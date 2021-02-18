Реформа органов прокуратуры фактически завершена, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова утверждает, что реформа органов прокуратуры в Украине фактически завершена.

Об этом она сказала во время отчета в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Несмотря на сомнения всех скептиков относительно продолжения реформы со сменой генерального прокурора, я готова вам отчитаться, что сейчас она уже фактически завершена. Что мы имеем по ее результатам? Всего в органах прокуратуры аттестацию успешно прошли две трети прокуроров (64%) - 7157 из 11166 работников", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор напомнила, что со 2 января 2020 г. начал работу Офис генпрокурора, а с 11 сентября 2020 г. начали работать областные прокуратуры.

"В ближайшее время начнут работу окружные прокуратуры. И в этом мы окончательно завершим реформу органов прокуратуры", - добавила Венедиктова.

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Напомним, ранее Венедиктова сообщила, что кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена.