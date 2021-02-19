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Сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ, занимавшемуся фальсификацией документов против автомайдановцев, - ГБР

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ, занимавшемуся фальсификацией документов против автомайдановцев, - ГБР

Сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ, который занимался фальсификацией документов для привлечения к административной ответственности и лишения прав участников движения "Автомайдан".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В ходе расследования собраны доказательства и сообщено о подозрении бывшему инспектору дорожно-патрульной службы ГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве в незаконном препятствовании акциям протеста, а также служебном подлоге документа.

"Указанный правоохранитель в января 2014 года составил официальные документы, которые были использованы в качестве доказательства вины активиста по делу об административном правонарушении, что привело к незаконному привлечению участника "Автомайдана" к административной ответственности и лишении его права управления транспортными средствами с целью сделать невозможным продолжение с его стороны протестных акций", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-судье Царевич, лишавшей прав автомайдановцев за пробег в Межигорье, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

Такие действия, по мнению правоохранителей, должны были остановить других активистов участвовать в этом движении.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+2
шо творится, зеленского подменили?
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19.02.2021 20:58
+1
Сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ, занимавшемуся фальсификацией документов против автомайдановцев, - ГБР - Цензор.НЕТ 3693
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19.02.2021 20:58
+1
ні. просто на деякий час у нього кокс відібрали. Сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ, занимавшемуся фальсификацией документов против автомайдановцев, - ГБР - Цензор.НЕТ 5034

Сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ, занимавшемуся фальсификацией документов против автомайдановцев, - ГБР - Цензор.НЕТ 9573
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19.02.2021 21:02
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шо творится, зеленского подменили?
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19.02.2021 20:58 Ответить
ні. просто на деякий час у нього кокс відібрали. Сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ, занимавшемуся фальсификацией документов против автомайдановцев, - ГБР - Цензор.НЕТ 5034

Сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ, занимавшемуся фальсификацией документов против автомайдановцев, - ГБР - Цензор.НЕТ 9573
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19.02.2021 21:02 Ответить
Пгивет Югию Витальевичу Сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ, занимавшемуся фальсификацией документов против автомайдановцев, - ГБР - Цензор.НЕТ 5318
17 березня 2017 року «Вишки Бойка» вже все: Як ГПУ поховала справи на $800 млн

У п'ятницю 10 березня на свободу вийшов колишній заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Олександр Кацуба
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19.02.2021 21:18 Ответить
14 марта 2017 года Луценко в эфире канала ZIK заявил, что Кацуба дал показания против членов организованной преступной группы, членом которой являлся он сам. Также, по словам Луценко, он компенсировал государству 100 млн грн.

15 марта "Наші гроші" сообщили, что 10 марта Шевченковский райсуд Киева отпустил Кацубу на свободу и снял арест с его имущества.

В этот же день в ГПУ заявили, что Кацуба пошел на сделку со следствием, заплатил 100 млн грн и вышел из Лукьяновского СИЗО Киева.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/lucenko-ob-aleksandre-kacube-ne-melkaya-no-soshka-192617.html
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19.02.2021 21:34 Ответить
Так шо? Бойко, как член организованного злочынного угруповання, уже пятый год сидит?
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19.02.2021 21:38 Ответить
так нічого . і при зєсцикуну не сяде. Сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ, занимавшемуся фальсификацией документов против автомайдановцев, - ГБР - Цензор.НЕТ 9126 бєня забере всі його активи собі.
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19.02.2021 21:41 Ответить
Сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ, занимавшемуся фальсификацией документов против автомайдановцев, - ГБР - Цензор.НЕТ 3693
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19.02.2021 20:58 Ответить
Все что смогла сделать уже вторая власть это сообщить о подозрении шестерке, которая выполняла незаконный приказ... ни слова о том почему он это делал... это была его личная инициатива?!
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19.02.2021 20:58 Ответить
Судя по новостям, такое впечатление, что сейчас лето 2014 года, а не зима 2021...Хотя нет, сейчас же рыгореванш, а тогда был безальтеративный патриот
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19.02.2021 21:01 Ответить
зебилам сцут в глаза, а они причмокивают. Что там уже электричество перестали покупать в *********?! А наш - закрыли?! А как поживают расследования убийств Евромайдановцев?!
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19.02.2021 21:55 Ответить
Понимаешь ли, порохобот. Вот я с тобой согласен. Зебил делает недостаточно, можно сказать мало. Но вы ж воете как белуги шо надо вернуть взад того, кто вообще нихрена не делал из того, что обещал. А ты, подЫхай ровненько, посмокчи рошенку и ответь себе на вопрос - обещал ли зебил то что ты ему закидаешь? Нет? А пебил?
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19.02.2021 22:03 Ответить
****,беларусам всё это ещё только предстоит.Ничего справимся.
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19.02.2021 21:10 Ответить
Даже немного удивлен таким новостям! При Зеленском все новости были антимайдановскими! Я встал в стойку ежа, напряг иголки, и сегодня слышать то, о чем хотелось слышать всегда, удивительно! Что-то толкает Зеленского под зад, и он делает резкие реверансы в сторону Запада и Америки, перестав мечтать о глазах Путина! Дай-то Бог! Но преследовать атошников и волонтеров еще не прекратил! А особенно, девочек! С девочками, он херой!
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19.02.2021 21:27 Ответить
А когда обьявят подозрение татарову и портнову, которые организовывали преследования Евромайдановцев?
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19.02.2021 21:53 Ответить
Это сильно предъявить претензию экс сотруднику ГАИ!бА действующим судьям выносившим решения , тоже будете предъявлять подозрения когда они на пенсию отправятся?
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20.02.2021 10:29 Ответить
 
 