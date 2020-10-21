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"Слуги народа" хотят создать ВСК для расследования пожаров на Луганщине

Народный депутат фракции партии "Слуга народа" Руслан Горбенко и зампредседателя фракции СН Максим Ткаченко инициируют создание ВСК по расследованию пожаров на Луганщине.

Об этом народные депутаты сообщили на совместном брифинге в Верховной Раде 20 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"2020 и год, к сожалению, принес Луганщине и всей Украине не только потери в виде коронавируса и пандемии, а также крупнейшие пожары за последние 50 лет в нашем регионе. Три пожара, пострадало и уничтожено более тысячи домов, к сожалению, мы потеряли более 20-ти граждан Украины, которые заживо сгорели в этих пожарах", - сказал Горбенко.

Одна из задач ВСК - выяснить причины более чем 20-ти очагов возгораний в Луганской области, которые привели к масштабным пожарам.

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"Также наша задача - выяснить, почему правоохранительные органы Луганщины не реагировали на массовую вырубку лесов. Может быть, это было одной из причин таких массовых масштабов, чтобы скрыть эту вырубку. Также вторая задача - это выяснить, почему органы местного самоуправления, а также глава ВГА Луганской области не предупредил этой трагедии на Луганщине путем профилактических работ по проверке органов ГСЧС, а также работы департамента ГСЧС ВГА Луганской области и департамента природных ресурсов", - отметил Горбенко.

Как сообщалось, на территории Луганской области в течение недели продолжалось тушение пожаров в природных экосистемах, возникших 30 сентября и 1 октября. Самая сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.

Также на Цензор.НЕТ: Крупные пожары на Луганщине были умышленно вызваны российскими вооруженными формированиями: Украина в ОБСЕ. ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (29234) ВСК (458) пожар (5936) Слуга народа (2629) Ткаченко Максим (22) Горбенко Руслан (7) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+13
Скажіть хто-небудь цим слугам уродів, шо оркі підпалювали, є навіть відео.
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21.10.2020 03:52
+9
а что там с вагнеровцами?
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21.10.2020 06:45
+6
Все дуже просто, вони - збирають каплі примарної надії в оці піарзусилля, вони викопують усі теми, вирішення проблеми з яких можна обіцянками відтягти на післявиборний час , ну це як 4000 євро для вчителів... Нелох зробив усе щоб допомогти своїм мікробам на виборах, він безталанно-пафосно прочитав свій текс у ВР. Він безсоромнохвалькувато набрехав про не свої досягнення й змовчав про своє амаргедонське сцарювання . Тому набераємося терпіння й слухаємо, на чому вони ще пропіаряться ... Й маємо надію на те, як усі соціологи отримають вирок після виборів.
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21.10.2020 04:44
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Шановні активісти , ми вже наслухалися, що людям можна все, що не заборонено, а президенту можна тільки те , що йому прописано законом . Зараз ми маємо президента порушника закону , але він є й прикладом, як це все сходить з рук йому в день тиші. Тому на максимум дільниць треба вийти зі своїми питаннями , не згадуючи владу чи свою партію чи іншу ненависну - А ПРОСТО ЗІ ВОЇМИ ПИТАННЯМИ на перекір тим, які будуть могильщики країни у білих мантіях від ЗЕ. Зробити такий флешмоб АНТИОПИТУВАННЯ - й нехай чергові чи викликані до дільниці аваківці вирішують, хто більший порушник закону , адже в Україні президент кожен.
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21.10.2020 03:35 Ответить
Скажіть хто-небудь цим слугам уродів, шо оркі підпалювали, є навіть відео.
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21.10.2020 03:52 Ответить
Все дуже просто, вони - збирають каплі примарної надії в оці піарзусилля, вони викопують усі теми, вирішення проблеми з яких можна обіцянками відтягти на післявиборний час , ну це як 4000 євро для вчителів... Нелох зробив усе щоб допомогти своїм мікробам на виборах, він безталанно-пафосно прочитав свій текс у ВР. Він безсоромнохвалькувато набрехав про не свої досягнення й змовчав про своє амаргедонське сцарювання . Тому набераємося терпіння й слухаємо, на чому вони ще пропіаряться ... Й маємо надію на те, як усі соціологи отримають вирок після виборів.
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21.10.2020 04:44 Ответить
Дык , это антипиар... Они тока ща вдуплили , шо им надо выяснить. К концу каденции , такими темпами, не успеют.
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21.10.2020 05:14 Ответить
Сегодня им пофиг- выборы главное, а не каденция . Если их выборы не опустят - плохи дела... Плохи могут дела быть и на выборах - если правда, что Ахметов дает бабки на Вовкин опрос. Ахметка умеет и знает как титушками выборы делать ... А если Ахметка все же откладывает свои яйца только в корзинки опозажопистов и Слуг Нелоха то совсем все хреново.
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21.10.2020 05:39 Ответить
Дык, с выборами можна доиграться до прекращения каденции, как они этого не понимают... Ведь Армия - за народ.
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21.10.2020 05:43 Ответить
Еще есть серый кардинал украинской политики - еще и силовик в придачу. Как-то не слышно его совсем стало с клятвами преданности служению правопорядку на выборах- Арсенка молчалив стал . А почему? Провал по делу убийства Шеремета его сковало или?
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21.10.2020 05:51 Ответить
Марно. Хіба не видно, що ***....і?
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21.10.2020 07:01 Ответить
Так в этом и смысл создания ВСК.
ВСК (типа очень компетентная комиссия) сделает официальные выводы, что прямых доказательств того, что это были именно орки - нет! Да, мол был поджог, который могли сделать заинтересованные в дестабилизации "мира", не будем говорить кто, но у него был "бизнес на крови" (а мирный план Бубочки его испортил).
Это конечно шутка и Пороха обвинять не будут, но ВСК нужна именно для того чтобы отвести от орков....после чего можно опять говорить что "мирный" план "работает" и пождоги с этим не связаны
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21.10.2020 09:44 Ответить
верно.
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21.10.2020 04:29 Ответить
Старательные дураки хуже пожаров и любых эпидемий
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21.10.2020 04:36 Ответить
СН хотят выяснить, почему правоохранительные органы Луганщины не реагировали на массовую вырубку лесов. - Дык, лес хоть в дело пошел, а так бы и ле сгорел.
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21.10.2020 05:11 Ответить
вторая задача - это выяснить, почему органы местного самоуправления, а также глава ВГА Луганской области не предупредил этой трагедии ... от дурбыцалы царя небесного... На передовой, ходить с косой по минному полю , косить траву и сухостой?
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21.10.2020 05:18 Ответить
Насчет выяснить и наказать органы самоуправления - это плагиат фраз из контекста решений пленумов ЦК КПСС... Как это зебики не приплели сюда знаменитую речовку тов Брежнева, генсека ЦК КПСС Председателя Президиума Верховного совета СССР, на июльском 1976-го года пленуме ЦК КПСС. мол, если подойти к этому вопросу с банальной точки зрения, то нельзя игнорировать парадоксальными тенденциями развития ЗЕпопулизма ибо триединая задача построения ЗЕпирамиды заключается в следующем: Создание материально-технической базы(для перевода в офшоры), слияние государственной собственности с ЗЕсобственностью И наконец, третье: воспитание в ЗЕчеловеке тех качеств, которые присущи ЗЕклоунаде.
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21.10.2020 05:30 Ответить
"Слуги народа" хотят создать ВСК для расследования пожаров на Луганщине - Цензор.НЕТ 8773
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21.10.2020 06:32 Ответить
а что там с вагнеровцами?
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21.10.2020 06:45 Ответить
Благополучно вернулися в Росію, живі і здорові. Тому і немає потреби створювати ВСК.
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21.10.2020 07:05 Ответить
зє поїхало в оман на таємну стрєлку,
зє назначає кумів сватів друзів,
зє злив американо-британо-українську операцію вагнерівців.
Ні, блєять, ми створимо ТСК про те що відомо усім і докази цього беззаперечні.
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21.10.2020 06:47 Ответить
Зєуроди торгуються, типу ось вам ВСК по пожежам і відчепіться зі своїми вагнерівцями.
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21.10.2020 07:51 Ответить
Саме так!
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21.10.2020 07:55 Ответить
Будуть шукати візитівки Яроша?
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21.10.2020 07:05 Ответить
переходів з лугандоном навідкривали...а тепер шукають хто підпалив )))так не зупиняються..збираються ще в Золотому відкрить..транспротний дорогу з Сєверодонкцьку лаштують..щоб сепарам зручніше було степи на ходу підпалювать
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21.10.2020 07:12 Ответить
Слуги-уроди відмазують кацапів.
У них всі винуваті, крім рашистів.
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21.10.2020 09:07 Ответить
Ну да, ну да.
Створіть. І видимість роботи, і можливість відмазати кацапів, і спосіб скоротити армію, звинувативши в невмінні користуватися сірниками.
Не держзрадою ж зЕзідента та його завхоза вам займатися.
Вражини плісняві.
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21.10.2020 09:49 Ответить
Підтримую попередні дописи: Бо щось затихло про вияснення зради в ОП (за "вагнерівців)... Невже думають що таке можна забути чи пробачити? А може треба підняти хвилю нагадувань у соцмережах?
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21.10.2020 10:08 Ответить
 
 