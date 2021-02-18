Реформа органів прокуратури фактично завершена, - Венедіктова
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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова стверджує, що реформа органів прокуратури в Україні фактично завершена.
Про це вона сказала під час звіту в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Попри сумніви всіх скептиків щодо продовження реформи зі зміною генерального прокурора, я готова вам відзвітувати, що наразі вона вже фактично завершена. Що ми маємо за її результатами? Загалом в органах прокуратури атестацію успішно пройшли дві третини прокурорів (64%) – 7157 із 11166 працівників", - сказала Венедіктова.
Генпрокурор нагадала, що з 2 січня 2020 року розпочав роботу Офіс Генпрокурора, а з 11 вересня 2020 року почали працювати обласні прокуратури.
"Найближчим часом розпочнуть роботу окружні прокуратури. І на цьому ми остаточно завершимо реформу органів прокуратури", - додала Венедіктова.
Нагадаємо, раніше Венедіктова повідомила, що кадрове перезавантаження органів прокуратури завершено.
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да идет бы она на Путина.
б*же, хорошо шо фото в наморднике, бо рожа эта как уродливый истукан Уродина-матьвашу(хочется взять РПГ)
ВАЗеленська диктатура крокує по країні.
73, уря ?!!
які ж ви всі брехливі, всі 73/43%зебіли...
не буде у нашій країні діла!
"Ідіть всі в ср@ку!"