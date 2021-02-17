УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7526 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
16 805 63
Бельгія (241) вакцина (3528) карантин (16095) Росія (47217) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Росіяни підробляють вакцини: бельгійців попередили про небезпеку

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Росіяни підробляють вакцини: бельгійців попередили про небезпеку

Мешканців Бельгії попередили про появу великої кількості підроблених вакцин, переважно російського походження.

Попередження зробив Національний кризовий центр Бельгії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Кампанія вакцинації в Бельгії набирає обертів... Водночас ми попереджаємо всіх про підроблені вакцини, переважно російського походження. Ці вакцини не пройшли належного тестування на безпеку та ефективність", - заявила Сабіна Штордер з урядової оперативної групи вакцинації.

Вона закликала громадян не купувати такі вакцини. Штодер наголосила, що отримати безпечну та ефективну вакцину можна лише у медичних закладах за місцем проживання, у лікарнях або у центрах вакцинації, де і препарати, і щеплення є безкоштовними

Також читайте: Вакцинація, яка повинна була стартувати 15 лютого, почнеться впродовж 7-10 днів, - Степанов

За інформацією видання VRT, завдяки запровадженим у Бельгії обмежувальним заходам і суворому контролю за їх дотриманням кількість нових випадків коронавірусу значно знизилася порівняно з минулим тижнем.

Бельгія лише недавно почала вакцинацію. За даними на 14 лютого, перше щеплення проти коронавірусу отримали 366 558 бельгійців, що становить 3,98 відсотка від загальної чисельності дорослого населення країни, а 190 324 особи отримали і другу дозу препарату (2,07%).

Також читайте: МОЗ зареєстрував вакцину Pfizer і передав на експертну оцінку

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+33
В этой новости 2 слова не удивительны совсем, "подделывают" и "раиссия".
показати весь коментар
17.02.2021 00:30
+19
Сначала Кацапия создала вирус, потом фейковую истерию вокруг него, потом организовала фейковую борьбу вместе с фейковыми лекарствами. В профите прогнозировалось бабло и ореол исцелителя. Что то не сраслось теперь добирают фальсификатом.
показати весь коментар
17.02.2021 00:35
+18
Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 3595
показати весь коментар
17.02.2021 00:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В этой новости 2 слова не удивительны совсем, "подделывают" и "раиссия".
показати весь коментар
17.02.2021 00:30 Відповісти
Или, "получающие бесплатно", "покупают"...
показати весь коментар
17.02.2021 00:59 Відповісти
если этот шмурдяк успешно попал в Бельгию (т.е. в Евросоюз!) то тяжело представить, чем будут колоть украинцев
показати весь коментар
17.02.2021 07:56 Відповісти
Для дебилов *какая разница*. Ведь они давно уколотые клинической наследственностью: шовинизмом и шизофренией.
показати весь коментар
17.02.2021 10:12 Відповісти
неудивительны
показати весь коментар
17.02.2021 10:38 Відповісти
Неажыданна...
Никогда не было и вот опять...
показати весь коментар
17.02.2021 00:32 Відповісти
Алооо !. ..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
.
. . . .. . ....
......
.
..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


..
.
.


.
.https://uploads.disquscdn.com/images/8f20aae830d5afb567c4b937e4b7d9ec0984c0c57c0b9433bc231615a03db338.jpg .
.
/ / .
.




Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 3261

Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 3261
показати весь коментар
17.02.2021 00:36 Відповісти
Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 6877
показати весь коментар
17.02.2021 00:46 Відповісти
на правду ввх був недалеким від істини. Згадайте скільки кацапських мамаш відмовилося від своїх синів, які були знищені на донбасі.
показати весь коментар
17.02.2021 07:25 Відповісти
Они были рождены, чтоб здохнув погасить кредит.
показати весь коментар
17.02.2021 08:00 Відповісти
Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 3595
показати весь коментар
17.02.2021 00:32 Відповісти
Сначала Кацапия создала вирус, потом фейковую истерию вокруг него, потом организовала фейковую борьбу вместе с фейковыми лекарствами. В профите прогнозировалось бабло и ореол исцелителя. Что то не сраслось теперь добирают фальсификатом.
показати весь коментар
17.02.2021 00:35 Відповісти
трупы тоже фейковые?
показати весь коментар
17.02.2021 01:51 Відповісти
не, почему? Биологическое оружие ведь реальное, с малой или корректируемой вирулентностью, но - вполне смертельное.
показати весь коментар
17.02.2021 03:10 Відповісти
Та вони роблять вакцину з кізяків. Це їхній улюблений матеріал.
показати весь коментар
17.02.2021 00:44 Відповісти
НАРКОМан МИД рф - лаВРУН - - пожаловался , что в ЕС вытесняют усский ызык .. особенно в ПРИБАЛТИКИ и ФИНЛЯНДИИ .. , -- да КОМУ ОН НУЖЭН .. Усский ызык -- ызык - УБИЙЦ ВОРРРОВ и ПОДЛЕЦОВ !. УПРАЗНИТЬ его за НЕ НАДОБНОСТЬЮ -- ОТВЕТИЛИ в КОЛЛУАРАХ лаВРУНУ !!,,
. И ЭТО ПРЕКРАСТНО !!!.. .

.
показати весь коментар
17.02.2021 00:45 Відповісти
я понял так - кацапы подделывают вакцину -- т.е. они заменяют вакцины мировых производителей своим Спутником !? .. я всегда догадывался что эта кацапо-вакцина несет какой-то зловещий смысл - заразить-убить-сделать инвалидами и т.д. побольше людей во всем мире..
показати весь коментар
17.02.2021 00:48 Відповісти


Стервятник социальных сетей



Неочевидные синонимы русского языка: Оптимизировать = раз@бать
показати весь коментар
17.02.2021 00:51 Відповісти
Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 6621
показати весь коментар
17.02.2021 00:53 Відповісти
Дурна інформація... Посуди сам: цукор в Росії на 100% виробляється з цукрових буряків. Заводи переробляють буряки на протязі двох-трьох місяців після збирання. Зараз лютий. Цукрова сировина на заводах уже закінчилася. Зараз заводи або переробляють первинний бурий цукор, або фасують вже рафінований, очищений. Викидать напівфабрикат чи готову продукцію ніхто не буде - вона не псується... Ну, може лише злежаться у мішках, за час тривалого зберігання. Тобто, "виробництво" може "обвалиться", реально, якщо у цьому році сільськогосподарські підприємства зменшать, у зв"язку з падінням закупки сировини, кількість площ для посіву цукрового буряка... Однак, нагадую - зараз лютий... Сіять почнуть лише в травні... До цього часу багато чого може зміниться в політиці... Виробництво молока і молочних продуктів - те ж саме... Вони що, будуть його зливать у каналізацію? Не вірю... Будуть зменшувать поголів"я ВРХ? Це ближче до істини, хоча це теж сумнівно - це справа місяців, а то і років... Значить, що? Будуть "затоварюваться склади. Масло - продукт обмеженого строку зберігання. Почнеться КОНТРАБАНДА... Те масло і цукор буде "вимиваться" на інші ринки, якщо вони запропонують вищу ціну... "Драконовські" заходи призведуть лише до реального знищення цукрової та молочної промисловості... Але це буде лише через рік-два... А зараз іде обвал не "виробництва", а "поставок" продукції на внутрішній ринок... Тому підприємці, просто, будуть працювать "на склад", до зміни політичної та економічної кон"юктури, або переключаться на експортні операції... І те, і інше ударить по рейтингу влади...
показати весь коментар
17.02.2021 04:22 Відповісти
К этому все шло.
показати весь коментар
17.02.2021 00:57 Відповісти
Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 713
показати весь коментар
17.02.2021 00:58 Відповісти
да как же их не видеть везде, если они везде лезут ?
показати весь коментар
17.02.2021 01:19 Відповісти
Стыдно под своим флагом,лахта, выступать?🙄🙄🙄
показати весь коментар
17.02.2021 06:07 Відповісти
"..Она призвала граждан не покупать такие вакцины." -- не знал, что в Бельгии гражданам вакцинацию надо покупать. Ну да ладно...проехали.
показати весь коментар
17.02.2021 01:01 Відповісти
покупать не надо.

покупать можно.

а можно бесплатно в медучреждении штрыкнуться
показати весь коментар
17.02.2021 01:20 Відповісти
ну и зачем тогда покупать?
показати весь коментар
17.02.2021 01:30 Відповісти
а зачем существуют ершики по 600 евро? Для определенной категории, которые не хотят бесплатно.
показати весь коментар
17.02.2021 01:54 Відповісти
ну может кому лень тратить время на поход в больничку - купил и дома штрыкнулся
показати весь коментар
17.02.2021 01:55 Відповісти
Как можно покупать вакцину с рук, то есть не из холодильника?
показати весь коментар
17.02.2021 03:07 Відповісти
а гадалки нафига? а наперсточники? а лотореи? лох, хоть и обеспеченный - не мамонт...
показати весь коментар
17.02.2021 03:12 Відповісти
целуйте в ПАСЕ россию в ж*пу дальше, стройте СП, ездите к ним на чемпионаты.
так вам и надо!
показати весь коментар
17.02.2021 01:04 Відповісти
а что....так и будет.
показати весь коментар
17.02.2021 01:19 Відповісти
Два региона Швеции остановили вакцинацию из-за побочных эффектов прививки от Astrazeneca. Из 400 медработников, сделавших прививку, 100 испытали побочные эффекты в виде лихорадки.

Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 8528
показати весь коментар
17.02.2021 01:16 Відповісти
Фигня. Лихорадка лихорадке рознь. Вот у Зе когда ломка тоже лихорадка...
показати весь коментар
17.02.2021 01:21 Відповісти
У Зе с коксом нет проблем, скорее отходняк у него.
показати весь коментар
17.02.2021 01:55 Відповісти
а ты сколько побочного эффекта получаешь от распространения кремлёвских фейков ?
показати весь коментар
17.02.2021 01:22 Відповісти
Через побічні ефекти у чверті щеплених. Два регіони Швеції призупинили вакцинацію AstraZeneca

https://nv.ua/ukr/world/countries/vakcina-astrazeneca-dva-regioni-shveciji-prizupinili-vakcinaciyu-preparatom-ostanni-novini-50141665.html
показати весь коментар
17.02.2021 01:35 Відповісти
назови хоть одно лекарство без побочных эффектов ?
показати весь коментар
17.02.2021 01:51 Відповісти
Треба бути самогубцею, щоб прищепитися кацапячою вакциною. У них навіть віники купувати небезпечно, що вже казати про вакцину.
показати весь коментар
17.02.2021 01:40 Відповісти
взагалі кацапу давати гроші небезпечно. Він одразу вкладе їх в наступний злочин.
показати весь коментар
17.02.2021 02:02 Відповісти
На підробній вакцині написано, що вона з росії?
показати весь коментар
17.02.2021 03:02 Відповісти
на кацапах написано, що вони здатні на все
показати весь коментар
17.02.2021 03:40 Відповісти
Кто бы сомневался....!
показати весь коментар
17.02.2021 01:50 Відповісти
Ви можете уявити якийсь злочин, на який не здатен кацап? Я ні.
показати весь коментар
17.02.2021 02:04 Відповісти
-"количество новых случаев коронавируса значительно снизилось по сравнению с прошлой неделей.Источник: https://censor.net/ru/n3248350"

А у нас таки спецы - тоже кол-во новых случаев снизилось, и это , ваще - на шару!!! Абсолютно без вакцинации!!! Такие у нас целители! Только словом!!! )
показати весь коментар
17.02.2021 03:16 Відповісти
Фуфломицин Путлера подвергается мутации Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 6583а побочные симптомы делают Шариковых пачками...Обезьяны Гориллы и Шимпанзе Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 8391
показати весь коментар
17.02.2021 03:48 Відповісти
Не все то золото, что в Мавзолее воняет.... Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 1297кремлевскую таблетку ваши предки жрали?тогда вам в гугл...
показати весь коментар
17.02.2021 03:50 Відповісти
Вы не поняли цимус этого эксперимента...,а Булгаков 100 лет назад понял до мельчайших деталей Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 7990
показати весь коментар
17.02.2021 03:52 Відповісти
в оригинале не "поддельная", а "не получившая пока сертификацию"... Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 6061
показати весь коментар
17.02.2021 04:53 Відповісти
А я сегодня вакцинируюсь и вам удачи в следующем году Россияне подделывают вакцины: бельгийцев предупредили об опасности - Цензор.НЕТ 78
показати весь коментар
17.02.2021 04:56 Відповісти
Кацапи не підроблюють вакцини. Просто під маркою вакцин вони розповсюджують бойові отруйні речовини, на кшалт "Новічка"...
показати весь коментар
17.02.2021 05:37 Відповісти
Мертвечука в Бельгию. Пусть пояснит за "товар")
показати весь коментар
17.02.2021 07:30 Відповісти
Росіяни підробляють вакцини: бельгійців попередили про небезпеку - Цензор.НЕТ 8596
показати весь коментар
17.02.2021 08:51 Відповісти
Росіяни підробляють вакцини: бельгійців попередили про небезпеку - Цензор.НЕТ 9249
показати весь коментар
17.02.2021 09:45 Відповісти
Підробка це ще не найгірше...А ось заміна її, на НОВАЧОК...Оце БІМБА буде. Росіяни підробляють вакцини: бельгійців попередили про небезпеку - Цензор.НЕТ 1281
показати весь коментар
17.02.2021 09:53 Відповісти
В ветке опять появились лаптеногие под американским флагом с дезой о вреде западных вакцин.
показати весь коментар
17.02.2021 16:19 Відповісти
 
 