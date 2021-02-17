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Викладач "Львівської політехніки" Зербіно отримав догану за використання порнографії в тестах

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Викладач

Дмитро Зербіно стверджує, що використовує японську методику викладання: якщо студент правильно відповідає на питання тесту, програма показує йому порно-картинку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Zaxid.net.

Рішення оголосити догану ухвалила спеціальна комісія, яка розслідувала поведінку викладача. Зербіно майже на два місяці був відсторонений від викладання, а тепер він повертається до роботи.

"Йому оголосили догану за використання неапробованих навчальних матеріалів. Також попередження отримав директор інституту [Микола Медіковській], завідувач кафедри [Василь Теслюк] і голова науково-методичної комісії", - повідомила керівниця пресслужби "Львівської політехніки" Наталя Павлишин.

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Догану Зербіно підписав ректор університету Юрій Бобало, його внесуть до трудової книжки. Викладач повертається на роботу, проте не зможе викладати за старою методикою.

Нагадаємо, скандал щодо педагогічних методів 59-річного викладача Інституту комп'ютерних наук Національного університету "Львівська політехніка" Зербіно вибухнув у грудні минулого року. Тоді з'ясувалося, що під час тестування з дискретної математики викладач показує студентам-першокурсникам порнографічні зображення. Свою методику викладання Зербіно тоді називав "розслаблюючою" і заявив, що подібну використовують у Японії.

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Після розголосу в ЗМІ у "Львівській політехніці" створили комісію для розслідування інциденту, а Зербіно відсторонили від викладання.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Правильно. Студент не собака. Ему не кусочек колбасы за исполнение задания нужен. А кусочек пиз....тины будет более полезен. Очень жаль, что мне уже только колбаса нужна. Хотя я и не пес.
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17.02.2021 00:58
+8
буде міняти методіку...за вірну відповідь-косячок..або 50 гр. віскаріку (за вибором)))
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17.02.2021 00:56
+8
Господи... "Біхевіоризм" у практичному застосуванні... Подібне у всьому світі застосовують, трохи не століття... Звичайне звернення до примітивних тваринних підсвідомих зв"язків "стимул-реакція"... Будь-який психолог це підтвердить...З таким же успіхом можна використовувать інші стимули - наприклад, фото улюбленої їжі студента чи якогось його улюбленого місця... Однак, це вимагає індивідуального підходу і глибокого вивчення психіки індивіда. А тут використовується загальновідомий, базовий стимул, цілком сприйнятний для біологічної істоти, що базується на лібідо... Це один з "китів" учення дідуся Фрейда... А він був далеко не дурень... З іншого боку, як це співпадає з нормами ******** моралі?... Однак, мораль і підсвідомість часто суперечать один одному... Не секрет, що серед "поборників християнської моралі" - священників, найбільший процент гомосексуалістів та інших збоченців...
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17.02.2021 03:51
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Иск )))))))))))))))))))))))))) хай батьки спочатку історію браузерів свох чад переглянуть...
І на Гейтса ииииииииииискккк подають.
дядя вам скільки років ? 50 ?
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17.02.2021 14:20 Відповісти
Батьки за свої гроші посилають дітей у вуз, щоб їх там ВЧИЛИ, А НЕ РОЗТЛІВАЛИ.
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17.02.2021 14:51 Відповісти
ну в такому разі, за сином повинна бігати мати, а за донькою батько, не відходячи ні на хвильку, бо ж студенти вони такі що куди там викладачам з картинками які нариє в неті навіть дошкільня.
Студент це доросла людина, яка сама відповідає за своє життя і є дієздатною. А Ви пишите так наче це школярі 1 класу.
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17.02.2021 15:32 Відповісти
Я пишу так, бо є ЗАКОН, і вони неповнолітні.
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17.02.2021 16:35 Відповісти
Як би другий - третій -прокотило б....
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17.02.2021 14:48 Відповісти
Студенты выбирали другие изображения, а потом всё равно получали порно.
Порно там не должно быть вообще, так что это сознательное распространение порноматериалов. Среди молодёжи, которой не исполнилось 18 лет.
Несовершеннолетние. Пусть выскажутся их родители и подадут в суд.
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17.02.2021 14:22 Відповісти
Насколько я знаю: если начинается порнография, то какая там математика? Мозги полностью отключаются. Так что это скорее для осложнения процесса обучения. Полоса препятствий.👅🍷😨💋🔥
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17.02.2021 15:16 Відповісти
Это для дебилизации гойской биомассы. Такими легче управлять.
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17.02.2021 16:29 Відповісти
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