Лапутіна увійшла до складу РНБО

Президент Володимир Зеленський включив міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну до складу Ради національної безпеки та оборони.

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України Лапутіну Юлію Анатоліївну - Міністра у справах ветеранів України", - свідчить текст указу.

Указ набирає чинності з дня опублікування 17 лютого.

Нагадаємо, генерал-майор Юлія Лапутіна була призначена міністром у справах ветеранів 18 грудня 2020 року.

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