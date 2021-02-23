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Новости Экономика
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энергетика (2032) Витренко Юрий (376)

Риска веерных отключений больше нет, - Витренко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Риска веерных отключений больше нет, - Витренко

Украинская энергосистема прошла самый сложный период этой зимы, когда риск веерных отключений был вполне реален, и вошла в обычный режим работы.

Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы прошли самый худший период, когда действительно были высокие риски веерных отключений. Но уже теплеет, вышел из ремонта блок АЭС, мы не используем газовые блоки ТЭС и запасы самого газа в ПХГ рекордные для этого периода. Есть резерв и по электричеству, и по газу", – сказал Витренко.

При этом он обвинил Российскую Федерацию в искусственном создании дефицита газа на рынке Европы.

"Россия в этом году уменьшила в полтора раза поставки газа через Украину на европейский рынок, создав там искусственный дефицит", – указал глава Минэнерго, подчеркнув, что это привело к росту цены ресурса.

Также читайте: Украина сможет обойтись без импорта электроэнергии из РФ, если хорошо подготовится к отопительному сезону, - и.о. министра энергетики Витренко

Вместе с тем Витренко подчеркнул, что Украина имеет все предпосылки, чтобы не ощутить дефицита энергоресурсов в случае ограничения их поставок со стороны РФ как ее реакции на введение Украиной санкций, в частности, против российских компаний и принятие решения о возврате в госсобственность украинского участка магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

"Мы можем спокойно прожить очередную волну агрессии России. Что касается дизеля, то нет критической зависимости от его поставок через трубу", – отметил он, указав, что если поставок дизеля не будет в достаточном количестве из РФ и Беларуси, то Украина будет покупать его на мировом рынке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не допустим, чтобы цена газа для населения до конца года увеличивалась, - Витренко

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
До зеленых такого риска и не было и у кацапов для этого эл.энергию не закупали!
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23.02.2021 00:56
+8
Конечно специально АЭС и ТЭС поглушили,зелупы,что бы у кацапья Э/Э покупать и обогощать окупанта.
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23.02.2021 02:35
+4
Зелена пліснява нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі!!!)))
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23.02.2021 01:02
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До зеленых такого риска и не было и у кацапов для этого эл.энергию не закупали!
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23.02.2021 00:56 Ответить
Зелена пліснява нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі!!!)))
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23.02.2021 01:02 Ответить
Риска веерных отключений больше нет, - Витренко - Цензор.НЕТ 5264

Ой!!! А что это за имбицилы у нас тут наголосовали в 2019-м...
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23.02.2021 01:56 Ответить
Енергозалежність від Московіі ,це вірний шлях в "родную говєнь" Московію !!!)))
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23.02.2021 01:03 Ответить
Все же понимают кто Витренко - второй по рейтингу коррупционер в системе НАК «Нафтогаз Украины» - Ю.В. Тимошенко... И обсуждать дальше то что это чмо сказало - лишнее !!! Занавес !!! Риска веерных отключений больше нет, - Витренко - Цензор.НЕТ 3349
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23.02.2021 01:04 Ответить
Рейтинг ТЮ - это конечно очень авторитетно. Риска веерных отключений больше нет, - Витренко - Цензор.НЕТ 4351
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23.02.2021 01:49 Ответить
Ну все, теперь можно и премию получать!
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23.02.2021 01:05 Ответить
вы к нам почаще заходите - нам скучно тут без дурачков..
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23.02.2021 01:28 Ответить
Спочатку - Нафтогаз. Нафтогаз має бути ліквідований, Коболєв та Витренко - заарештовані ! Риска веерных отключений больше нет, - Витренко - Цензор.НЕТ 7326
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23.02.2021 01:37 Ответить
Ага. А летом ваще лафа будет. Риска веерных отключений больше нет, - Витренко - Цензор.НЕТ 6753
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23.02.2021 01:48 Ответить
Хозяйственники ши ддайские - типа не знали сколько газа в подземных хранилищах ...
Учёт и контроль, гениальный менеджмент, плюс игра на скрипочке и другие таланты ...
Мама Витренко научила его красиво отбрехиваться, но вероятность , что его поймают
и отключат - остаётся.
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23.02.2021 02:09 Ответить
Конечно специально АЭС и ТЭС поглушили,зелупы,что бы у кацапья Э/Э покупать и обогощать окупанта.
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23.02.2021 02:35 Ответить
Для подготовки всех энергоблоков и хранилищ к зиме было всё лето.
Вы его проиебали ? Куййово. Пшли вон с должностей.
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23.02.2021 03:03 Ответить
Риска веерных отключений больше нет, - Витренко. - Теперь будут всеобщие...
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23.02.2021 04:41 Ответить
Теперь не понял, кому за солнце спасибо. Зе или витренко
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23.02.2021 07:25 Ответить
Байден дал по шапке и больше риска отключений нет.
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23.02.2021 07:25 Ответить
Все за народ турбуєшся, ватнічек?
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23.02.2021 07:35 Ответить
Вчера"это" выступало на свободе слове. Сплошной поток БРЕХНИ. И про неэффективную украинскую энергетику( как она может быть эффективна,если правительством устанавливается низкая цена закупки ,а закупается ВСЕ по цене выше рыночной- топливо,сырье,материалы,запчасти,все через схематоз) Брехливый урод про НЕ ремонтируемые блоки ничего не сказало- НЕ выделенные деньги на ТВЭЛы,запчасти,исскусвенное загоняние финансов ЭА в минус( закупка коломойшей дешёвой э/э) и НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ( отсутствием КОНТРОЛЯ со стороны государства за ремонтом энергоблоков,отсутствие ОТВЕТСТВЕННОСТИ за халатность в НЕ проведении ремонтов,картельный сговор на рынке э/э и откровенный шантаж государства монополистом( Ахметовым),заинтересованность "торгануть" ДЕШЕВОЙ э/э из Беларуси( которую НЕКУДА девать после пуска АЭС ибо прибалты от нее отказались). Все эти *************** события и привели к такой ситуации в энергетике. Ну и "конечно" ЭТО( типа Витренко,Шмигаля.....)которое типа руководит экономикой( (сидят на схемах изыскания денег из бюджета) Вот причины. Других нет. В любых других странах за подобные результаты персонажи типа Витренко уже пожизненно сидели бы в тюрьме,в Украине оно претендует в перспективе на главу правительства. Чого бидный- бо ДУРНЫЙ. Поэтому имея возможность производить 330млрд кВт в год ( из них 130 АЭС и 11 гидро)Украина производит 149( из них 75 АЭС и 7 гидро) Понятно почему у нас "дорогая" э/э и ее дефицит? ПОТОМУ что по..ру что чмошник нас ГРАБЯТ и вместо тюрьмы живут в лесу( нарушая закон) или на берегу Днепра( нарушая закон).
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23.02.2021 07:36 Ответить
На мою думку про "ВЕЕРИ" ляпнуло, щоб зРАДА врешті решт затвердила цього "зверх успішного" менеджера крадія, в міністри..... Риска веерных отключений больше нет, - Витренко - Цензор.НЕТ 593
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23.02.2021 08:00 Ответить
Если выгнать всраной метлой этих витренок коболевых герусов и других херусов, то мы забудем даже слова "веерное отключение". Хватит нам дураков чернобыльского разлива, в энергетике должны руководить не жлобы от политики, а люди с головами энергетиков.
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23.02.2021 09:06 Ответить
у м.Дніпрі йщли технічні работи і не було світла в самі люті морози..11,12,14,15 лютого (Самарський район)...найбільше постраждали сім'ї з маленькими дітьми та лежачими хворими. Нехай пан Вітренко почитає коменти до "Самарських простор"! Це був справжній геноцид.
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23.02.2021 09:18 Ответить
 
 