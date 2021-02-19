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ГБР расследует возможную служебную халатность главы Луганской ОГА Гайдая в деле о пожарах, - "слуга народа" Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ГБР расследует возможную служебную халатность главы Луганской ОГА Гайдая в деле о пожарах, -

Факты возможной служебной халатности главы Луганской военно-гражданской администрации (ВГА) Сергея Гайдая о бездеятельности при распределении израсходованных в 2018-2020 годах средств Государственного фонда охраны окружающей природной среды будут изучены в досудебном расследовании.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил член временной следственной комиссии (ВСК) парламента по расследованию причин возникновения масштабных пожаров в Луганской области в 2020 году Максим Ткаченко (фракция "Слуга народа").

"Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможной служебной халатности главы Луганской ВГА относительно бездеятельности при распределении израсходованных в 2018-2020 годах средств Государственного фонда охраны окружающей природной среды. Об этом ГБР проинформировало членов ВСК", - рассказал Ткаченко.

По его словам, в ответ на запрос ВСК ГБР также проинформировало, что шести должностным лицам подразделений Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Руководитель ВСК нардеп "Слуги народа" Руслан Горбенко рассказал, что в настоящее время у ВСК уже много информации, а "после каждого заседания становятся известны новые факты".

Читайте: "Слуги народа" хотят создать ВСК для расследования пожаров на Луганщине

Напомним, на территории Луганской области в течение недели продолжалось тушение пожаров в природных экосистемах, которые возникли 30 сентября и 1 октября. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

Во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления дымом, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов, 4 человека - причина гибели устанавливается. Таже пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Позже стало известно, что ГБР расследует возможную служебную халатность чиновников ГСЧС.

Читайте: На Луганщине пожаром охвачены 9,3 тыс. га. К тушению привлечены два самолета и вертолет: "режим тишины" подтвердили, - ОГА

Автор: Богдан Гуньковський
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Оно - воплощение коррупции
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19.02.2021 14:44 Ответить
Знов купа підозр і жодного вироку !!!)))
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19.02.2021 14:48 Ответить
Корупціонери наполеглево та завзято борються з корупцією !!!)))
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19.02.2021 14:49 Ответить
ГБР расследует возможную служебную халатность главы Луганской ОГА Гайдая в деле о пожарах, - "слуга народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 8689 Неплохо бы нагнуть в извращённой форме того, кто этого Гайдая в его кресло усадил.
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19.02.2021 14:51 Ответить
Балогу? Его что то нагинают-нагинают, а ему пох
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19.02.2021 14:53 Ответить
ГБР расследует возможную служебную халатность главы Луганской ОГА Гайдая в деле о пожарах, - "слуга народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 8166
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19.02.2021 14:54 Ответить
https://twitter.com/neumerherwam/status/1362719935034765312
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19.02.2021 15:02 Ответить
Дивно, як так у наших керманичів виходить? З одного боку голову Луганської ОДА Гайдая звинувачують у службовій недбалості, а в січні цього року він отримує найвищу зарплату серед голів ОДА в Україні - більше 80 тис.грн.
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19.02.2021 19:11 Ответить
 
 