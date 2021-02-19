ГБР расследует возможную служебную халатность главы Луганской ОГА Гайдая в деле о пожарах, - "слуга народа" Ткаченко

Факты возможной служебной халатности главы Луганской военно-гражданской администрации (ВГА) Сергея Гайдая о бездеятельности при распределении израсходованных в 2018-2020 годах средств Государственного фонда охраны окружающей природной среды будут изучены в досудебном расследовании.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил член временной следственной комиссии (ВСК) парламента по расследованию причин возникновения масштабных пожаров в Луганской области в 2020 году Максим Ткаченко (фракция "Слуга народа").

"Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможной служебной халатности главы Луганской ВГА относительно бездеятельности при распределении израсходованных в 2018-2020 годах средств Государственного фонда охраны окружающей природной среды. Об этом ГБР проинформировало членов ВСК", - рассказал Ткаченко.

По его словам, в ответ на запрос ВСК ГБР также проинформировало, что шести должностным лицам подразделений Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Руководитель ВСК нардеп "Слуги народа" Руслан Горбенко рассказал, что в настоящее время у ВСК уже много информации, а "после каждого заседания становятся известны новые факты".

Читайте: "Слуги народа" хотят создать ВСК для расследования пожаров на Луганщине

Напомним, на территории Луганской области в течение недели продолжалось тушение пожаров в природных экосистемах, которые возникли 30 сентября и 1 октября. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

Во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления дымом, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов, 4 человека - причина гибели устанавливается. Таже пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Позже стало известно, что ГБР расследует возможную служебную халатность чиновников ГСЧС.

Читайте: На Луганщине пожаром охвачены 9,3 тыс. га. К тушению привлечены два самолета и вертолет: "режим тишины" подтвердили, - ОГА