После обысков оккупанты задержали шестерых крымчан, - Денисова

Сегодня утром, 17 февраля, во временно оккупированном Россией Крыму проходили массовые обыски в домовладениях активистов "Крымской солидарности". Есть информация о шести задержанных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Фейсбуке.

"В настоящий момент есть информация, что незаконно задержаны активисты "Крымской солидарности" и проекта для детей политзаключенных "Крымское детство" Ленур Сейдаметов, Азамат Эюпов, Тимур Ялкабов, Яшар Шихаметов, Эрнест Ибрагимов и Олег Федоров. Им инкриминируют участие в организации "Хизб ут-Тахрир", которая в России признана террористической", - сообщила Денисова.

По ее словам, работники ФСБ после проведения следственных мероприятий доставили задержанных граждан Украины в здание "УФСБ Крыма".

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"Такие действия так называемых правоохранителей нарушили презумпцию невиновности, права на свободу и личную неприкосновенность, на правовую помощь, ведь обыски были проведены без наличия соответствующих судебных решений, без участия адвокатов и вручения каких-либо процессуальных документов", - отметила Уполномоченный ВР по правам человека.

Преследования оккупационными властями крымских татар являются религиозно мотивированными и могут закончиться незаконным арестом и приговором, добавила она.

Как отметила Денисова, в этом случае мы должны требовать от РФ соблюдения прав на справедливое судебное разбирательство в соответствии с ее обязательствами как оккупационного государства, что предусмотрено международным гуманитарным правом и международным правом в области прав человека.

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"Держу этот вопрос на контроле и при необходимости буду содействовать правовой помощи нашим незаконно задержанным согражданам", - подчеркнула она.



