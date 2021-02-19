Данилов: СНБО не собирался вводить санкции против Макеенко и закрывать "Прямой"
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Никаких предпосылок для закрытия телеканала "Прямой" не существовало.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
Обнародованное накануне обращение Петра Порошенко, в котором он заявил об угрозе телеканалу "Прямой", Данилов прокомментировал так: "Мне очень странно слышать, скажем так. А на основании чего? И что? И почему так беспокоится Петр Алексеевич совместно с членом "Партии регионов" Макеенко? Что случилось? Никаких оснований для того, чтобы что-то происходило, в аппарате Совета безопасности и обороны не рассматривалось".
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Слова Порошенко о том, что он получил 18 сообщений о том, что СНБО якобы планирует ввести санкции против Макеенко и закрыть телеканал "Прямой", Данилов прокомментировал так: "Я не знаю, кто присылал ему сообщение. Если вы обратили внимание, то в последнее время никакой информации о заседании СНБО в СМИ до проведения заседания СНБО не поступает. Если кто-то там Петра Алексеевича шантажировал - ну, может, он зря потратил свои деньги? Я не знаю, зачем это делать".
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Пожалуйста, подождите...
Але для тупої сої то була одна з його найвидатніших перемог!
Для того, чтобы дать простую, но исчерпывающую характеристику его калибра, достаточно сказать о том, что он - единственный человек, которого боится и ненавидит Путин.
Его побаиваются, но уважают в Европе и даже Трамп, с его татуировкой на известном месте, на которой изображены кочегары, бросающие уголь из-за кремлевских башен - тоже не стал с ним связываться.
И вот если взять его сменщика и описать то, как к нему относился Трамп, относится Путин и за кого его держат в Европе, то все встанет на место.
И не вам , малоросам и ватникам портновским , осуждать Порошенка , так как вам до его уровня никогда не дорости !
и поймешь что это вовсе не анекдот
- Придбав.
Ціна каналу впала із-за інформації про можливі санкції до попереднього власника?
- Вочевидь, впала.
Думаю, Порошенко, как прекрасный стратег этот ужин и звонки устроил специально, чтобы посол США всё услышала и уж как-то распорядилась этой информацией.
Ну а потом еще и добил этих дурачков окончательно, переоформив канал на себя.
Программу передач на следующую неделю собирались обсудить.
Мандель же сказала, значит, так и есть.
Не пыли, верим и так...
По ходу і СНБО не функціонує, так же ж?
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Я так думаю, що брешеш ти.
полковник Исаев,в канцелярии Гитлера ходят упорные слухи,что вы женаты на Оксане Марченко...
Ну что вы, герр Мюллер, Оксана Марченко моя кума...
А мы будем смотреть на реальные результаты, а не на информационную шелуху от ботов.🙂
Идет мужик по улице и изо всех сил руками машет. Подходит к нему прохожий и спрашивает:
- Ты чего руками машешь?
- Не мешай. Крокодилов отгоняю.
- Так здесь нет никаких крокодилов!
- Вот потому и нет!