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Львов (4431) порнография (205) высшее образование (168)

Преподаватель "Львовской политехники" Зербино получил выговор за использование порнографии в тестах

Новости Цензор.НЕТ Общество

Преподаватель

Дмитрий Зербино утверждает, что использует японскую методику преподавания: если студент правильно отвечает на вопросы теста, программа показывает ему порно-картинку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

Решение объявить выговор приняла специальная комиссия, которая расследовала поведение преподавателя. Зербино почти два месяца был отстранен от преподавания, а теперь он возвращается к работе.

"Ему выразили выговор за использование неапробированных учебных материалов. Также предупреждение получил директор института [Николай Медиковський], заведующий кафедрой [Василий Теслюк] и председатель научно-методической комиссии", - сообщила руководитель пресс-службы "Львовской политехники" Наталья Павлишин.

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Выговор Зербино подписал ректор университета Юрий Бобало, его внесут в трудовую книжку. Преподаватель возвращается на работу, однако не сможет преподавать по старой методике.

Напомним, скандал относительно педагогических методов 59-летнего преподавателя Института компьютерных наук Национального университета "Львовская политехника" Зербино разразился в декабре прошлого года. Тогда выяснилось, что во время тестирования по дискретной математике преподаватель показывает студентам-первокурсникам порнографические изображения. Свою методику преподавания Зербино тогда называл "расслабляющей" и заявил, что подобную используют в Японии.

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После огласки в СМИ в "Львовской политехнике" создали комиссию для расследования инцидента, а Зербино отстранили от преподавания.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
Правильно. Студент не собака. Ему не кусочек колбасы за исполнение задания нужен. А кусочек пиз....тины будет более полезен. Очень жаль, что мне уже только колбаса нужна. Хотя я и не пес.
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17.02.2021 00:58
+8
буде міняти методіку...за вірну відповідь-косячок..або 50 гр. віскаріку (за вибором)))
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17.02.2021 00:56
+8
Господи... "Біхевіоризм" у практичному застосуванні... Подібне у всьому світі застосовують, трохи не століття... Звичайне звернення до примітивних тваринних підсвідомих зв"язків "стимул-реакція"... Будь-який психолог це підтвердить...З таким же успіхом можна використовувать інші стимули - наприклад, фото улюбленої їжі студента чи якогось його улюбленого місця... Однак, це вимагає індивідуального підходу і глибокого вивчення психіки індивіда. А тут використовується загальновідомий, базовий стимул, цілком сприйнятний для біологічної істоти, що базується на лібідо... Це один з "китів" учення дідуся Фрейда... А він був далеко не дурень... З іншого боку, як це співпадає з нормами ******** моралі?... Однак, мораль і підсвідомість часто суперечать один одному... Не секрет, що серед "поборників християнської моралі" - священників, найбільший процент гомосексуалістів та інших збоченців...
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17.02.2021 03:51
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Иск )))))))))))))))))))))))))) хай батьки спочатку історію браузерів свох чад переглянуть...
І на Гейтса ииииииииииискккк подають.
дядя вам скільки років ? 50 ?
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17.02.2021 14:20 Ответить
Батьки за свої гроші посилають дітей у вуз, щоб їх там ВЧИЛИ, А НЕ РОЗТЛІВАЛИ.
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17.02.2021 14:51 Ответить
ну в такому разі, за сином повинна бігати мати, а за донькою батько, не відходячи ні на хвильку, бо ж студенти вони такі що куди там викладачам з картинками які нариє в неті навіть дошкільня.
Студент це доросла людина, яка сама відповідає за своє життя і є дієздатною. А Ви пишите так наче це школярі 1 класу.
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17.02.2021 15:32 Ответить
Я пишу так, бо є ЗАКОН, і вони неповнолітні.
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17.02.2021 16:35 Ответить
Як би другий - третій -прокотило б....
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17.02.2021 14:48 Ответить
Студенты выбирали другие изображения, а потом всё равно получали порно.
Порно там не должно быть вообще, так что это сознательное распространение порноматериалов. Среди молодёжи, которой не исполнилось 18 лет.
Несовершеннолетние. Пусть выскажутся их родители и подадут в суд.
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17.02.2021 14:22 Ответить
Насколько я знаю: если начинается порнография, то какая там математика? Мозги полностью отключаются. Так что это скорее для осложнения процесса обучения. Полоса препятствий.👅🍷😨💋🔥
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17.02.2021 15:16 Ответить
Это для дебилизации гойской биомассы. Такими легче управлять.
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17.02.2021 16:29 Ответить
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