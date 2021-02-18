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Новости Политика Украины
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Реформа органов прокуратуры фактически завершена, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Реформа органов прокуратуры фактически завершена, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова утверждает, что реформа органов прокуратуры в Украине фактически завершена.

Об этом она сказала во время отчета в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Несмотря на сомнения всех скептиков относительно продолжения реформы со сменой генерального прокурора, я готова вам отчитаться, что сейчас она уже фактически завершена. Что мы имеем по ее результатам? Всего в органах прокуратуры аттестацию успешно прошли две трети прокуроров (64%) - 7157 из 11166 работников", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор напомнила, что со 2 января 2020 г. начал работу Офис генпрокурора, а с 11 сентября 2020 г. начали работать областные прокуратуры.

"В ближайшее время начнут работу окружные прокуратуры. И в этом мы окончательно завершим реформу органов прокуратуры", - добавила Венедиктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После проведения аттестации в прокуратуре вакантны 30% должностей, - Венедиктова

Напомним, ранее Венедиктова сообщила, что кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена.
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Топ комментарии
+24
Реформа органов прокуратуры фактически завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7152
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18.02.2021 10:46
+16
Это как. Беня через Портнова все подмял под себя? Это и так понятно.
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18.02.2021 10:48
+13
Всего в органах прокуратуры аттестацию успешно прошли две трети прокуроров (64%) - 7157 из 11166 работников", - сказала Венедиктова, которая сама аттестацию не прошла и заняла должность незаконно.
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18.02.2021 10:51
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Реформа органов прокуратуры фактически завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7152
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18.02.2021 10:46 Ответить
сексизм сексизмом, але тут виправдане навіть рукоприкладство(((
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18.02.2021 10:47 Ответить
Это как. Беня через Портнова все подмял под себя? Это и так понятно.
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18.02.2021 10:48 Ответить
Все люстрированные восстановились, и получили денежные компенсации за пропущенные годы...
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18.02.2021 10:48 Ответить
Реформа органов прокуратуры фактически завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1497
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18.02.2021 10:50 Ответить
марення кацапоїдної потвори
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18.02.2021 10:49 Ответить
Под завершением реформы она подразумевает расстановку своих людей на ключевых должностях? Не так ли?
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18.02.2021 10:50 Ответить
Сталинистка чет сказала....
да идет бы она на Путина.
б*же, хорошо шо фото в наморднике, бо рожа эта как уродливый истукан Уродина-матьвашу(хочется взять РПГ)
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18.02.2021 10:51 Ответить
Всего в органах прокуратуры аттестацию успешно прошли две трети прокуроров (64%) - 7157 из 11166 работников", - сказала Венедиктова, которая сама аттестацию не прошла и заняла должность незаконно.
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18.02.2021 10:51 Ответить
Так и конкурсов реально не было. Все в ручном режиме.
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18.02.2021 11:01 Ответить
Осталось посадить Порошенка и будет полная рихфформа и удовлетворение всей зеленой компашки.
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18.02.2021 10:52 Ответить
нельзя его садить. ОПЗЖ садить надо. Изза опзж началась буча на востоке и в крыму.
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18.02.2021 10:55 Ответить
а Царев даже в лицо получил от народа за это.
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18.02.2021 10:55 Ответить
сарказм до 73/43%зебілів туго доходить, туго...
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18.02.2021 10:58 Ответить
Иногда он не уместен, до некоторых это тоже не доходит.
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18.02.2021 11:02 Ответить
Верим. Иначе Антоненко и другие патриоты не сидели бы в сизо.
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18.02.2021 10:53 Ответить
Створено орган, який діє не за Законом, а по команді і по понятіям. Все, як і планували фуйло- портнов та беня з його бубочкою.
ВАЗеленська диктатура крокує по країні.
73, уря ?!!
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18.02.2021 10:55 Ответить
"...аттестацию успешно ПОРЕШАЛИ две трети прокуроров (64%) - 7157 из 11166 работников" А тестировали Портнов и Ко? Утверждала Венедиктова? Тогда Украина может спать спокойно! Закон в надежных руках! Граница на замке..., как ОАСК и Конституционный суд!
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18.02.2021 10:56 Ответить
всю бенедіктову брехню мої вуха винести не змогли - перемикав канали.
які ж ви всі брехливі, всі 73/43%зебіли...
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18.02.2021 10:56 Ответить
А мы и не заметили.
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18.02.2021 11:01 Ответить
Реформа пройшла. Будемо сподіватись що прокуратура буде працювати краще.
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18.02.2021 11:04 Ответить
Ну теперь заживем.
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18.02.2021 11:06 Ответить
тільки осталось ген прокурора поміняти і тоді начнеться реформа
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18.02.2021 11:06 Ответить
Я теж лишень до половини дослухав оті відповіді,по формі гарні і прилизані,а по суті пусті і глупі...Хоча глупство стало візитною карткою зелених...Та й нардепи теж не надто старались,пам"ятали,що лишень ота дама з "раскосимі і жаднимі очима" може позбавити їх нардепства...
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18.02.2021 11:10 Ответить
Проститутка портновская, она только НАЧНЕТСЯ, когда ты, хабалка дурная, на кичу сядешь, вместе со своим боссом)
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18.02.2021 11:30 Ответить
Реформа органів прокуратури фактично завершена, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8734
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18.02.2021 11:31 Ответить
молодець. "фактично" рехворматорка. чекай на оцінки... персональні.)
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18.02.2021 11:32 Ответить
Реформа органів прокуратури фактично завершена, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 2788
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18.02.2021 11:36 Ответить
Реформа органів прокуратури фактично завершена, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6649
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18.02.2021 11:50 Ответить
Ніколи в наший державі не буде порядку. Тому, що президентів призначають олігархі, або самі олігархі стають президентами. Далі , президенти призначають ген. прокурорів, буває, що і без юр. освіти . Ген. прокурори призначають прокурорів уже під себе. Якесь замкнуте коло...
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18.02.2021 11:54 Ответить
Поки не посаджаємо усю цю свору на вила -
не буде у нашій країні діла!
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18.02.2021 14:12 Ответить
Прикольно. Как можно закончить то, что и не начиналось?
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18.02.2021 11:59 Ответить
"Перезагрузка" прокуратури завершена. Порядні люди пішли, "кадри" Януковича і Портнова вернулись. Служу Зеленському!
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18.02.2021 12:09 Ответить
Реформа органів прокуратури фактично завершена, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1305
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18.02.2021 13:01 Ответить
Сама основна та головна реформа генпрокуратури - це те,що її перейменувалив офіс.Не просто реформа,а Реформище! Ну і чого вам ще треба,пересічні?
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18.02.2021 14:07 Ответить
64% честных прокуроров? У меня кот сдох от смеха ,когда я ему это прочитал! Как то она опозорилась , надо 73%, а 64% - как то не по зеленски!Учитывая что вся эта шобла работала еще при Пшонке , я представляю уровень их честности!
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18.02.2021 14:10 Ответить
Дуже і дуже сумнівно.
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18.02.2021 14:23 Ответить
Куриця, яка реформа якщо ти ще там сидиш!!!!!!!!!
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18.02.2021 14:31 Ответить
На родном, бурятском языке Венедиктовой это означает:
"Ідіть всі в ср@ку!"
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18.02.2021 16:20 Ответить
 
 