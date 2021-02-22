После задержания экс-замглавы "ПриватБанка" Яценко появилась перспектива осуждения Коломойского в Украине, - Данилюк

Дело "ПриватБанка" касается не только бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, но и менеджмента банка.

Такую уверенность высказал в Facebook экс-глава Минфина Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело Привата касается не только бывших владельцев банка Коломойского и Боголюбова, но и менеджмента банка - все они причастны к доведению банка до банкротства. Они должны понести за это ответственность и компенсировать государству ущерб", - подчеркнул бывший чиновник.

Он напомнил, что национализация "ПриватБанка" прошла в декабре 2016 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов о подробностях задержания Яценко: После того, как Венедиктова подписала подозрение, произошла утечка, но самолет с ним успели развернуть возле Львова

"Прошло более 4 лет - и вот, наконец, мы видим первые реальные действия власти по привлечению к ответственности тех, кто выводил деньги вкладчиков из ПриватБанка.

Я непосредственно занимался национализацией ПриватБанка, а также инициирование судебных процессов за пределами Украины. Наконец, добился заморозки активов Коломойского по всему миру по решению Лондонского суда.

В Украине ситуация была другая. Все иски и расследования блокировались генеральным прокурором, судами и соратниками Коломойского во властных кабинетах.

Но сегодняшние события дают основания надеяться, что появляется перспектива осуждения Коломойского и в Украине.

Также читайте: Экс-замглавы ПриватБанка Яценко задержан в "Борисполе". Он обоснованно подозревается в растрате средств учреждения в особо крупных размерах, - Офис генпрокурора

Почему это важно? Потому что в Украине Коломойский чувствовал себя в безопасности, а за пределы боялся выехать из-за боязни ареста инициированного американской Фемидой.

Но с сегодняшнего дня ему и в Украине, похоже, тоже ничего хорошего не светит", - считает Данилюк.

Он отметил, что задержанный 22 февраля в Борисполе Владимир Яценко - "лишь один из фигурантов по одному из эпизодов".

"Таких несколько. И по всем им генеральный прокурор должен подписать подозрения. Думаю, симметричные действия со стороны США не заставят себя ждать. Приветствую активные действия наших правоохранительных органов. Прежде всего, слова поддержки за настойчивость и смелость НАБУ и Артему Сытнику. А также - Владимиру Зеленскому, который нашел в себе силы сделать этот шаг. Я настаивал на этом еще в 2019 году", - резюмировал Данилюк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Венедиктова о деле "ПриватБанка": "Мы двигаемся исключительно по закону". ВИДЕО

Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко задержан.