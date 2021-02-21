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Новости Коронавирус и карантин
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В Херсоне рекламировали поездки в Москву для вакцинации "Спутником V", - СМИ

Одно из херсонских СМИ рекламировало на своем сайте поездки в Россию для прививки запрещенным в Украине "Спутником V".

Информация о вакцина-турах в Россию появилась на херсонском ресурсе Херсон Онлайн, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал 24. Сейчас статья уже удалена, но остались скриншоты.

В статье говорилось, что украинцы могут поехать в Москву и привиться "Спутником". В материале также были указаны места, где именно в столице страны-агрессора можно вакцинироваться.

В Херсоне рекламировали поездки в Москву для вакцинации Спутником V, - СМИ 01

Депутат Херсонского областного совета Игорь Есипенко сообщил в Facebook, что обратился в Службу безопасности Украины по этому поводу. По его данным, правоохранители уже вмешались, а реклама "вакцина-туров" исчезла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израилю пришлось закупить у России вакцину "Спутник V" для Сирии, чтобы освободить свою гражданку, - NYT

Издание напоминает, что российская вакцина "Спутник V" в Украине не зарегистрирована и запрещена для прививки. 

В Херсоне рекламировали поездки в Москву для вакцинации Спутником V, - СМИ 02

Также читайте: Ляшко о доставке вакцины от COVID-19 в Украину: Дата известна, но есть переменные. Скажем, когда самолет приземлится в "Борисполе"

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вакцина (3815) карантин (16729) россия (95388) Херсон (2796) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+26
Да пусть бы ехали! Нормальные бы не поехали а эти мож быстрее сдохнут
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21.02.2021 23:54
+18
******** нет покоя )))) Тут думаешь как отмазаться если потребуют справку о вакцинации )))) а дебилы добровольно неизвестно куда и от чего тебе биоотрраву шлепнут готовы бабки платить Вирус мутирует как грипп каждые 4-6 месяцев
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21.02.2021 23:52
+14
ну и зачем припятствовать - мозгов нема, пускай едут. Ведь если разум материнским молоком не впитали, то палкой потом не загонишь. Пусть едут и если ещё не будет ехать назад, то это же прилестно.
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21.02.2021 23:54
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Правила форума Совет форумчан
сбу на живца ловит))))
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21.02.2021 23:49 Ответить
Росія пропонує на експорт сотні мільйонів доз вакцини.. Але...

-У США відмовилися використовувати російську вакцину від коронавіруса навіть на мавпах...

-А Ізраїль її віддає Сірії... Сірійців заманюють на вакцинацію безкоштовною їжею і напоями

Бо, як відзначили, російська вакцина вважається у Вашингтоні настільки недопрацьованою, що навіть не викликала інтересу.
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22.02.2021 00:25 Ответить
ну у нее заказов на начало февраля было 2,5 млд. доз.
вы нолики перепутали в количестве
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22.02.2021 03:01 Ответить
А в это время... Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов признался, что привился американской вакциной Moderna. Он предпочел ее российскому аналогу "Спутник-V". Не дурак, здоровье важнее.
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22.02.2021 06:59 Ответить
******** нет покоя )))) Тут думаешь как отмазаться если потребуют справку о вакцинации )))) а дебилы добровольно неизвестно куда и от чего тебе биоотрраву шлепнут готовы бабки платить Вирус мутирует как грипп каждые 4-6 месяцев
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21.02.2021 23:52 Ответить
Юридически не наказуемо.
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21.02.2021 23:54 Ответить
Точно. Отсутствие мозгов - не преступление.😆
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22.02.2021 00:03 Ответить
Да пусть бы ехали! Нормальные бы не поехали а эти мож быстрее сдохнут
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21.02.2021 23:54 Ответить
"Меньше народа(дебильного) -больше кислорода !" !!!))
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21.02.2021 23:58 Ответить
Меньше "дров" для "херсонской народной республики".
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21.02.2021 23:59 Ответить
хрен втебе а не то что ты написал. гнали по ушакова бешаных псов приезжавших до жд вокзала.. Если нужно можем и в днепр загнать, это ровно в противоположную сторону...
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22.02.2021 00:07 Ответить
мы в Николаеве тоже разогнали бешеных псов "русскага мира" возле памятника ольшанцам!
после етого они хвост поджали и забились под лавку
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22.02.2021 11:38 Ответить
И даже ниукого не вызывает подозрение почему ***** так хочет украинцев уколоть Спутником, в то время когда он даже газопровод вокруг Украины строит чтобы лишняя копейка нам не капнула за транзит
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21.02.2021 23:54 Ответить
Представляете себе чтобы где то в 1942 году из ссср организовывались поездки в Берлин на вакцинацию граждан ссср к немецкому доктору Менгеле
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21.02.2021 23:59 Ответить
даже не представляю,каким надо быть дебилом,чтоб доверять вакцинацию москальным скотам,которые пришли на Украинскую землю нас убивать и люто нас ненавидят!
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22.02.2021 11:41 Ответить
ну и зачем припятствовать - мозгов нема, пускай едут. Ведь если разум материнским молоком не впитали, то палкой потом не загонишь. Пусть едут и если ещё не будет ехать назад, то это же прилестно.
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21.02.2021 23:54 Ответить
Баба з воза,коні в курсі справи !!!)))
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21.02.2021 23:59 Ответить
кстати, ещё пару дней назад руцким андиотам в чатрулетке обьяснил, что они хрен куда смогут в Европу ехать, если ихная вакцина не признанна, то и вакцинация не считаеться и они с своим сертификатом вакцинации смогут подтираться а не предявлять на границе ЕС
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21.02.2021 23:59 Ответить
Свои не хотят быть подопытными кроликами, ждут когда бункерный карлик на себе испытает?😁
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21.02.2021 23:55 Ответить
На Мокшандию ездят только круглые идиоты с майонезом в башке тупой....,нормальный чел в то дерьмо не поедет и за лимон баксов...
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21.02.2021 23:58 Ответить
Привитые «Спутником V» донские врачи все равно заболели коронавирусом. Заболевание протекает так же, как обычно - в средне-тяжелой форме

https://www.1rnd.ru/news/3027799/privitye-sputnikom-v-donskie-vraci-vse-ravno-zaboleli-koronavirusom Привитые «Спутником V» донские врачи все равно заболели коронавирусом
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21.02.2021 23:59 Ответить
У Херсоні рекламували поїздки в Москву для вакцинації "Супутником V", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7476
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22.02.2021 02:09 Ответить
Наш форумный мент из Херсона мог бы дать комментарий,
но он уже уехал вакцинироваться.
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22.02.2021 00:00 Ответить
а как он называеться, я что то пропустил
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22.02.2021 00:01 Ответить
слышал мол таки он был спец по сепарским баранам, жалел их и соболезновпния писал, когда их ваши хлопцы в 200 бригаду отправляли.
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22.02.2021 00:10 Ответить
Посол Московии в США Анатолий Антонов привился американской вакциной Moderna. А почему не "Спутником V"? Это что вообще за русофобия такая??
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22.02.2021 00:01 Ответить
https://openmedia.io/news/n1/nado-etim-polzovatsya-rossijskij-posol-v-ssha-privilsya-ot-koronavirusa-amerikanskoj-vakcinoj/ «Надо этим пользоваться». Свинособачий посол в США привился от коронавируса американской вакциной

У Херсоні рекламували поїздки в Москву для вакцинації "Супутником V", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1568
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22.02.2021 00:03 Ответить
Це Госдепівський шпійон,однозначно!!!)))
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22.02.2021 00:06 Ответить
А я тещу завтра на вакцину спутником везу. Надеюсь повезьот
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22.02.2021 00:11 Ответить
Дуже слушна нагода,гріх не скористатись !!)))
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22.02.2021 00:18 Ответить
конечно повезт, здоровая теща залог благополучия в семье
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22.02.2021 03:16 Ответить
"между первой и второй промежуток то большой". эти дебилы где ждать второй дозы будут, 40 дней без боярышника? если сразу не в гроб ))))
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22.02.2021 00:05 Ответить
3 недели.
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22.02.2021 03:12 Ответить
Пошла четвертая неделя ожидания поставки мозгов у кацапе**лочи?
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22.02.2021 08:58 Ответить
Пане Анатолію, вчора міністр чемпіона по боротьбі з ковід сам відгрузив декілька сот тисяч доз вакцини. Сам, на 45 мільйонну країну. Вакцина така, що викликає побоювання, але іншої вони не відшукали. Потрібно Г+Г починати пропаганду асфальту, як найцінніших ліків від ковід.
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22.02.2021 09:12 Ответить
Тю. Шо впервые лохов разводят. ? кому ты в той Мацкве кроме ФСБшников да ментов нужен.? А как же, ждут тебя с распростертыми объятиями
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22.02.2021 00:06 Ответить
Може, на мавзолей вирішили подивитися, поки він з лялькою-вождем світового пролетаріату, у ГУМі чогось до весни з одягу на себе підібрати, куранти послухати.
Та й в головах стара вата. Вирішили оновити.

Якщо не фейкова новина.
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22.02.2021 00:07 Ответить
...або вони в курсі, що скоро замінять мавзолєйного воффку.
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22.02.2021 01:04 Ответить
Ещё кто-то сядет и поедет. Мало того,что добровольно попадаешь в концлагерь,да ещё и даёшь ставить над собой эксперименты. Ну что за люди?
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22.02.2021 00:08 Ответить
Очень хорошая инициатива. Дебилы добровольно прекратят своё жалкое существование.
Одобряю. Не вздумайте отговаривать!
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22.02.2021 00:08 Ответить
Заменить все вывески после посадки на "ГУЛАГ-тур" с объявлением, что билеты у всех в один конец.
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22.02.2021 00:13 Ответить
Кажуть,що після вакцинації спутніком , взяли Капітолій . А в Масквє візьмуть мавзолей. Путлер не дозволить вакцинуваться на своїй тереторії ! 100% 😆
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22.02.2021 00:15 Ответить
Ху#ло вже не знає, що йому вигадати, щоб ще більше повбивати українців. Так турбується про здоров'я української нації, що навіть спутніка йому не шкода.
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22.02.2021 00:17 Ответить
а им теперь боятся нечего
в крайнем случае наложат санкции
вот и вся ответственность
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22.02.2021 00:20 Ответить
В один конец.
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22.02.2021 00:20 Ответить
В Верховной Раде половина депутатов сидят без масок! Два вывода - или они почувствовали себя бессмертными или они просто уже вакцинировались!
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22.02.2021 00:31 Ответить
Как всегда там отличились.... В Херсоне у власти кацапы или лугандоны?
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22.02.2021 00:34 Ответить
Где СБУ и полиция Авакова?? в гости не хотят зайти на завод.
В Україні почали виробляти пиво "Московське" із російським прапором на етикетці.

Пиво "Московське" виробляють на пивзаводі, що розташований на Луганщині, а його засновником є мешканка Києва. На підконтрольній Україні території Луганської області почали випускати пиво під назвою "Московське", на етикетці виробник надрукував російський прапор і зображення Собору Василія Блаженного.

==== http://vsviti.com.ua/news/123444
У Херсоні рекламували поїздки в Москву для вакцинації "Супутником V", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9166
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22.02.2021 00:40 Ответить

Шо неясно......

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ПИНТА-КРЕМИНСЬКИЙ ПИВОВАРЕНИЙ ЗАВОД

Перечень учредителей юридического лица

СТРУК ОЛЕНА ПЕТРИВНА

Сепаратист Струк возглавил город в Луганской области (видео)

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/elections/vladimir-struk-skandalnyy-separatist-vozglavil-gorod-na-vostoke-strany-11206841.html
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24.02.2021 22:04 Ответить
Просто один вопрос. Где и когда в Украине будут делать прививки Пфайзером или Моденой?
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22.02.2021 00:45 Ответить
Скоро Степашка из Индии целый самолет вакцин притащит...
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22.02.2021 00:58 Ответить
Проблема в том, что АстраЗенека не тестировалась на возрастной группе старше 55, так что для людей 50 и старше что Астра, что Спутник - одни и те-же яйца: вид в профиль или в анфас.
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22.02.2021 01:16 Ответить
На безрыбье и рак рыба! (с)
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22.02.2021 01:25 Ответить
Спутник ніколи не тестувався на людях. Вакцина для тварин.
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22.02.2021 01:51 Ответить
Та хай би вата їхала ширятися тим "кракоділом". Шкода, чи що?
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22.02.2021 01:02 Ответить
Обратно прорвавшихся - НЕ ПУСКАТЬ.
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22.02.2021 02:53 Ответить
гы развод лохов. 19 февраля 2021

Одна из преград для украинцев сделать вакцину от ковида в России - сегодня въезд в РФ разрешен только отдельным категориям иностранцев. Их список, который можем быть полезен украинцам, мы приводим ниже.
дипломаты
пилоты, водители и капитаны
иностранцы - члены семей граждан России
уход за близкими
вид на жительство
переселенцы
лечение в России
граждане Украины с пропиской в "ДНР" и "ЛНР"
спортсмены
технические специалисты
высококвалифицированные специалисты
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22.02.2021 03:26 Ответить
ну и 2. Кто находится на территории РФ, давно те либо уже сделали прививку, либо сделают в ближайшее время.
не зависимо от Гражданства. Это трудовые мигранты, всякие представители разных республик и прочие легально проживающие в РФ. Только Надо справку с работы иметь.
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22.02.2021 03:34 Ответить
Так повзи за кацапським "фуфломіцином",бистріше подохнеш.
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22.02.2021 06:26 Ответить
Дибілам залишається тільки їхати на московію , підчепити в дорозі заразу і здохнути.А нормальним людям , залишається тільки поржати з дибілів і не паритись дурницями
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22.02.2021 06:28 Ответить
Как они проедут? Если граница закрыта
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22.02.2021 06:16 Ответить
Сама поїздка , це вже шанс підчепити заразу (вагон чи бус , вокзали , митниця). До того ж за власні кошти .
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22.02.2021 06:24 Ответить
Планируемая правительством Украины для закупок индийская вакцина производства Serum Institute of India Private Limited ChAdOx1 nCoV-19 vaccine индекс ICMR / SII-COVISHIELD не имеет никакого отношения к вакцине AZD1222 производимой AstraZeneca Inc. Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (научный руководитель Dr Prasad Kulkarni ) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого исследования для определения безопасности и иммуногенности. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform) ,😂😂😂
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22.02.2021 06:27 Ответить
ФСБ?
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22.02.2021 07:02 Ответить
Чого той Єсипенко втручався ?
Треба було зібрать усіх бажаючих, ще й урочисто провести ...
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22.02.2021 07:09 Ответить
У Херсоні рекламували поїздки в Москву для вакцинації "Супутником V", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 903
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22.02.2021 08:20 Ответить
На місті СБУ встановити тих "патріотів" і відправити всіх на Московію, щоб і духом їхнім тут не смерділо.
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22.02.2021 08:40 Ответить
Фейк? Нафига из Херсона ехать фиг знает куда. Проще в Украине найти, например в Крыму.
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22.02.2021 09:00 Ответить
Да и продажа воды из бачка-омывателя автобуса полностью окупит поездку. А если еще вместо антифриза систему охлаждения водой заполнить, то водила вообще миллионером станет.
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22.02.2021 13:02 Ответить
Дебилы там уколются, а потом припрутся в наши больницы лечиться.
Будут занимать места наших людей.
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22.02.2021 09:10 Ответить
А в СБУ немає питань саме до тих ЗМІ, які пропонують цю "поїздку" ???
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22.02.2021 13:21 Ответить
Оскільки деякі запеклі цензорівські антиваксери чомусь обходять теми, де обговорюють вакцину Спутник-V стороною, я їм трохи допоможу.
https://censor.net/ua/user/483230
Відверто кажу, супутник, як і будь-яка вакцина, - отруйне лайно.
https://censor.net/ua/comments/locate/3252197/01921472-5c68-70f1-bfee-a1899ebb8a31
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10.03.2021 11:42 Ответить
 
 