В Херсоне рекламировали поездки в Москву для вакцинации "Спутником V", - СМИ

Одно из херсонских СМИ рекламировало на своем сайте поездки в Россию для прививки запрещенным в Украине "Спутником V".

Информация о вакцина-турах в Россию появилась на херсонском ресурсе Херсон Онлайн, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал 24. Сейчас статья уже удалена, но остались скриншоты.

В статье говорилось, что украинцы могут поехать в Москву и привиться "Спутником". В материале также были указаны места, где именно в столице страны-агрессора можно вакцинироваться.

Депутат Херсонского областного совета Игорь Есипенко сообщил в Facebook, что обратился в Службу безопасности Украины по этому поводу. По его данным, правоохранители уже вмешались, а реклама "вакцина-туров" исчезла.

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Издание напоминает, что российская вакцина "Спутник V" в Украине не зарегистрирована и запрещена для прививки.

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