УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12301 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство Коронавірус і карантин
1 404 24
вакцина (3528) Зеленський (17376) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Військові лікарі та учасники ООС будуть вакциновані одними з перших, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Військові лікарі та учасники ООС будуть вакциновані одними з перших, - Зеленський

Вакцина від COVID-19 буде в Україні найближчим часом. Про це було повідомлено під час традиційної селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"За графіком поставки вакцин щеплення буде гарантовано всім громадянам України. Від держави воно буде безкоштовним. Військові лікарі і учасники ООС - серед перших на вакцинацію. Так само, як і медики, які на передовій боротьби з Covid-19, літні люди та інші громадяни з групи ризику", - сказав Зеленський.

При цьому президент зазначив, що в питанні проведення вакцинації Україна переймає досвід інших країн.

Раніше повідомлялося, що прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці.

Читайте: Хвиля коронавірусу йде з Івано-Франківської області в інші регіони: COVID статистика погіршується в Чернівцях і на Закарпатті, - ОП

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Вова, а давай так - ставиш камеру і колеш маму і тата, потім своїх діток і юзіка? Бо стрьомно якось.
показати весь коментар
22.02.2021 13:27
+5
Военные врачи и участники ООС будут вакцинированы одними из первых, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6274
показати весь коментар
22.02.2021 13:29
+5
ну уж нет. начни с себя, своей семьи (папумаму е забудь) и своей ОПы. а потом уже этот шмурдяк военным впаривай
показати весь коментар
22.02.2021 13:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бабуля знала, що онуку прийдеться твір писать, тож заздалегідь потурбувалась, шоб не напрягать дитину..
показати весь коментар
22.02.2021 13:25 Відповісти
Ну тут кловун на передньому плані. Ось який я маладєс!
показати весь коментар
22.02.2021 13:22 Відповісти
З одної купи лайна в іншу - традиційна практика зелених шмаркль.
показати весь коментар
22.02.2021 13:24 Відповісти
Только чем? Индийской репликой для нищих, не прошедшей все процедуры? Это типа диверсия такая?
показати весь коментар
22.02.2021 13:24 Відповісти
Вова, а давай так - ставиш камеру і колеш маму і тата, потім своїх діток і юзіка? Бо стрьомно якось.
показати весь коментар
22.02.2021 13:27 Відповісти
А почему ?
Своих не бросаем ?
показати весь коментар
22.02.2021 13:28 Відповісти
Военные врачи и участники ООС будут вакцинированы одними из первых, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6274
показати весь коментар
22.02.2021 13:29 Відповісти
Ну, и кто народ от этой бредятины под названием вакцинация вызовется защищать?
показати весь коментар
22.02.2021 13:29 Відповісти
Я рад за пенсионеров любителей классного сериала кто голосовал за это чудо
Вы не в приоритете, сколько вам там осталось жить, она вам нужна та прививка ?
показати весь коментар
22.02.2021 13:30 Відповісти
Вакцина діє місяців 6, а потім всьо. Вакцинованим жити 6 місяців. Не дуже радій. Військові лікарі та учасники ООС будуть вакциновані одними з перших, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1699
показати весь коментар
22.02.2021 13:58 Відповісти
6 месяцев это примерная гарантия первой вакцины, нормальной оригинальной с 90% эффектом , а не то дерьмо которое везут в Украину .
показати весь коментар
22.02.2021 14:01 Відповісти
А где ты увидел радость в моем тексте, ты бухой ?
показати весь коментар
22.02.2021 14:02 Відповісти
ну уж нет. начни с себя, своей семьи (папумаму е забудь) и своей ОПы. а потом уже этот шмурдяк военным впаривай
показати весь коментар
22.02.2021 13:31 Відповісти
Ні,так не піде) спочатку своїх рідних і близьких в присутності незалежних експертів,потім всього ЗЕлохторату. Поспостерігаємо за вами скільки передохне,а там і вирішимо. Це я тобі як президент кажу,нє)?
показати весь коментар
22.02.2021 13:35 Відповісти
якщо вони на то дозвіл дадуть!!! зараз вчилки відчують, як це не бути провакцинованими і хотіти попасти на роботу. Як то вони із дітьми роблять.
показати весь коментар
22.02.2021 14:03 Відповісти
Третий месяц єтот зеленій бред слішу
показати весь коментар
22.02.2021 14:22 Відповісти
Лікарі - не дурні, вони шмурдяком колотися не будуть.
показати весь коментар
22.02.2021 14:47 Відповісти
Навіть тюремщиків не коле, йому відразу потрібно вивести зі строю армію.
показати весь коментар
22.02.2021 15:05 Відповісти
чий у тебе прапор?
показати весь коментар
22.02.2021 17:02 Відповісти
Стаття 2
Пріоритет людини
Інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над
виключними інтересами усього суспільства або науки.

Стаття 5
Загальне правило
Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки
після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи.

Такій особі заздалегідь надається відповідна інформація про
мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики.
Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно
відкликати свою згоду. Конвенція про захист прав і гідності л... | від 04.04.1997 (rada.gov.ua)
показати весь коментар
22.02.2021 15:11 Відповісти
Військові-похилі-бездомні-лікарі, підкажіть хтось зеленому що так краще звучить.
показати весь коментар
22.02.2021 15:16 Відповісти
Военные врачи и участники ООС - среди первых на вакцинацию. Так же, как и медики, которые на передовой борьбы с Covid-19, пожилые люди и другие граждане из группы риска", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3249313

хххххххххххххххххх
Не, зеленый ублюдок, давай так: на вакцинацию шмурдяком первый ты, Степанов, Ермак с Татаровым и вся ваша зеленая шобла.
А мы пока в зрительном зале места займем
показати весь коментар
22.02.2021 16:43 Відповісти
 
 