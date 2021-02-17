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Лапутина вошла в состав СНБО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лапутина вошла в состав СНБО

Президент Владимир Зеленский включил министра по делам ветеранов Юлию Лапутину в состав Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Свести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Лапутину Юлию Анатольевну - Министра по делам ветеранов Украины", - гласит текст указа.

Указ вступает в действие со дня опубликования 17 февраля.

Напомним, генерал-майор Юлия Лапутина была назначена министром по делам ветеранов 18 декабря 2020 года.

Также на Цензор.НЕТ: Министр по делам ветеранов Лапутина: На Донбассе погиб мой зять. Он самоотверженно участвовал в АТО и в ООС, хотел освободить родной Луганск. ВИДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Якраз , схоже одна вона тільки і може там дать совєт .
Ця дєвіца все життя пропрацювала на спецслужбі ,, в контррозвідці , і в антитерористичному підрозділі СБУ ,,знає і розуміє такі речі , які зебілам і не снились . Лапутіна увійшла до складу РНБО - Цензор.НЕТ 8772 .
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17.02.2021 20:53
+3
Хтось зна що то за генеральша ?Чим дмухає ?
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17.02.2021 19:45
+3
ПРИКОЛЬНО БУДЕТ ЕСЛИ ПУТИНА УБЬЕТ ЛАПУТИНА !)
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17.02.2021 19:55
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Хтось зна що то за генеральша ?Чим дмухає ?
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17.02.2021 19:45 Ответить
Присягою Україні живе і дихає.
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17.02.2021 19:59 Ответить
Ок, дякую
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17.02.2021 20:22 Ответить
Це кацап
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17.02.2021 21:41 Ответить
Все норм. Героїчна жінка.
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18.02.2021 19:33 Ответить
Ну і хорошо.
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17.02.2021 19:48 Ответить
Тебе таки змогли в Гуглі забанити?
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17.02.2021 19:58 Ответить
Це СБУ.
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17.02.2021 20:04 Ответить
ПРИКОЛЬНО БУДЕТ ЕСЛИ ПУТИНА УБЬЕТ ЛАПУТИНА !)
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17.02.2021 19:55 Ответить
А русских победит Уруский?
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17.02.2021 21:15 Ответить
РОССИЯНИ НЕ РУССКИЕ !!!
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18.02.2021 11:08 Ответить
незнаю..зеленский все робить потайки мабуть після советов наставника коломойского..нема у мене віри президенту..збрехавши раз будеш брехать і далі..а він бреше постоянно...
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17.02.2021 19:56 Ответить
Добре, що такі гідні люди є в складі РНБО.
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17.02.2021 19:56 Ответить
лалалалала путина?
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17.02.2021 19:58 Ответить
Якраз , схоже одна вона тільки і може там дать совєт .
Ця дєвіца все життя пропрацювала на спецслужбі ,, в контррозвідці , і в антитерористичному підрозділі СБУ ,,знає і розуміє такі речі , які зебілам і не снились . Лапутіна увійшла до складу РНБО - Цензор.НЕТ 8772 .
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17.02.2021 20:53 Ответить
Почитайте її біографію , перш ніж лайном кидатися.
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17.02.2021 21:03 Ответить
Що є де прочитати?
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17.02.2021 21:56 Ответить
Говорят что это лично она уговорила Мешкова в 90-е не отделять Крым от Украины и обьяснила чем это грозит.
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17.02.2021 22:02 Ответить
«...Эта 27-летняя женщина смогла сломать самого Мешкова...» (в 1995 г)
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17.02.2021 22:22 Ответить
Вєнядіктова- є тупориле страшко з орди! Доця свого папкі-мусора! Недовго вам вже залишилося, тварюки продажні!)
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02.03.2021 15:54 Ответить
 
 