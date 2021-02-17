Лапутина вошла в состав СНБО
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Президент Владимир Зеленский включил министра по делам ветеранов Юлию Лапутину в состав Совета национальной безопасности и обороны.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Свести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Лапутину Юлию Анатольевну - Министра по делам ветеранов Украины", - гласит текст указа.
Указ вступает в действие со дня опубликования 17 февраля.
Напомним, генерал-майор Юлия Лапутина была назначена министром по делам ветеранов 18 декабря 2020 года.
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Ця дєвіца все життя пропрацювала на спецслужбі ,, в контррозвідці , і в антитерористичному підрозділі СБУ ,,знає і розуміє такі речі , які зебілам і не снились . .