Реформа органов прокуратуры фактически завершена, - Венедиктова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова утверждает, что реформа органов прокуратуры в Украине фактически завершена.
Об этом она сказала во время отчета в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Несмотря на сомнения всех скептиков относительно продолжения реформы со сменой генерального прокурора, я готова вам отчитаться, что сейчас она уже фактически завершена. Что мы имеем по ее результатам? Всего в органах прокуратуры аттестацию успешно прошли две трети прокуроров (64%) - 7157 из 11166 работников", - сказала Венедиктова.
Генпрокурор напомнила, что со 2 января 2020 г. начал работу Офис генпрокурора, а с 11 сентября 2020 г. начали работать областные прокуратуры.
"В ближайшее время начнут работу окружные прокуратуры. И в этом мы окончательно завершим реформу органов прокуратуры", - добавила Венедиктова.
Напомним, ранее Венедиктова сообщила, что кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена.
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да идет бы она на Путина.
б*же, хорошо шо фото в наморднике, бо рожа эта как уродливый истукан Уродина-матьвашу(хочется взять РПГ)
ВАЗеленська диктатура крокує по країні.
73, уря ?!!
які ж ви всі брехливі, всі 73/43%зебіли...
не буде у нашій країні діла!
"Ідіть всі в ср@ку!"