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Новини Політика України
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Данілов (1191) Макеєнко (16) Порошенко (13234) РНБО (1721) шоу_Шустера (309) Прямий_канал (58)

Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макеєнка і закривати "Прямий"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макеєнка і закривати

Жодних передумов для закриття телеканалу "Прямий" не існувало.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Оприлюднене напередодні звернення Петра Порошенка, в якому він заявив про загрозу телеканалу "Прямий", Данілов прокоментував так: "Мені дуже дивно чути, скажімо так. А на підставі чого? І нащо? І чому так турбується Петро Олексійович спільно з членом "Партії регіонів" Макеєнком? Що сталося? Ніяких підстав для того, щоб щось відбувалося, в апараті Ради безпеки і оборони не розглядалося".

Читайте також: Порошенко купив телеканал "Прямий"

Слова Порошенка про те, що він отримав 18 повідомлень про те, що РНБО нібито планує ввести санкції проти Макеєнка і закрити телеканал "Прямий", Данілов прокоментував так: "Я не знаю, хто надсилав йому повідомлення. Якщо ви звернули увагу, то останнім часом жодної інформації щодо засідання РНБО в ЗМІ до проведення засідання РНБО не поступає. Як хтось там Петра Олексійовича шантажував - ну, може, він дарма витратив свої гроші? Я не знаю, нащо це було робити".

Читайте також: Закривати телеканал "Прямий" РНБО не планувала, - Мендель
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Топ коментарі
+25
Так мы зекретинам и поверили)
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19.02.2021 22:26
+24
У Шустера той же Данілов бив себе в груди, що ніякої спецоперації по вагнерівцях не було.
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19.02.2021 22:45
+23
По ходу Прямой хотели закрыть еще месяц назад и это есть запись телеканала Прямой в середине января...Ютьюб в помощь
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19.02.2021 22:29
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Так мы зекретинам и поверили)
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19.02.2021 22:26 Відповісти
Алексе́й Мячесла́вович Дани́лов .... Городской голова Луганска (1994-1997), губернатор Луганской области (2005) Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макєєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 864
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19.02.2021 22:42 Відповісти
Давай биографию и Макеенко сюда,раз уж Данилова выложил.
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19.02.2021 23:22 Відповісти
Мячеславович? Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макеєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 4863 Ого! Евойный папа славил мяч? Футбольный фанат? Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макеєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 6781
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20.02.2021 02:11 Відповісти
Мародер всрався.
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19.02.2021 22:40 Відповісти
Так зекретин вечно всратый,так что не удивительно)
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19.02.2021 22:42 Відповісти
Так. Данілов так і сказав - мародьор оманський всрався.
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19.02.2021 22:44 Відповісти
Та да!!Обісрав усю зебільні рать і нею ж підтерся! Облизуйтесь, дятли! 😁
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19.02.2021 22:45 Відповісти
Ще два роки тому..

Але для тупої сої то була одна з його найвидатніших перемог! Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макєєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 7533
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19.02.2021 23:07 Відповісти
Порох - неоднозначная фигура, с точки зрения большой политики, и тем более - международного уровня.
Для того, чтобы дать простую, но исчерпывающую характеристику его калибра, достаточно сказать о том, что он - единственный человек, которого боится и ненавидит Путин.
Его побаиваются, но уважают в Европе и даже Трамп, с его татуировкой на известном месте, на которой изображены кочегары, бросающие уголь из-за кремлевских башен - тоже не стал с ним связываться.
И вот если взять его сменщика и описать то, как к нему относился Трамп, относится Путин и за кого его держат в Европе, то все встанет на место.
И не вам , малоросам и ватникам портновским , осуждать Порошенка , так как вам до его уровня никогда не дорости !
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20.02.2021 00:26 Відповісти
путло боялся проха..???- новый анекдотттт..- руки жали, а слова---- ты тоже многословен.. а дела???
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20.02.2021 01:43 Відповісти
Боялся и сейчас боится !
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20.02.2021 01:50 Відповісти
ты поинтересуйся реальными потерями кацапья на Донбасе, Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макеєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 5152
и поймешь что это вовсе не анекдот Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макеєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 7291
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20.02.2021 02:13 Відповісти
То він БоХ? Та невже...)))
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20.02.2021 06:34 Відповісти
От чего? 😂
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20.02.2021 00:33 Відповісти
На воре шапка горит!!!
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20.02.2021 11:43 Відповісти
Данилову верить себе навредить. Зеленский, обрабатывай жопу маслом Рошен, Порошенко приготовил тебе большую клизму.
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19.02.2021 22:58 Відповісти
А почему бы и нет? В трындёж о купленном за полдня канале же поверили. Хотя осуществить подобную сделку в такие сроки невозможно физически. Вообще. Никак.
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19.02.2021 23:02 Відповісти
А он его не за пол дня купил)санкции на канал обсуждались еще до вояжа зекретина в Эмираты,так что все было уже готово-это только у зесрани все через сраку...
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19.02.2021 23:41 Відповісти
Та нормально всё. Когда сам у себя покупаешь, там всё быстрее прокатывает.
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19.02.2021 23:49 Відповісти
ты сам у себя даже свой хрен не сможешь купить - обязательно себя нае...шь Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макеєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 4331
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20.02.2021 02:15 Відповісти
Ты точно Полиграф? А то разговариваешь, как Х.есос. Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макеєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 2311
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20.02.2021 09:40 Відповісти
Это ж схера невозможно? Запись в реестре меняется за 5 минут. Накидали типовой договор купли-продажи, поставили подписи - и ура. Час времени с перекурами и кофе-брейком. Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макеєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 257
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20.02.2021 02:15 Відповісти
Там ещё согласование (разрешение) государственных органов нужно, за 5 минут точно не делается, нужно 5 минут и 6 секунд... Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макеєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 3188
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20.02.2021 08:21 Відповісти
Агась... Нехай воно Люсі ці казки читає!)
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19.02.2021 23:03 Відповісти
Походу они Петра обдурили.
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19.02.2021 22:27 Відповісти
этот,который только что волал,что всех раскулачит с 91го года?не смешите)))
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19.02.2021 22:30 Відповісти
Этот хоть "волает" а папередікі вообще молча грабили.
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20.02.2021 08:23 Відповісти
Походу они обкекались типо того притом по полной на все штаны Продолжение следует смотреть следующие серии сериала ЖАБА ДУШИТ ТРЕТИЙ СЕЗОН Данилов: СНБО не собирался вводить санкции против Макеенко и закрывать "Прямой" - Цензор.НЕТ 2198
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19.02.2021 22:34 Відповісти
Зато нотариус поднялся, который с рыга Макеенка на пэцьку канал переоформлял. И пенсийный фонд Данилов: СНБО не собирался вводить санкции против Макеенко и закрывать "Прямой" - Цензор.НЕТ 9730
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19.02.2021 22:36 Відповісти
Головне,щоб тебе не опустили.
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19.02.2021 23:07 Відповісти
куда его, сидящего на бутылке, еще ниже опускать Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макеєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 2869
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20.02.2021 02:16 Відповісти
Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макєєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 8964 Хто обдурив? Порох канал придбав?
- Придбав.
Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макєєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 8964 Ціна каналу впала із-за інформації про можливі санкції до попереднього власника?
- Вочевидь, впала.
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19.02.2021 23:18 Відповісти
А може то був такий хитрий хід "покупця" щоб Макеєнка нагріть?.. Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макеєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 4041
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20.02.2021 08:26 Відповісти
Точніше,зелені,обісралися ! Коли їх обіграли ,то вони ,як дурні ,почали виправдовуваться ,но як завжди ,вийшло все через дупу.
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20.02.2021 00:04 Відповісти
Походу это Пётр их обдурил, а не они его. Санкции они собирались вводить против Макеенко, закрыть прямой давно хотели. Но после ужина Порошенко в компании с одной из послов, думаю это была посол США, при которой ему звонили с предупреждением о готовящемся закрытии канала, всё пошло не так.
Думаю, Порошенко, как прекрасный стратег этот ужин и звонки устроил специально, чтобы посол США всё услышала и уж как-то распорядилась этой информацией.
Ну а потом еще и добил этих дурачков окончательно, переоформив канал на себя.
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20.02.2021 00:22 Відповісти
Прямо как у Н. Гоголя в "Ревизоре" " Представляете, ко мне в смартфон, шлют курьера за курьером, восемнадцать курьеров один за одним" (занавес) Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макеєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 3676
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20.02.2021 08:29 Відповісти
По ходу Прямой хотели закрыть еще месяц назад и это есть запись телеканала Прямой в середине января...Ютьюб в помощь
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19.02.2021 22:29 Відповісти
А Порошенко, вообще "посадить" ещё два года назад... Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макеєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 1563
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20.02.2021 08:31 Відповісти
Конечно.
Программу передач на следующую неделю собирались обсудить.
Данилов: СНБО не собирался вводить санкции против Макеенко и закрывать "Прямой" - Цензор.НЕТ 7481
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19.02.2021 22:29 Відповісти
"хто обісрався? невістка" Данилов: СНБО не собирался вводить санкции против Макеенко и закрывать "Прямой" - Цензор.НЕТ 5939
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19.02.2021 22:32 Відповісти
Саечку, за испуг. Петрушка нервничает...
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19.02.2021 22:34 Відповісти
кацап, а что такое "саечку"? Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макеєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 8288
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20.02.2021 02:18 Відповісти
Шо, Макс-быстроногий алень, не дуплишься? А хамить научился, мацквич ты наш.
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20.02.2021 05:09 Відповісти
Мудрое заявление. Главное, чтобы клиент расслабил булки Данилов: СНБО не собирался вводить санкции против Макеенко и закрывать "Прямой" - Цензор.НЕТ 4242
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19.02.2021 22:34 Відповісти
Ладно, че ты!
Мандель же сказала, значит, так и есть.
Не пыли, верим и так...
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19.02.2021 22:37 Відповісти
за лексеича не переживайте. канал купил сам у себя, а там еще какому-нибудь рыгоаналу перепродаст.
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19.02.2021 22:38 Відповісти
Риг ригу око не виколе.
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19.02.2021 22:41 Відповісти
Пес песа не вкусить
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19.02.2021 22:44 Відповісти
Как Беня г+г Медведчуку?)))
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20.02.2021 00:34 Відповісти
Ти брешеш. Петру смска прийшла про закриття.
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19.02.2021 22:41 Відповісти
И посол у ресторане слышал
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19.02.2021 22:42 Відповісти
Ага, як телефон бібікнув..
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20.02.2021 08:32 Відповісти
Что случилось? Никаких оснований для того, чтобы что-то происходило, в аппарате Совета безопасности и обороны не рассматривалось".Источник: https://censor.net/ru/n3249048
По ходу і СНБО не функціонує, так же ж?
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19.02.2021 22:42 Відповісти
то до нього просто не докотилось. І вже не докотиться, бо немає основи.
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19.02.2021 23:35 Відповісти
кто закроет Прямой тот уедет в Кривой...
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19.02.2021 22:43 Відповісти
У Шустера той же Данілов бив себе в груди, що ніякої спецоперації по вагнерівцях не було.
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19.02.2021 22:45 Відповісти
Выдержке Порошенко позавидует любой политик Мира,иметь такие нервы не каждому дано... Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макєєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 960Это вам не плешивый Мавзоленый психопат и паранойик Путлер Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макєєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 834
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19.02.2021 22:46 Відповісти
Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макєєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 6038 Презідент Миру...Та ні, мабуть президент Галактики...
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19.02.2021 23:02 Відповісти
Нє, припіздент галактики - то є буба криворогато-квартальний! Воно хоч шапку вдягло, чувирло хрипате?!
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19.02.2021 23:15 Відповісти
А що йому залишається говорити?
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19.02.2021 22:48 Відповісти
Если бы в США у власти остался Дональд Трамп, испытывающий теплейшие чувства к Путину, то вполне возможно, что Зеленский начал бы выступать как «выразитель интересов подавляющего большинства, которое требует скорейшего мира с Россией». Но на выборах в США победил Джо Байден, настроенный показать Путину его место. И это стало побудительным мотивом, определившим смену имиджа Зеленского. На Банковой, взвесив все «за» и «против», решили, что единственно верный выход - это быть «выразителем интересов подавляющего большинства, которое требует скорейшего наказания пятой колонны Кремля». Это не такая уж сложная роль, и Зеленский быстро ее освоил.

Сдвиг по фазе. Почему в новой войне между Зеленским и Порошенко может проиграть Бойко
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19.02.2021 22:49 Відповісти
Бойко может выиграть только в буру (или в очко Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макеєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 6862) сидя на параше Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макеєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 3838
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20.02.2021 02:20 Відповісти
Все начали уже переживать, что Петро перестал брехать! Напрасно переживали...Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макєєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 7073
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19.02.2021 22:51 Відповісти
Набрехал,Новоотсоссию от Харько до Одессы Алексеич так и не построил Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макєєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 2806 Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макєєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 2806
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19.02.2021 22:52 Відповісти
Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макєєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 7401 А що було за що переживати?
Я так думаю, що брешеш ти.
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19.02.2021 23:23 Відповісти
Штирлиц,а вас я попрошу остаться,сказал Мюллер...
полковник Исаев,в канцелярии Гитлера ходят упорные слухи,что вы женаты на Оксане Марченко... Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макєєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 1141
Ну что вы, герр Мюллер, Оксана Марченко моя кума... Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макєєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 8127
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19.02.2021 22:51 Відповісти
Ого, сколько полыхающего зелебобья сбежалось, роняя какахи.
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19.02.2021 22:53 Відповісти
А поджигает их, воспламенившееся пороховье...
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20.02.2021 08:36 Відповісти
Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макєєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 8962 Запал...
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19.02.2021 23:00 Відповісти
После закрытия медведчуковских каналов что то Порошенко засуетился.Начал каналы переоформлять ,как то задёргался.А Данилов сказал что всё только начинается .Так что торговым партнёрам прийдётся посидеть .
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19.02.2021 23:17 Відповісти
Данілов договориться, що закордонні партнери стануть обходити Україну десятим шляхом
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19.02.2021 23:27 Відповісти
Сюди і так тільки міжнародні шахраї лізли на додачу до внутрішніх, так що небагато горя!
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20.02.2021 08:38 Відповісти
Со стороны Пети лучше перебздеть, чем недобздеть. Арестович протёк на ток-шоу, что следующими будут закрывать каналы Пети.
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19.02.2021 23:18 Відповісти
Давно стільки зелених ботів не було. Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макєєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 6658
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19.02.2021 23:25 Відповісти
Рейтинг падает, бросили целую армию ботов в бой и всю новостную ленту закидали новостями о "величайшем" и его "великих делах"😄
А мы будем смотреть на реальные результаты, а не на информационную шелуху от ботов.🙂
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20.02.2021 07:27 Відповісти
то до Данілова ще не докотилось. Готувалось ... але вже не готується.
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19.02.2021 23:33 Відповісти
Нехай краще так. Вам мало віри...
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19.02.2021 23:43 Відповісти
противно было смотреть на Герасимова, постоянно отбрехивался и уводил разговор на другую тему...
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19.02.2021 23:58 Відповісти
Профессиональный провокатор.
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20.02.2021 08:10 Відповісти
Я не знаю, кто присылал ему сообщение. Если вы обратили внимание, то в последнее время никакой информации о заседании СНБО в СМИ до проведения заседания СНБО не поступает. 😂 Это поэтому вчера успели высказаться Лещенко, Арестович и Мендель, потому что никакой информации не поступало?)))
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20.02.2021 00:32 Відповісти
Та то как в "Ревизоре" Н. Гоголя 18 "курьеров" прискакали...
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20.02.2021 08:41 Відповісти
Та не то ПЭТЯ пропиарился
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20.02.2021 06:21 Відповісти
А как лихо закрутил, хотел сирих и убогих облагодетельствовать Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макеєнка і закривати "Прямий" - Цензор.НЕТ 2605 но пропадай они пропадом, телеканал важнее каких-то там бродячих собак...
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20.02.2021 08:45 Відповісти
З приводу каналу "Прямий".
Идет мужик по улице и изо всех сил руками машет. Подходит к нему прохожий и спрашивает:
- Ты чего руками машешь?
- Не мешай. Крокодилов отгоняю.
- Так здесь нет никаких крокодилов!
- Вот потому и нет!
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20.02.2021 06:39 Відповісти
Ну да! Теперь шож уж😄 Совсем "не собирался"
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20.02.2021 07:20 Відповісти
вивсеврьотє
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20.02.2021 09:49 Відповісти
 
 