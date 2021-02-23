Риска веерных отключений больше нет, - Витренко

Украинская энергосистема прошла самый сложный период этой зимы, когда риск веерных отключений был вполне реален, и вошла в обычный режим работы.

Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы прошли самый худший период, когда действительно были высокие риски веерных отключений. Но уже теплеет, вышел из ремонта блок АЭС, мы не используем газовые блоки ТЭС и запасы самого газа в ПХГ рекордные для этого периода. Есть резерв и по электричеству, и по газу", – сказал Витренко.

При этом он обвинил Российскую Федерацию в искусственном создании дефицита газа на рынке Европы.

"Россия в этом году уменьшила в полтора раза поставки газа через Украину на европейский рынок, создав там искусственный дефицит", – указал глава Минэнерго, подчеркнув, что это привело к росту цены ресурса.

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Вместе с тем Витренко подчеркнул, что Украина имеет все предпосылки, чтобы не ощутить дефицита энергоресурсов в случае ограничения их поставок со стороны РФ как ее реакции на введение Украиной санкций, в частности, против российских компаний и принятие решения о возврате в госсобственность украинского участка магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

"Мы можем спокойно прожить очередную волну агрессии России. Что касается дизеля, то нет критической зависимости от его поставок через трубу", – отметил он, указав, что если поставок дизеля не будет в достаточном количестве из РФ и Беларуси, то Украина будет покупать его на мировом рынке.

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