"Слуги народу" хочуть створити ТСК для розслідування пожеж на Луганщині

Народний депутат фракції партії "Слуга народу" Руслан Горбенко і заступник голови фракції СН Максим Ткаченко ініціюють створення ТСК з розслідування пожеж на Луганщині.

Про це народні депутати повідомили на спільному брифінгу у Верховній Раді 20 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"2020-й рік, на жаль, завдав Луганщині та всій Україні не тільки втрат у вигляді коронавірусу й пандемії, а також найбільші пожежі на останні 50 років у нашому регіоні. Три пожежі, постраждало і знищено понад тисячу будинків, на жаль, ми втратили більш ніж 20 громадян України, які живцем згоріли в цих пожежах", - сказав Горбенко.

Одне із завдань ТСК - з'ясувати причини більш ніж 20-ти осередків займань у Луганській області, які призвели до масштабних пожеж.

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"Також наше завдання - з'ясувати, чому правоохоронні органи Луганщини не реагували на масову вирубку лісів. Може бути, це було однією з причин таких масових масштабів, щоб приховати цю вирубку. Також друге завдання - це з'ясувати, чому органи місцевого самоврядування, а також глава ВГА Луганської області не запобіг цій трагедію на Луганщині шляхом профілактичних робіт з перевірки органів ДСНС, а також роботи департаменту ДСНС ВГА Луганської області та департаменту природних ресурсів", - зазначив Горбенко.

Як повідомлялося, на території Луганської області протягом тижня тривало гасіння пожеж у природних екосистемах, що виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найскладніша ситуація склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєверодонецького районів, де до зони ураження потрапили 32 населені пункти.

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