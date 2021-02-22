Військові лікарі та учасники ООС будуть вакциновані одними з перших, - Зеленський
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Вакцина від COVID-19 буде в Україні найближчим часом. Про це було повідомлено під час традиційної селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"За графіком поставки вакцин щеплення буде гарантовано всім громадянам України. Від держави воно буде безкоштовним. Військові лікарі і учасники ООС - серед перших на вакцинацію. Так само, як і медики, які на передовій боротьби з Covid-19, літні люди та інші громадяни з групи ризику", - сказав Зеленський.
При цьому президент зазначив, що в питанні проведення вакцинації Україна переймає досвід інших країн.
Раніше повідомлялося, що прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці.
Будь ласка, зачекайте...
Своих не бросаем ?
Вы не в приоритете, сколько вам там осталось жить, она вам нужна та прививка ?
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Такій особі заздалегідь надається відповідна інформація про
мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики.
Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно
відкликати свою згоду. Конвенція про захист прав і гідності л... | від 04.04.1997 (rada.gov.ua)
хххххххххххххххххх
Не, зеленый ублюдок, давай так: на вакцинацию шмурдяком первый ты, Степанов, Ермак с Татаровым и вся ваша зеленая шобла.
А мы пока в зрительном зале места займем