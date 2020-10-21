"Слуги народу" хочуть створити ТСК для розслідування пожеж на Луганщині
Народний депутат фракції партії "Слуга народу" Руслан Горбенко і заступник голови фракції СН Максим Ткаченко ініціюють створення ТСК з розслідування пожеж на Луганщині.
Про це народні депутати повідомили на спільному брифінгу у Верховній Раді 20 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"2020-й рік, на жаль, завдав Луганщині та всій Україні не тільки втрат у вигляді коронавірусу й пандемії, а також найбільші пожежі на останні 50 років у нашому регіоні. Три пожежі, постраждало і знищено понад тисячу будинків, на жаль, ми втратили більш ніж 20 громадян України, які живцем згоріли в цих пожежах", - сказав Горбенко.
Одне із завдань ТСК - з'ясувати причини більш ніж 20-ти осередків займань у Луганській області, які призвели до масштабних пожеж.
"Також наше завдання - з'ясувати, чому правоохоронні органи Луганщини не реагували на масову вирубку лісів. Може бути, це було однією з причин таких масових масштабів, щоб приховати цю вирубку. Також друге завдання - це з'ясувати, чому органи місцевого самоврядування, а також глава ВГА Луганської області не запобіг цій трагедію на Луганщині шляхом профілактичних робіт з перевірки органів ДСНС, а також роботи департаменту ДСНС ВГА Луганської області та департаменту природних ресурсів", - зазначив Горбенко.
Як повідомлялося, на території Луганської області протягом тижня тривало гасіння пожеж у природних екосистемах, що виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найскладніша ситуація склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєверодонецького районів, де до зони ураження потрапили 32 населені пункти.
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ВСК (типа очень компетентная комиссия) сделает официальные выводы, что прямых доказательств того, что это были именно орки - нет! Да, мол был поджог, который могли сделать заинтересованные в дестабилизации "мира", не будем говорить кто, но у него был "бизнес на крови" (а мирный план Бубочки его испортил).
Это конечно шутка и Пороха обвинять не будут, но ВСК нужна именно для того чтобы отвести от орков....после чего можно опять говорить что "мирный" план "работает" и пождоги с этим не связаны
зє назначає кумів сватів друзів,
зє злив американо-британо-українську операцію вагнерівців.
Ні, блєять, ми створимо ТСК про те що відомо усім і докази цього беззаперечні.
У них всі винуваті, крім рашистів.
Створіть. І видимість роботи, і можливість відмазати кацапів, і спосіб скоротити армію, звинувативши в невмінні користуватися сірниками.
Не держзрадою ж зЕзідента та його завхоза вам займатися.
Вражини плісняві.