В Херсоне рекламировали поездки в Москву для вакцинации "Спутником V", - СМИ
Одно из херсонских СМИ рекламировало на своем сайте поездки в Россию для прививки запрещенным в Украине "Спутником V".
Информация о вакцина-турах в Россию появилась на херсонском ресурсе Херсон Онлайн, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал 24. Сейчас статья уже удалена, но остались скриншоты.
В статье говорилось, что украинцы могут поехать в Москву и привиться "Спутником". В материале также были указаны места, где именно в столице страны-агрессора можно вакцинироваться.
Депутат Херсонского областного совета Игорь Есипенко сообщил в Facebook, что обратился в Службу безопасности Украины по этому поводу. По его данным, правоохранители уже вмешались, а реклама "вакцина-туров" исчезла.
Издание напоминает, что российская вакцина "Спутник V" в Украине не зарегистрирована и запрещена для прививки.
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-У США відмовилися використовувати російську вакцину від коронавіруса навіть на мавпах...
-А Ізраїль її віддає Сірії... Сірійців заманюють на вакцинацію безкоштовною їжею і напоями
Бо, як відзначили, російська вакцина вважається у Вашингтоні настільки недопрацьованою, що навіть не викликала інтересу.
вы нолики перепутали в количестве
после етого они хвост поджали и забились под лавку
https://www.1rnd.ru/news/3027799/privitye-sputnikom-v-donskie-vraci-vse-ravno-zaboleli-koronavirusom Привитые «Спутником V» донские врачи все равно заболели коронавирусом
но он уже уехал вакцинироваться.
Та й в головах стара вата. Вирішили оновити.
Якщо не фейкова новина.
Одобряю. Не вздумайте отговаривать!
в крайнем случае наложат санкции
вот и вся ответственность
В Україні почали виробляти пиво "Московське" із російським прапором на етикетці.
Пиво "Московське" виробляють на пивзаводі, що розташований на Луганщині, а його засновником є мешканка Києва. На підконтрольній Україні території Луганської області почали випускати пиво під назвою "Московське", на етикетці виробник надрукував російський прапор і зображення Собору Василія Блаженного.
==== http://vsviti.com.ua/news/123444
Шо неясно......
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ПИНТА-КРЕМИНСЬКИЙ ПИВОВАРЕНИЙ ЗАВОД
Перечень учредителей юридического лица
СТРУК ОЛЕНА ПЕТРИВНА
Сепаратист Струк возглавил город в Луганской области (видео)
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/elections/vladimir-struk-skandalnyy-separatist-vozglavil-gorod-na-vostoke-strany-11206841.html
Одна из преград для украинцев сделать вакцину от ковида в России - сегодня въезд в РФ разрешен только отдельным категориям иностранцев. Их список, который можем быть полезен украинцам, мы приводим ниже.
дипломаты
пилоты, водители и капитаны
иностранцы - члены семей граждан России
уход за близкими
вид на жительство
переселенцы
лечение в России
граждане Украины с пропиской в "ДНР" и "ЛНР"
спортсмены
технические специалисты
высококвалифицированные специалисты
не зависимо от Гражданства. Это трудовые мигранты, всякие представители разных республик и прочие легально проживающие в РФ. Только Надо справку с работы иметь.
Треба було зібрать усіх бажаючих, ще й урочисто провести ...
Будут занимать места наших людей.
https://censor.net/ua/user/483230
Відверто кажу, супутник, як і будь-яка вакцина, - отруйне лайно.
https://censor.net/ua/comments/locate/3252197/01921472-5c68-70f1-bfee-a1899ebb8a31