Сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ, занимавшемуся фальсификацией документов против автомайдановцев, - ГБР
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Сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ, который занимался фальсификацией документов для привлечения к административной ответственности и лишения прав участников движения "Автомайдан".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В ходе расследования собраны доказательства и сообщено о подозрении бывшему инспектору дорожно-патрульной службы ГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве в незаконном препятствовании акциям протеста, а также служебном подлоге документа.
"Указанный правоохранитель в января 2014 года составил официальные документы, которые были использованы в качестве доказательства вины активиста по делу об административном правонарушении, что привело к незаконному привлечению участника "Автомайдана" к административной ответственности и лишении его права управления транспортными средствами с целью сделать невозможным продолжение с его стороны протестных акций", - говорится в сообщении.
Такие действия, по мнению правоохранителей, должны были остановить других активистов участвовать в этом движении.
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