Военные врачи и участники ООС будут вакцинированы одними из первых, - Зеленский
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Вакцина от COVID-19 будет в Украине в ближайшее время. Об этом было сообщено во время традиционного селекторного совещания под председательством Президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"По графику поставки вакцин прививка будут гарантирована всем гражданам Украины. От государства она будет бесплатной. Военные врачи и участники ООС - среди первых на вакцинацию. Так же, как и медики, которые на передовой борьбы с Covid-19, пожилые люди и другие граждане из группы риска", - сказал Зеленский.
При этом президент отметил, что в вопросе проведения вакцинации Украина перенимает опыт других стран.
Ранее сообщалось, что прибытие вакцины в Украину ожидается завтра утром.
Пожалуйста, подождите...
Своих не бросаем ?
Вы не в приоритете, сколько вам там осталось жить, она вам нужна та прививка ?
Пріоритет людини
Інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над
виключними інтересами усього суспільства або науки.
Стаття 5
Загальне правило
Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки
після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи.
Такій особі заздалегідь надається відповідна інформація про
мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики.
Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно
відкликати свою згоду. Конвенція про захист прав і гідності л... | від 04.04.1997 (rada.gov.ua)
хххххххххххххххххх
Не, зеленый ублюдок, давай так: на вакцинацию шмурдяком первый ты, Степанов, Ермак с Татаровым и вся ваша зеленая шобла.
А мы пока в зрительном зале места займем