Викладач "Львівської політехніки" Зербіно отримав догану за використання порнографії в тестах

Дмитро Зербіно стверджує, що використовує японську методику викладання: якщо студент правильно відповідає на питання тесту, програма показує йому порно-картинку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Zaxid.net.

Рішення оголосити догану ухвалила спеціальна комісія, яка розслідувала поведінку викладача. Зербіно майже на два місяці був відсторонений від викладання, а тепер він повертається до роботи.

"Йому оголосили догану за використання неапробованих навчальних матеріалів. Також попередження отримав директор інституту [Микола Медіковській], завідувач кафедри [Василь Теслюк] і голова науково-методичної комісії", - повідомила керівниця пресслужби "Львівської політехніки" Наталя Павлишин.

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Догану Зербіно підписав ректор університету Юрій Бобало, його внесуть до трудової книжки. Викладач повертається на роботу, проте не зможе викладати за старою методикою.

Нагадаємо, скандал щодо педагогічних методів 59-річного викладача Інституту комп'ютерних наук Національного університету "Львівська політехніка" Зербіно вибухнув у грудні минулого року. Тоді з'ясувалося, що під час тестування з дискретної математики викладач показує студентам-першокурсникам порнографічні зображення. Свою методику викладання Зербіно тоді називав "розслаблюючою" і заявив, що подібну використовують у Японії.

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Після розголосу в ЗМІ у "Львівській політехніці" створили комісію для розслідування інциденту, а Зербіно відсторонили від викладання.