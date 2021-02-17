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Зеленський (17456) РНБО (1718) Лапутіна (55)

Лапутіна увійшла до складу РНБО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лапутіна увійшла до складу РНБО

Президент Володимир Зеленський включив міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну до складу Ради національної безпеки та оборони.

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України Лапутіну Юлію Анатоліївну - Міністра у справах ветеранів України", - свідчить текст указу.

Указ набирає чинності з дня опублікування 17 лютого.

Нагадаємо, генерал-майор Юлія Лапутіна була призначена міністром у справах ветеранів 18 грудня 2020 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міністерка у справах ветеранів Лапутіна: На Донбасі загинув мій зять. Він самовіддано брав участь в АТО і в ООС, хотів визволити рідний Луганськ. ВIДЕО
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Топ коментарі
+4
Якраз , схоже одна вона тільки і може там дать совєт .
Ця дєвіца все життя пропрацювала на спецслужбі ,, в контррозвідці , і в антитерористичному підрозділі СБУ ,,знає і розуміє такі речі , які зебілам і не снились . Лапутіна увійшла до складу РНБО - Цензор.НЕТ 8772 .
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17.02.2021 20:53
+3
Хтось зна що то за генеральша ?Чим дмухає ?
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17.02.2021 19:45
+3
ПРИКОЛЬНО БУДЕТ ЕСЛИ ПУТИНА УБЬЕТ ЛАПУТИНА !)
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17.02.2021 19:55
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Хтось зна що то за генеральша ?Чим дмухає ?
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17.02.2021 19:45 Відповісти
Присягою Україні живе і дихає.
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17.02.2021 19:59 Відповісти
Ок, дякую
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17.02.2021 20:22 Відповісти
Це кацап
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17.02.2021 21:41 Відповісти
Все норм. Героїчна жінка.
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18.02.2021 19:33 Відповісти
Ну і хорошо.
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17.02.2021 19:48 Відповісти
Тебе таки змогли в Гуглі забанити?
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17.02.2021 19:58 Відповісти
Це СБУ.
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17.02.2021 20:04 Відповісти
ПРИКОЛЬНО БУДЕТ ЕСЛИ ПУТИНА УБЬЕТ ЛАПУТИНА !)
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17.02.2021 19:55 Відповісти
А русских победит Уруский?
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17.02.2021 21:15 Відповісти
РОССИЯНИ НЕ РУССКИЕ !!!
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18.02.2021 11:08 Відповісти
незнаю..зеленский все робить потайки мабуть після советов наставника коломойского..нема у мене віри президенту..збрехавши раз будеш брехать і далі..а він бреше постоянно...
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17.02.2021 19:56 Відповісти
Добре, що такі гідні люди є в складі РНБО.
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17.02.2021 19:56 Відповісти
лалалалала путина?
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17.02.2021 19:58 Відповісти
Якраз , схоже одна вона тільки і може там дать совєт .
Ця дєвіца все життя пропрацювала на спецслужбі ,, в контррозвідці , і в антитерористичному підрозділі СБУ ,,знає і розуміє такі речі , які зебілам і не снились . Лапутіна увійшла до складу РНБО - Цензор.НЕТ 8772 .
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17.02.2021 20:53 Відповісти
Почитайте її біографію , перш ніж лайном кидатися.
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17.02.2021 21:03 Відповісти
Що є де прочитати?
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17.02.2021 21:56 Відповісти
Говорят что это лично она уговорила Мешкова в 90-е не отделять Крым от Украины и обьяснила чем это грозит.
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17.02.2021 22:02 Відповісти
«...Эта 27-летняя женщина смогла сломать самого Мешкова...» (в 1995 г)
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17.02.2021 22:22 Відповісти
Вєнядіктова- є тупориле страшко з орди! Доця свого папкі-мусора! Недовго вам вже залишилося, тварюки продажні!)
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02.03.2021 15:54 Відповісти
 
 