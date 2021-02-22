У Херсоні рекламували поїздки в Москву для вакцинації "Супутником V", - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Один із херсонських засобів масової інформації рекламував на своєму сайті поїздки в Росію для щеплення забороненим в Україні "Супутником V".
Інформація про вакцина-тури в Росію з'явилася на херсонському ресурсі Херсон Онлайн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал 24. Наразі статтю вже видалено, але залишилися скриншоти.
У статті йшлося, що українці можуть поїхати в Москву і зробити щеплення "Супутником V". У матеріалі також було вказано місця, де саме в столиці країни-агресора можна вакцинуватися.
Депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко повідомив у фейсбуці, що звернувся в Службу безпеки України з цього приводу. За його даними, правоохоронці вже втрутилися, а реклама "вакцина-турів" зникла.
Видання нагадує, що російська вакцина "Супутник V" в Україні не зареєстрована і заборонена для щеплення.
Будь ласка, зачекайте...
-У США відмовилися використовувати російську вакцину від коронавіруса навіть на мавпах...
-А Ізраїль її віддає Сірії... Сірійців заманюють на вакцинацію безкоштовною їжею і напоями
Бо, як відзначили, російська вакцина вважається у Вашингтоні настільки недопрацьованою, що навіть не викликала інтересу.
вы нолики перепутали в количестве
после етого они хвост поджали и забились под лавку
Привитые «Спутником V» донские врачи все равно заболели коронавирусом
но он уже уехал вакцинироваться.
Та й в головах стара вата. Вирішили оновити.
Якщо не фейкова новина.
Одобряю. Не вздумайте отговаривать!
в крайнем случае наложат санкции
вот и вся ответственность
В Україні почали виробляти пиво "Московське" із російським прапором на етикетці.
Пиво "Московське" виробляють на пивзаводі, що розташований на Луганщині, а його засновником є мешканка Києва. На підконтрольній Україні території Луганської області почали випускати пиво під назвою "Московське", на етикетці виробник надрукував російський прапор і зображення Собору Василія Блаженного.
==== http://vsviti.com.ua/news/123444
Шо неясно......
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ПИНТА-КРЕМИНСЬКИЙ ПИВОВАРЕНИЙ ЗАВОД
Перечень учредителей юридического лица
СТРУК ОЛЕНА ПЕТРИВНА
Сепаратист Струк возглавил город в Луганской области (видео)
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/elections/vladimir-struk-skandalnyy-separatist-vozglavil-gorod-na-vostoke-strany-11206841.html
Одна из преград для украинцев сделать вакцину от ковида в России - сегодня въезд в РФ разрешен только отдельным категориям иностранцев. Их список, который можем быть полезен украинцам, мы приводим ниже.
дипломаты
пилоты, водители и капитаны
иностранцы - члены семей граждан России
уход за близкими
вид на жительство
переселенцы
лечение в России
граждане Украины с пропиской в "ДНР" и "ЛНР"
спортсмены
технические специалисты
высококвалифицированные специалисты
не зависимо от Гражданства. Это трудовые мигранты, всякие представители разных республик и прочие легально проживающие в РФ. Только Надо справку с работы иметь.
Треба було зібрать усіх бажаючих, ще й урочисто провести ...
Будут занимать места наших людей.
Андрій Сокілко
Відверто кажу, супутник, як і будь-яка вакцина, - отруйне лайно.
09.03.2021 19:25