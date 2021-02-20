Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макеєнка і закривати "Прямий"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Жодних передумов для закриття телеканалу "Прямий" не існувало.
Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
Оприлюднене напередодні звернення Петра Порошенка, в якому він заявив про загрозу телеканалу "Прямий", Данілов прокоментував так: "Мені дуже дивно чути, скажімо так. А на підставі чого? І нащо? І чому так турбується Петро Олексійович спільно з членом "Партії регіонів" Макеєнком? Що сталося? Ніяких підстав для того, щоб щось відбувалося, в апараті Ради безпеки і оборони не розглядалося".
Слова Порошенка про те, що він отримав 18 повідомлень про те, що РНБО нібито планує ввести санкції проти Макеєнка і закрити телеканал "Прямий", Данілов прокоментував так: "Я не знаю, хто надсилав йому повідомлення. Якщо ви звернули увагу, то останнім часом жодної інформації щодо засідання РНБО в ЗМІ до проведення засідання РНБО не поступає. Як хтось там Петра Олексійовича шантажував - ну, може, він дарма витратив свої гроші? Я не знаю, нащо це було робити".
Будь ласка, зачекайте...
Але для тупої сої то була одна з його найвидатніших перемог!
Для того, чтобы дать простую, но исчерпывающую характеристику его калибра, достаточно сказать о том, что он - единственный человек, которого боится и ненавидит Путин.
Его побаиваются, но уважают в Европе и даже Трамп, с его татуировкой на известном месте, на которой изображены кочегары, бросающие уголь из-за кремлевских башен - тоже не стал с ним связываться.
И вот если взять его сменщика и описать то, как к нему относился Трамп, относится Путин и за кого его держат в Европе, то все встанет на место.
И не вам , малоросам и ватникам портновским , осуждать Порошенка , так как вам до его уровня никогда не дорости !
и поймешь что это вовсе не анекдот
- Придбав.
Ціна каналу впала із-за інформації про можливі санкції до попереднього власника?
- Вочевидь, впала.
Думаю, Порошенко, как прекрасный стратег этот ужин и звонки устроил специально, чтобы посол США всё услышала и уж как-то распорядилась этой информацией.
Ну а потом еще и добил этих дурачков окончательно, переоформив канал на себя.
Программу передач на следующую неделю собирались обсудить.
Мандель же сказала, значит, так и есть.
Не пыли, верим и так...
По ходу і СНБО не функціонує, так же ж?
Сдвиг по фазе. Почему в новой войне между Зеленским и Порошенко может проиграть Бойко
Я так думаю, що брешеш ти.
полковник Исаев,в канцелярии Гитлера ходят упорные слухи,что вы женаты на Оксане Марченко...
Ну что вы, герр Мюллер, Оксана Марченко моя кума...
А мы будем смотреть на реальные результаты, а не на информационную шелуху от ботов.🙂
Идет мужик по улице и изо всех сил руками машет. Подходит к нему прохожий и спрашивает:
- Ты чего руками машешь?
- Не мешай. Крокодилов отгоняю.
- Так здесь нет никаких крокодилов!
- Вот потому и нет!