Росіяни підробляють вакцини: бельгійців попередили про небезпеку

Мешканців Бельгії попередили про появу великої кількості підроблених вакцин, переважно російського походження.

Попередження зробив Національний кризовий центр Бельгії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Кампанія вакцинації в Бельгії набирає обертів... Водночас ми попереджаємо всіх про підроблені вакцини, переважно російського походження. Ці вакцини не пройшли належного тестування на безпеку та ефективність", - заявила Сабіна Штордер з урядової оперативної групи вакцинації.

Вона закликала громадян не купувати такі вакцини. Штодер наголосила, що отримати безпечну та ефективну вакцину можна лише у медичних закладах за місцем проживання, у лікарнях або у центрах вакцинації, де і препарати, і щеплення є безкоштовними

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За інформацією видання VRT, завдяки запровадженим у Бельгії обмежувальним заходам і суворому контролю за їх дотриманням кількість нових випадків коронавірусу значно знизилася порівняно з минулим тижнем.

Бельгія лише недавно почала вакцинацію. За даними на 14 лютого, перше щеплення проти коронавірусу отримали 366 558 бельгійців, що становить 3,98 відсотка від загальної чисельності дорослого населення країни, а 190 324 особи отримали і другу дозу препарату (2,07%).

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