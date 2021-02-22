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Военные врачи и участники ООС будут вакцинированы одними из первых, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Военные врачи и участники ООС будут вакцинированы одними из первых, - Зеленский

Вакцина от COVID-19 будет в Украине в ближайшее время. Об этом было сообщено во время традиционного селекторного совещания под председательством Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"По графику поставки вакцин прививка будут гарантирована всем гражданам Украины. От государства она будет бесплатной. Военные врачи и участники ООС - среди первых на вакцинацию. Так же, как и медики, которые на передовой борьбы с Covid-19, пожилые люди и другие граждане из группы риска", - сказал Зеленский.

При этом президент отметил, что в вопросе проведения вакцинации Украина перенимает опыт других стран.

Ранее сообщалось, что прибытие вакцины в Украину ожидается завтра утром.

Читайте: Прибытие вакцины в Украину ожидается завтра утром, - замглавы ОП Тимошенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Вова, а давай так - ставиш камеру і колеш маму і тата, потім своїх діток і юзіка? Бо стрьомно якось.
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22.02.2021 13:27
+5
Военные врачи и участники ООС будут вакцинированы одними из первых, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6274
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22.02.2021 13:29
+5
ну уж нет. начни с себя, своей семьи (папумаму е забудь) и своей ОПы. а потом уже этот шмурдяк военным впаривай
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22.02.2021 13:31
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бабуля знала, що онуку прийдеться твір писать, тож заздалегідь потурбувалась, шоб не напрягать дитину..
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22.02.2021 13:25 Ответить
Ну тут кловун на передньому плані. Ось який я маладєс!
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22.02.2021 13:22 Ответить
З одної купи лайна в іншу - традиційна практика зелених шмаркль.
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22.02.2021 13:24 Ответить
Только чем? Индийской репликой для нищих, не прошедшей все процедуры? Это типа диверсия такая?
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22.02.2021 13:24 Ответить
Вова, а давай так - ставиш камеру і колеш маму і тата, потім своїх діток і юзіка? Бо стрьомно якось.
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22.02.2021 13:27 Ответить
А почему ?
Своих не бросаем ?
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22.02.2021 13:28 Ответить
Военные врачи и участники ООС будут вакцинированы одними из первых, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6274
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22.02.2021 13:29 Ответить
Ну, и кто народ от этой бредятины под названием вакцинация вызовется защищать?
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22.02.2021 13:29 Ответить
Я рад за пенсионеров любителей классного сериала кто голосовал за это чудо
Вы не в приоритете, сколько вам там осталось жить, она вам нужна та прививка ?
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22.02.2021 13:30 Ответить
Вакцина діє місяців 6, а потім всьо. Вакцинованим жити 6 місяців. Не дуже радій. Військові лікарі та учасники ООС будуть вакциновані одними з перших, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1699
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22.02.2021 13:58 Ответить
6 месяцев это примерная гарантия первой вакцины, нормальной оригинальной с 90% эффектом , а не то дерьмо которое везут в Украину .
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22.02.2021 14:01 Ответить
А где ты увидел радость в моем тексте, ты бухой ?
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22.02.2021 14:02 Ответить
ну уж нет. начни с себя, своей семьи (папумаму е забудь) и своей ОПы. а потом уже этот шмурдяк военным впаривай
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22.02.2021 13:31 Ответить
Ні,так не піде) спочатку своїх рідних і близьких в присутності незалежних експертів,потім всього ЗЕлохторату. Поспостерігаємо за вами скільки передохне,а там і вирішимо. Це я тобі як президент кажу,нє)?
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22.02.2021 13:35 Ответить
якщо вони на то дозвіл дадуть!!! зараз вчилки відчують, як це не бути провакцинованими і хотіти попасти на роботу. Як то вони із дітьми роблять.
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22.02.2021 14:03 Ответить
Третий месяц єтот зеленій бред слішу
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22.02.2021 14:22 Ответить
Лікарі - не дурні, вони шмурдяком колотися не будуть.
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22.02.2021 14:47 Ответить
Навіть тюремщиків не коле, йому відразу потрібно вивести зі строю армію.
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22.02.2021 15:05 Ответить
чий у тебе прапор?
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22.02.2021 17:02 Ответить
Стаття 2
Пріоритет людини
Інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над
виключними інтересами усього суспільства або науки.

Стаття 5
Загальне правило
Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки
після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи.

Такій особі заздалегідь надається відповідна інформація про
мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики.
Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно
відкликати свою згоду. Конвенція про захист прав і гідності л... | від 04.04.1997 (rada.gov.ua)
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22.02.2021 15:11 Ответить
Військові-похилі-бездомні-лікарі, підкажіть хтось зеленому що так краще звучить.
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22.02.2021 15:16 Ответить
Военные врачи и участники ООС - среди первых на вакцинацию. Так же, как и медики, которые на передовой борьбы с Covid-19, пожилые люди и другие граждане из группы риска", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3249313

хххххххххххххххххх
Не, зеленый ублюдок, давай так: на вакцинацию шмурдяком первый ты, Степанов, Ермак с Татаровым и вся ваша зеленая шобла.
А мы пока в зрительном зале места займем
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22.02.2021 16:43 Ответить
 
 