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Реформа органів прокуратури фактично завершена, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Реформа органів прокуратури фактично завершена, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова стверджує, що реформа органів прокуратури в Україні фактично завершена.

Про це вона сказала під час звіту в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Попри сумніви всіх скептиків щодо продовження реформи зі зміною генерального прокурора, я готова вам відзвітувати, що наразі вона вже фактично завершена. Що ми маємо за її результатами? Загалом в органах прокуратури атестацію успішно пройшли дві третини прокурорів (64%) – 7157 із 11166 працівників", - сказала Венедіктова.

Генпрокурор нагадала, що з 2 січня 2020 року розпочав роботу Офіс Генпрокурора, а з 11 вересня 2020 року почали працювати обласні прокуратури.

"Найближчим часом розпочнуть роботу окружні прокуратури. І на цьому ми остаточно завершимо реформу органів прокуратури", - додала Венедіктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після проведення атестації в прокуратурі вакантні 30% посад, - Венедіктова

Нагадаємо, раніше Венедіктова повідомила, що кадрове перезавантаження органів прокуратури завершено.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Реформа органов прокуратуры фактически завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7152
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18.02.2021 10:46
+16
Это как. Беня через Портнова все подмял под себя? Это и так понятно.
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18.02.2021 10:48
+13
Всего в органах прокуратуры аттестацию успешно прошли две трети прокуроров (64%) - 7157 из 11166 работников", - сказала Венедиктова, которая сама аттестацию не прошла и заняла должность незаконно.
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18.02.2021 10:51
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Реформа органов прокуратуры фактически завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7152
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18.02.2021 10:46 Відповісти
сексизм сексизмом, але тут виправдане навіть рукоприкладство(((
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18.02.2021 10:47 Відповісти
Это как. Беня через Портнова все подмял под себя? Это и так понятно.
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18.02.2021 10:48 Відповісти
Все люстрированные восстановились, и получили денежные компенсации за пропущенные годы...
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18.02.2021 10:48 Відповісти
Реформа органов прокуратуры фактически завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1497
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18.02.2021 10:50 Відповісти
марення кацапоїдної потвори
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18.02.2021 10:49 Відповісти
Под завершением реформы она подразумевает расстановку своих людей на ключевых должностях? Не так ли?
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18.02.2021 10:50 Відповісти
Сталинистка чет сказала....
да идет бы она на Путина.
б*же, хорошо шо фото в наморднике, бо рожа эта как уродливый истукан Уродина-матьвашу(хочется взять РПГ)
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18.02.2021 10:51 Відповісти
Всего в органах прокуратуры аттестацию успешно прошли две трети прокуроров (64%) - 7157 из 11166 работников", - сказала Венедиктова, которая сама аттестацию не прошла и заняла должность незаконно.
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18.02.2021 10:51 Відповісти
Так и конкурсов реально не было. Все в ручном режиме.
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18.02.2021 11:01 Відповісти
Осталось посадить Порошенка и будет полная рихфформа и удовлетворение всей зеленой компашки.
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18.02.2021 10:52 Відповісти
нельзя его садить. ОПЗЖ садить надо. Изза опзж началась буча на востоке и в крыму.
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18.02.2021 10:55 Відповісти
а Царев даже в лицо получил от народа за это.
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18.02.2021 10:55 Відповісти
сарказм до 73/43%зебілів туго доходить, туго...
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18.02.2021 10:58 Відповісти
Иногда он не уместен, до некоторых это тоже не доходит.
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18.02.2021 11:02 Відповісти
Верим. Иначе Антоненко и другие патриоты не сидели бы в сизо.
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18.02.2021 10:53 Відповісти
Створено орган, який діє не за Законом, а по команді і по понятіям. Все, як і планували фуйло- портнов та беня з його бубочкою.
ВАЗеленська диктатура крокує по країні.
73, уря ?!!
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18.02.2021 10:55 Відповісти
"...аттестацию успешно ПОРЕШАЛИ две трети прокуроров (64%) - 7157 из 11166 работников" А тестировали Портнов и Ко? Утверждала Венедиктова? Тогда Украина может спать спокойно! Закон в надежных руках! Граница на замке..., как ОАСК и Конституционный суд!
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18.02.2021 10:56 Відповісти
всю бенедіктову брехню мої вуха винести не змогли - перемикав канали.
які ж ви всі брехливі, всі 73/43%зебіли...
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18.02.2021 10:56 Відповісти
А мы и не заметили.
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18.02.2021 11:01 Відповісти
Реформа пройшла. Будемо сподіватись що прокуратура буде працювати краще.
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18.02.2021 11:04 Відповісти
Ну теперь заживем.
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18.02.2021 11:06 Відповісти
тільки осталось ген прокурора поміняти і тоді начнеться реформа
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18.02.2021 11:06 Відповісти
Я теж лишень до половини дослухав оті відповіді,по формі гарні і прилизані,а по суті пусті і глупі...Хоча глупство стало візитною карткою зелених...Та й нардепи теж не надто старались,пам"ятали,що лишень ота дама з "раскосимі і жаднимі очима" може позбавити їх нардепства...
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18.02.2021 11:10 Відповісти
Проститутка портновская, она только НАЧНЕТСЯ, когда ты, хабалка дурная, на кичу сядешь, вместе со своим боссом)
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18.02.2021 11:30 Відповісти
Реформа органів прокуратури фактично завершена, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8734
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18.02.2021 11:31 Відповісти
молодець. "фактично" рехворматорка. чекай на оцінки... персональні.)
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18.02.2021 11:32 Відповісти
Реформа органів прокуратури фактично завершена, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 2788
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18.02.2021 11:36 Відповісти
Реформа органів прокуратури фактично завершена, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6649
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18.02.2021 11:50 Відповісти
Ніколи в наший державі не буде порядку. Тому, що президентів призначають олігархі, або самі олігархі стають президентами. Далі , президенти призначають ген. прокурорів, буває, що і без юр. освіти . Ген. прокурори призначають прокурорів уже під себе. Якесь замкнуте коло...
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18.02.2021 11:54 Відповісти
Поки не посаджаємо усю цю свору на вила -
не буде у нашій країні діла!
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18.02.2021 14:12 Відповісти
Прикольно. Как можно закончить то, что и не начиналось?
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18.02.2021 11:59 Відповісти
"Перезагрузка" прокуратури завершена. Порядні люди пішли, "кадри" Януковича і Портнова вернулись. Служу Зеленському!
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18.02.2021 12:09 Відповісти
Реформа органів прокуратури фактично завершена, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1305
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18.02.2021 13:01 Відповісти
Сама основна та головна реформа генпрокуратури - це те,що її перейменувалив офіс.Не просто реформа,а Реформище! Ну і чого вам ще треба,пересічні?
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18.02.2021 14:07 Відповісти
64% честных прокуроров? У меня кот сдох от смеха ,когда я ему это прочитал! Как то она опозорилась , надо 73%, а 64% - как то не по зеленски!Учитывая что вся эта шобла работала еще при Пшонке , я представляю уровень их честности!
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18.02.2021 14:10 Відповісти
Дуже і дуже сумнівно.
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18.02.2021 14:23 Відповісти
Куриця, яка реформа якщо ти ще там сидиш!!!!!!!!!
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18.02.2021 14:31 Відповісти
На родном, бурятском языке Венедиктовой это означает:
"Ідіть всі в ср@ку!"
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18.02.2021 16:20 Відповісти
 
 