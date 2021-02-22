Воин 72-й ОМБр Сергей Петраускас погиб сегодня на Донбассе, - Черниговский облвоенкомат

В районе Авдеевки на Донетчине 22 февраля от осколочных ранений, полученных при обстреле позиций ВСУ наемниками РФ из ручного противотанкового гранатомета, погиб боец 72-й отдельной механизированной бригады Сергей Петраускас.

Об этом говорится на официальной странице Черниговского областного военного комиссариата, сообщает Цензор.НЕТ.

"22 февраля в результате обстрела из ручного противотанкового гранатомета погиб наш земляк - уроженец Ичнянского района старший солдат военной службы по контракту Сергей Петраускас. Сергей Сигитасович долгое время проходил военную службу по контракту в Ичнянском районном военном комиссариате. В октябре 2020 года, после организационно-штатных изменений в учреждении, по собственному желанию перевелся для дальнейшего прохождения службы в 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. Без сына, мужа и отца остались мать, жена, две дочери и сын", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о дате и времени прощания и захоронения воина будет сообщено позже.

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Напомним, 22 февраля на Донбассе враг дважды стрелял из противотанкового гранатомета по наблюдательном посту 72-й бригады. В результате ранены два бойца, один из них во время оказания медицинской помощи умер. Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.