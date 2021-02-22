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Новости Политика УкраиныПроисшествия Национализация "Приватбанка"
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Коломойский (1762) Данилюк Александр (469) Приватбанк (823) Яценко Владимир (22)

После задержания экс-замглавы "ПриватБанка" Яценко появилась перспектива осуждения Коломойского в Украине, - Данилюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

После задержания экс-замглавы

Дело "ПриватБанка" касается не только бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, но и менеджмента банка.

Такую уверенность высказал в Facebook экс-глава Минфина Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело Привата касается не только бывших владельцев банка Коломойского и Боголюбова, но и менеджмента банка - все они причастны к доведению банка до банкротства. Они должны понести за это ответственность и компенсировать государству ущерб", - подчеркнул бывший чиновник.

Он напомнил, что национализация "ПриватБанка" прошла в декабре 2016 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов о подробностях задержания Яценко: После того, как Венедиктова подписала подозрение, произошла утечка, но самолет с ним успели развернуть возле Львова

"Прошло более 4 лет - и вот, наконец, мы видим первые реальные действия власти по привлечению к ответственности тех, кто выводил деньги вкладчиков из ПриватБанка.

Я непосредственно занимался национализацией ПриватБанка, а также инициирование судебных процессов за пределами Украины. Наконец, добился заморозки активов Коломойского по всему миру по решению Лондонского суда.

В Украине ситуация была другая. Все иски и расследования блокировались генеральным прокурором, судами и соратниками Коломойского во властных кабинетах.

Но сегодняшние события дают основания надеяться, что появляется перспектива осуждения Коломойского и в Украине.

Также читайте: Экс-замглавы ПриватБанка Яценко задержан в "Борисполе". Он обоснованно подозревается в растрате средств учреждения в особо крупных размерах, - Офис генпрокурора

Почему это важно? Потому что в Украине Коломойский чувствовал себя в безопасности, а за пределы боялся выехать из-за боязни ареста инициированного американской Фемидой.

Но с сегодняшнего дня ему и в Украине, похоже, тоже ничего хорошего не светит", - считает Данилюк.

Он отметил, что задержанный 22 февраля в Борисполе Владимир Яценко - "лишь один из фигурантов по одному из эпизодов".

"Таких несколько. И по всем им генеральный прокурор должен подписать подозрения. Думаю, симметричные действия со стороны США не заставят себя ждать. Приветствую активные действия наших правоохранительных органов. Прежде всего, слова поддержки за настойчивость и смелость НАБУ и Артему Сытнику. А также - Владимиру Зеленскому, который нашел в себе силы сделать этот шаг. Я настаивал на этом еще в 2019 году", - резюмировал Данилюк.

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Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко задержан.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+26
Щось мені все більше подобається зовнішнє управління з Ґамерики... Після затримання ексзаступника голови "ПриватБанку" Яценка з'явилася перспектива засудження Коломойського в Україні, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1631
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23.02.2021 00:09
+22
Так Венедиктова сама и слила.Кто эту сучку на пост ГП поставил?.Прально,шмаркля,холуй Бени.
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23.02.2021 00:21
+20
через пол часа после подписания, Яценко уже летел на самолете. Как можно было за 25минутпоговорить по телефону, собрать вещи, добраться до автомобиля, доехать до аэропорта, пройти таможенный и пограничный контроль, добежать до самотета и сесть на него - и все это за 25 минут? И самолет как в сказке уже стоял "под парами" и ждал пассажира, не зная будет он или нет.
Теоретически это возможно при одном условии, если о подписании он узнал сразу после подписания. Но Венедиктова не бегала по коридору прокуратуры и не кричичала об этом подписании, чтобы все слышали. Значит утечка была от кого-то, кто в это время был рядом с ней (1-2 человека) или от униженного и заинтересованного Щура.
Проверить исходящие их телефонов службе безопасности не составит труда.
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23.02.2021 00:11
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Всі розумні люди знають, якщо США береться за якогось бандюкам, то його дістануть з буть-якої точки світу. Кожен українець знає, що Коломойський то є бандит і корупціонер.
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23.02.2021 08:50 Ответить
могу вас огорчить, 73% считают его патриотом)))
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23.02.2021 10:43 Ответить
появилась перспектива осуждения Коломойского/ Четыре танкиста -Коломойский, Аваков , Баканов и Таран-отстреляются баксами от болтливого ветеринара зооуголка горпарка одной левой задней ногой Зеленского. Коломойский оценил свои активы в $8 миллиардов. biz.censor.net.ua. 05.07.19.
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23.02.2021 08:53 Ответить
Щоб Буратіна та папу Карлу посадив. Та ні в жисть не повірю. Посадять менеджмент банку і це правильно: наука тим хто каже зараз "я лише виконував наказ".
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23.02.2021 09:08 Ответить
Хорошая перспектива если учитывать, что кто Коломойского на-бёт тот и дня не проживёт. А если учитывать то что в одиночку такие "великие дела" не делаются, то мы ещё станем свидетелями как "бывшие" окажутся на параше раньше Коломойского лет на 10.
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23.02.2021 09:14 Ответить
зеля не сдаст беню так как у зели в заднице его рука))) вы думаете беня не имеет компромата на зелю?)))
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23.02.2021 10:42 Ответить
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