за місцем проживання, у лікарнях або у центрах вакцинації, де і препарати, і щеплення є безкоштовними
За інформацією видання VRT, завдяки запровадженим у Бельгії обмежувальним заходам і суворому контролю за їх дотриманням кількість нових випадків коронавірусу значно знизилася порівняно з минулим тижнем.
Бельгія лише недавно почала вакцинацію. За даними на 14 лютого, перше щеплення проти коронавірусу отримали 366 558 бельгійців, що становить 3,98 відсотка від загальної чисельності дорослого населення країни, а 190 324 особи отримали і другу дозу препарату (2,07%).
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Неочевидные синонимы русского языка: Оптимизировать = раз@бать
покупать можно.
а можно бесплатно в медучреждении штрыкнуться
так вам и надо!
https://nv.ua/ukr/world/countries/vakcina-astrazeneca-dva-regioni-shveciji-prizupinili-vakcinaciyu-preparatom-ostanni-novini-50141665.html
А у нас таки спецы - тоже кол-во новых случаев снизилось, и это , ваще - на шару!!! Абсолютно без вакцинации!!! Такие у нас целители! Только словом!!! )