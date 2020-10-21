"Слуги народа" хотят создать ВСК для расследования пожаров на Луганщине

Народный депутат фракции партии "Слуга народа" Руслан Горбенко и зампредседателя фракции СН Максим Ткаченко инициируют создание ВСК по расследованию пожаров на Луганщине.

Об этом народные депутаты сообщили на совместном брифинге в Верховной Раде 20 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"2020 и год, к сожалению, принес Луганщине и всей Украине не только потери в виде коронавируса и пандемии, а также крупнейшие пожары за последние 50 лет в нашем регионе. Три пожара, пострадало и уничтожено более тысячи домов, к сожалению, мы потеряли более 20-ти граждан Украины, которые заживо сгорели в этих пожарах", - сказал Горбенко.

Одна из задач ВСК - выяснить причины более чем 20-ти очагов возгораний в Луганской области, которые привели к масштабным пожарам.

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"Также наша задача - выяснить, почему правоохранительные органы Луганщины не реагировали на массовую вырубку лесов. Может быть, это было одной из причин таких массовых масштабов, чтобы скрыть эту вырубку. Также вторая задача - это выяснить, почему органы местного самоуправления, а также глава ВГА Луганской области не предупредил этой трагедии на Луганщине путем профилактических работ по проверке органов ГСЧС, а также работы департамента ГСЧС ВГА Луганской области и департамента природных ресурсов", - отметил Горбенко.

Как сообщалось, на территории Луганской области в течение недели продолжалось тушение пожаров в природных экосистемах, возникших 30 сентября и 1 октября. Самая сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.

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